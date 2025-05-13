五索激罕曬馬清鏗「正面照」 重提被爆小三事件兼多謝媽媽力撐

「五索」鍾睿心年初被爆出與身家百億的66歲大生銀行主席馬清鏗發展婚外情長達9年，並為其誕下4名子女，瞬間成為城中熱話。不過五索被爆做小三後就繼續高調行事，更不時在社交平台大曬富貴生活。適逢早前係母親節，五索就在社交平台發文感謝媽媽，更重提被爆做小三事件後媽媽嘅舉動……