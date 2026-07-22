「最強小三」五索驚爆胸部嚴重受傷！崩潰痛喊「我對波係最值錢」竟因1件事
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昨晚有「最強小三」之稱的五索（鍾睿心）突然在社交平台發布震撼影片，驚爆胸部嚴重受傷的駭人畫面。片段中她神情崩潰兼情緒低落，坦言傷口極深恐留永久疤痕。這次恐怖意外的起因絕非坊間謠傳的手術失敗，其背後的離奇真相令人不寒而慄。
五索社交網展示駭人傷勢
五索在個人社交平台無預警上載一段自拍短片，向粉絲展示其胸部位置血肉模糊的嚴重傷患。影片截圖清楚可見大片灼傷痕跡，她更配以「好大鑊」及「對波爛咗」等極具衝擊力的震撼字眼，視覺效果極度嚇人。面對如此驚嚇的畫面，大批網民瞬間被嚇呆，對其驚心動魄的傷勢感到無比擔憂。
鍾睿心哭訴對波最值錢
面對外界對其是否隆胸失敗的種種揣測，五索隨即在片中極力澄清絕對與整容無關，更詳細道出意外全因自己服食安眠藥後毫無知覺，導致原本放在子宮位置的超熱暖水袋意外滑落至心口，最終慘遭嚴重燙傷。她悲痛欲絕地哭訴：「我由頭到腳趾尾，甚至比起我塊面，我對波係最值錢嘅。」這場無妄之災讓她身心受創，更直言自己過度疲累，坦承有徹底消失並退出幕前的念頭。
最強小三五索十年情史回顧
五索感情生活向來備受大眾矚目，2016年她開始與大生銀行主席馬清鏗展開地下情，2021年兩人關係逐漸浮面，直到2026年這段長達十年的婚外情依然是城中熱話。昔日她曾多次在網上高調分享生活點滴，網民經常留言嘲諷她作為第三者的身分。多年來承受著龐大輿論壓力的她，如今疑似因為長期的精神與肉體操勞，導致需依賴藥物入睡，最終釀成今次無法挽回的身體創傷。
粉絲湧入五索IG留言慰問
驚嚇影片曝光後瞬間辣爆網絡，大批忠實粉絲一面倒湧入留言區送上深切慰問。有不少網民留言心痛表示「真係睇見都覺得好痛」以及「快啲睇醫生好好休養啦」，甚至有人力挺她指女強人絕不容易做。不過亦有部分剝花生網民毫不留情地嘲諷「食藥食到咁真係誇張」，對事件持懷疑態度。各種正反言論在網上持續發酵，讓這宗離奇受傷意外成為全城熱烈討論焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期