五索出賣馬清鏗陪入產房絕密影片 大爆對方因1事嚇到匿入廁所 揭生5胎有後遺症

網紅「五索」鍾睿心（Rachel）成為大生銀行主席馬清鏗情婦9年，為他誕下了4名子女，加上她與前夫所生的大仔，一共生過5胎BB，日前她為慶祝其IG帳號突破10萬粉絲數，就公開了一段馬清鏗陪她入產房生B的影片，五索更直指馬生是一名「豬隊友」！