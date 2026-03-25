五索拍片自爆變樣真相 親自掀開假髮「鬼剃頭」情況大方任睇
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35歲的鍾睿心（五索）向來以「最強小三」身份備受關注，自從公開與已婚富豪馬清鏗的關係後，這一年來不僅高調分享與對方及其4名子女的「家庭生活」，事業上也開始有所發展。然而看似愛情事業兩得意的她，卻在昨日（24日）於社交平台突然自爆一個整容真相，嚇窒一班網民！
五索自揭整容傳言真相 原來是戴假髮遮脫髮
五索在社交平台上以輕快的語氣坦言：「最近有好多人問我，係咪換咗妝容或者整咗容？」她澄清近來最大的改變，其實是選擇戴起了假髮。原來她的頭髮出現大幅脫落，甚至出現「鬼剃頭」的情況，嚴重影響外觀讓她相當苦惱。她指脫髮問題的確「好困擾」，而禿髮的位置「真係遮唔到」，所以她選擇戴假髮來解決問題。有了假髮後，她表示：「我終於可以重新做返一個靚女。」在影片中，她更大方地展示自己的假髮，並誠實地揭露禿頭的真實情況，毫不避諱地讓網民看到她的脫髮問題。
五索以幽默態度面對脫髮 呼籲網民祝她早日康復
儘管面對嚴重的脫髮問題，五索仍然以幽默態度面對此事，她對此問題並不避諱，甚至在留言中透露自己脫髮嚴重程度並不只有頭頂的部分，顯示問題比外界想像中更嚴重。她更主動呼籲網民：「快啲留言祝我早日康復啦！」
負面新聞纏身引發情緒病 赴美慶祝十周年期間健康響警號
五索透露去年11月與馬清鏗赴美國慶祝二人十周年時，因負面新聞纏身，心理壓力巨大，導致她情緒低落，甚至一度因情緒病而引致呼吸困難，需要入院治療。而揮之不去的情緒困擾，更進一步帶來健康問題。這個健康警號讓她意識到壓力對身體的嚴重影響，也促使她重新審視自己的生活狀態。她坦言這段時間對她來說相當艱難，但她選擇以正面態度面對，並公開分享自己的經歷，希望能夠幫助有類似問題的人。
網民反應兩極化 有人讚賞坦誠有人質疑動機
五索的坦誠分享在網上引起兩極化反應，支持者認為她願意公開分享這個敏感話題很有勇氣，「真係好坦白，比起其他明星遮遮掩掩好得多」、「脫髮問題好多人都有，佢肯講出嚟幫到其他人」。不過也有質疑聲音，認為她可能是想轉移視線，「係咪想轉移大家對佢小三身份嘅注意力？」、「又係博同情？」部分網民則關注她的健康狀況，建議她尋求專業醫療協助，「壓力性脱髮係可以治療嘅，唔好放棄」、「搵個好嘅皮膚科醫生睇下啦」。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期