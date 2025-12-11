「最強小三」五索再炫富 曝頭等艙奢華享受 兩項貼身服務令人震驚
35歲「五索」鍾睿心與66歲大生銀行主席馬清鏗的父女戀踏入第10年，育有4名子女的她近日再度高調炫富，在社交平台分享頭等艙奢華體驗。五索不經意地展示了富豪生活的一面，令網民再次熱議。
五索IG Story曝光頭等艙豪華設施
昨日五索在Instagram Story上載了一段置身飛機頭等艙的短片，向粉絲詳細講解經濟艙與頭等艙的巨大差別。片段中五索展示頭等艙座位極之寬敞，配備大型電視屏幕，更免費提供優質睡衣和護膚品。她特別介紹多種不同軟硬度的枕頭可供選用，飛機餐更是逐道菜式呈上，包括魚子醬等名貴食材。最令五索讚嘆的是有專人即場為乘客煎蛋和煲飯等貼身服務，展現頭等艙的極致奢華體驗。
網民熱議五索炫富行為背後動機
五索的炫富行為再次引起網民熱烈討論，有網民認為「佢真係好享受呢種生活」，亦有人質疑「成日炫富係咪想證明啲咩」。部分網民對頭等艙的奢華服務感到驚訝，留言表示「原來頭等艙係咁樣嘅」「有錢真係好」。不過也有聲音批評五索過於高調，認為「低調啲會好啲」「咁樣炫富好易惹人反感」。網民對這段備受爭議的關係態度兩極，有人羨慕五索的富貴生活，也有人對她的行為表示不認同。
鍾睿心高調認愛馬清鏗獲「最強小三」稱號
現年35歲的鍾睿心今年初高調承認與身家以百億計的馬清鏗交往，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女。這段相差31歲的婚外戀一直備受外界關注，五索因而收獲「最強小三」之名。她近年愈來愈高調，經常在社交平台分享與馬生的恩愛片段，力證二人愛得甜蜜。五索曾特意在父親節上載馬清鏗湊仔的絕密片段，大讚對方是絕世好爸爸，不時分享她與馬生的日常點滴，幸福富貴生活令人羨慕。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期