五索拍片自爆變樣真相 親自掀開假髮「鬼剃頭」情況大方任睇

35歲的鍾睿心（五索）向來以「最強小三」身份備受關注，自從公開與已婚富豪馬清鏗的關係後，這一年來不僅高調分享與對方及其4名子女的「家庭生活」，事業上也開始有所發展。然而看似愛情事業兩得意的她，卻在昨日（24日）於社交平台突然自爆一個整容真相，嚇窒一班網民！