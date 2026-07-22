「最強小三」五索驚爆胸部嚴重受傷！崩潰痛喊「我對波係最值錢」竟因1件事

昨晚有「最強小三」之稱的五索（鍾睿心）突然在社交平台發布震撼影片，驚爆胸部嚴重受傷的駭人畫面。片段中她神情崩潰兼情緒低落，坦言傷口極深恐留永久疤痕。這次恐怖意外的起因絕非坊間謠傳的手術失敗，其背後的離奇真相令人不寒而慄。