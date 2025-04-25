五索出賣馬清鏗陪入產房絕密影片 大爆對方因1事嚇到匿入廁所 揭生5胎有後遺症
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網紅「五索」鍾睿心（Rachel）成為大生銀行主席馬清鏗情婦9年，為他誕下了4名子女，加上她與前夫所生的大仔，一共生過5胎BB，日前她為慶祝其IG帳號突破10萬粉絲數，就公開了一段馬清鏗陪她入產房生B的影片，五索更直指馬生是一名「豬隊友」！
五索大膽曝光馬清鏗絕密影片
在五索曝光的影片中，馬清鏗戴著口罩、耳塞和黑超，將自己包到冚，五索指每次練習呼吸時，一望見他這身造型就會抖不過氣。之後當五索抱着剛出生的BB時，馬生即大叫：「佢做咩唔喊？」而在五索要求他為BB剪臍帶時，他除了斷然拒絕，更選擇匿入廁所，對此五索解釋：「因為佢太驚血，但又想支持我。」
狂反白眼形容馬生係豬隊友
五索更形容當時的馬生係豬隊友，因為馬生竟買了杯麵、雪條、薯片和啤酒去產房探望她，並在她面前飲啤酒，當時馬生解釋只是想讓她開心，更問五索：「我係咪好Sweet啊？」令五索狂反白眼。五索笑言今次出賣馬生的行為是冒了生死存亡的危險：「一定畀馬先生嬲死！」更話：「今次都唔知點收科…驚驚。」
生5胎「死過翻生」留後遺症
此外，五索還透露了自己順產生下5個孩子的艱難經歷，她形容每次生產都像是「死過翻生」，尤其生第5胎更喊到抽筋，她指那種痛苦無法用言語表達，即使打了無痛針也沒辦法忍受到，並且在經歷了第4和第5次無痛分娩後，她的身體還留下了後遺症：「我條腰成日都好痛，每次經歷都像死過翻生，我很感恩自己都沒有死去。」
網民批馬生對BB反應太冷淡
五索與馬清鏗的關係因這次事件再次成為公眾討論的焦點，部分網友對五索的行為表示支持，也有不少聲音批評五索的行為過於高調，有炫耀之嫌。對於馬清鏗的反應，有網友表示理解他的畏懼和不安，但也有人認為作為未來孩子的父親，他的反應似乎太冷淡，其逃避行為也顯得有些自私和不負責任。
撰文：東方新地圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期