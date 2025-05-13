五索激罕曬馬清鏗「正面照」 重提被爆小三事件兼多謝媽媽力撐
五索激罕曬馬清鏗「正面照」
五索早前趁母親節分享一系列生活照，除咗有抱B及旅行照外，更配文表示：「throwback媽媽的生活…最後張相有彩蛋，睇返啲相又好想去旅行呀！嚟緊去邊個國家旅行好？」 原來「彩蛋」是馬清鏗與銅像一同擺出OK手勢嘅照片，雖然照片只見其三分一的正面，但係激罕曬馬清鏗照片就引來唔少網民關注。
五索曬餵奶照賀母親節
五索隨後再出po曬多張生活照，更大方公開餵人奶、抱B，甚至身材走曬樣嘅照片。五索配文搞笑表示自己係「大細路」，兼祝自己母親節快樂：「雖然我有5個小朋友（本人都似一個大細路）。最鍾意整蠱你哋，但你哋人仔細細，你個個都好包容我，容許我繼續同你哋玩，溫柔一次咁大把：祝所有媽媽母親節快樂！除咗愛你嘅小朋友，千祈唔好忘記更加要愛錫自己。」
五索重提被爆做小三後媽媽反應
五索亦借母親節向媽媽表達感激之情，並感性表示：「由細到大我都好任性，但你好少會同我講唔俾做，俾咗好多空間我。」更重提被爆做小三事件：「我出事嗰一排，你只係喺隔離輕輕講—聲『人言可畏』，一句都冇鬧過我，雖然你內心唔係太明白我做緊啲乜，但多謝你永遠都支持我，成日都幫我湊小朋友，由細到大都冇放低我。」
五索出賣馬清鏗陪入產房絕密影片 大爆對方因1事嚇到匿入廁所 揭生5胎有後遺症
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）成為大生銀行主席馬清鏗情婦9年，為他誕下了4名子女，加上她與前夫所生的大仔，一共生過5胎BB，日前她為慶祝其IG帳號突破10萬粉絲數，就公開了一段馬清鏗陪她入產房生B的影片，五索更直指馬生是一名「豬隊友」！
五索大膽曝光馬清鏗絕密影片
在五索曝光的影片中，馬清鏗戴著口罩、耳塞和黑超，將自己包到冚，五索指每次練習呼吸時，一望見他這身造型就會抖不過氣。之後當五索抱着剛出生的BB時，馬生即大叫：「佢做咩唔喊？」而在五索要求他為BB剪臍帶時，他除了斷然拒絕，更選擇匿入廁所，對此五索解釋：「因為佢太驚血，但又想支持我。」
狂反白眼形容馬生係豬隊友
五索更形容當時的馬生係豬隊友，因為馬生竟買了杯麵、雪條、薯片和啤酒去產房探望她，並在她面前飲啤酒，當時馬生解釋只是想讓她開心，更問五索：「我係咪好Sweet啊？」令五索狂反白眼。五索笑言今次出賣馬生的行為是冒了生死存亡的危險：「一定畀馬先生嬲死！」更話：「今次都唔知點收科…驚驚。」
生5胎「死過翻生」留後遺症
此外，五索還透露了自己順產生下5個孩子的艱難經歷，她形容每次生產都像是「死過翻生」，尤其生第5胎更喊到抽筋，她指那種痛苦無法用言語表達，即使打了無痛針也沒辦法忍受到，並且在經歷了第4和第5次無痛分娩後，她的身體還留下了後遺症：「我條腰成日都好痛，每次經歷都像死過翻生，我很感恩自己都沒有死去。」
網民批馬生對BB反應太冷淡
五索與馬清鏗的關係因這次事件再次成為公眾討論的焦點，部分網友對五索的行為表示支持，也有不少聲音批評五索的行為過於高調，有炫耀之嫌。對於馬清鏗的反應，有網友表示理解他的畏懼和不安，但也有人認為作為未來孩子的父親，他的反應似乎太冷淡，其逃避行為也顯得有些自私和不負責任。