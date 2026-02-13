「最強小三」五索推處女單曲《不勞而獲》 孖J.Arie性感登場 直白歌詞藏深層含意？
五索踩入樂壇 J.Arie親自操刀製作
五索這次進軍樂壇可謂來勢洶洶，新歌《不勞而獲》由實力派歌手雷深如（J.Arie）親自作曲、監製，更客串MV演出，洗腦式「不勞而獲」歌詞無限Loop，一聽難忘。MV已於YouTube上架，五索以多個造型登場，最搶眼莫過於火紅色三點式泳衣，大騷驕人身材，配搭名錶與名車，盡顯貴氣。而車中焦點之一，正是男友馬清鏗借出的法拉利Daytona SP3，全球僅限量600部，極具收藏價值，足見馬生對五索事業發展的全力支持。
馬清鏗動用絕世名車護航 全力支持女友事業
為了支持五索的音樂事業，馬清鏗可謂不遺餘力，不但借出價值連城的法拉利Daytona SP3作為MV道具，更親自前來探班打氣，甚至操刀攝影及航拍工作。這部全球限量600部的超跑極具收藏價值，馬清鏗願意讓愛人用作拍攝用途，足證他對五索事業發展的全力支持，讓她由全職媽媽華麗轉身成事業女性。五索在MV中配搭名錶與名車，盡顯貴氣，但背後的付出卻不為人知。
低溫泳衣上陣16小時 五索拍攝過程辛酸曝光
表面風光的MV拍攝過程其實相當辛苦，五索由朝拍到晚玩足16小時，可算落足心機泡製。最令人心疼的是，她在攝氏12度低溫下着比堅尼泳衣在戶外取景，攰到斷電的她，被員工取笑：「動力，動力，我哋陪到你最後！」直至凌晨2時多才收工的五索對做歌星初體驗感受難忘，她坦言：「原來明星唔係一般人做嘅行業，我攰到連飯都食唔落！所以大家要對香港藝人保持尊重，佢哋承受嘅壓力真係好大。」
五索感慨做明星不易
經過這次拍攝體驗，五索對演藝界有了全新認知，她感慨地說：「原來明星唔係一般人做嘅行業，我攰到連飯都食唔落！所以大家要對香港藝人保持尊重，佢哋承受嘅壓力真係好大。」她更笑言現在可以向小朋友炫耀：「小朋友同我講話『韓國K POP啲明星好紅！』而家我可以同佢哋講『媽咪出過一隻歌都係明星！』」這番話既幽默又透露出她對這次音樂嘗試的自豪感。
歌曲背後深層含意 反駁外界不勞而獲質疑
《不勞而獲》這首歌表面上唱出普羅大眾「唔使做都有收穫」的心底願望，但五索解釋背後有更大含意：「每一個你以為只係幸運、運氣好，『不勞而獲』嘅人背後，其實蘊含着好多辛酸嘅故事，渡過了好多不為人知嘅經歷，也必須經過好多失敗和艱苦才能獲得你表面睇嚟嘅成就。」這番話似乎是對外界質疑她「不勞而獲」的有力回應，強調成功背後必有不為人知的付出與掙扎。