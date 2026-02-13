「最強小三」五索推處女單曲《不勞而獲》 孖J.Arie性感登場 直白歌詞藏深層含意？

34歲五索（鍾睿心）與67歲富商馬清鏗的高調戀情一直備受關注，外界總以為她是「不勞而獲」的幸運兒，但最近她推出處女單曲《不勞而獲》，卻道出了成功背後不為人知的辛酸史。這首由雷深如（J.Arie）親自作曲監製的新歌，表面上唱出普羅大眾「唔使做都有收穫」的心底願望，實際上卻暗藏更深層的含意，揭示每個看似幸運的人背後都有不為人知的掙扎與付出。