「最強小三」五索孕照黑圖大放送 貼與仔女溫馨寫真 馬生真面目終於露出！
廣告
網紅五索鍾睿心與大生銀行主席馬清鏗的婚外情持續成為全城熱話，這位被封為「最強小三」的女子再次出招！昨晚五索在社交平台大膽分享與馬清鏗的恩愛合照，更公開一家人在海邊的溫馨寫真，毫不避諱地展示這段維持10年的婚外情關係。照片中懷孕的五索笑容燦爛，與馬清鏗及4名子女的親密互動令人咋舌，網民直呼這是「黑圖大放送」的最新力作。
五索高調曬恩愛照片引全網關注
五索昨晚在社交平台發布多張與馬清鏗的合照，這些照片攝於2023年，當時她正懷著與馬清鏗的其中一名子女。照片中的五索雖然面部浮腫，但笑容依然燦爛，與身家過百億的馬清鏗親密依偎。她更毫不避諱地在貼文中寫道「懷孕嘅女人最漂亮，當時我真心相信，仲俾咗幾皮嘢留倩影」，完全不介意外界對這段婚外情的批評聲音。這批照片被五索自嘲為「黑圖大放送」，但她依然選擇公開分享，展現出驚人的高調作風。
馬清鏗與子女海邊寫真曝光溫馨一面
除了與馬清鏗的恩愛合照外，五索更公開了一家人在海邊拍攝的寫真照片。照片中60多歲的馬清鏗與4名子女在沙灘上享受天倫之樂，畫面看似溫馨和諧。這些照片展現了這個非傳統家庭的另一面，讓外界得以窺探這位大生銀行主席的私人生活。五索作為5名子女的母親，其中4名是與馬清鏗所生，另外1名則是與前夫的孩子，她似乎相當享受這種備受關注的生活狀態。
五索10年情婦生涯奢華生活全曝光
五索與馬清鏗的婚外情關係已經維持了10年，期間她為這位身家過百億的銀行主席誕下4名子女。五索毫不掩飾自己的奢華生活，她曾在訪問中透露自己住在半山豪宅，身家過億，過著極其奢華的生活。早前二人更高調前往美國慶祝交往10周年，完全不避諱外界目光。五索的高調行為讓她被網民封為「最強小三」，這個稱號她似乎也欣然接受。
網民熱議五索黑圖大放送策略
五索這次的「黑圖大放送」再次引起網民熱烈討論，不少人對她的高調作風感到震驚。有網民留言表示「佢真係完全唔怕人講，仲要主動曬相」，也有人認為「呢啲相真係好黑，但佢就係要咁樣博關注」。部分網民則對這個非傳統家庭的和諧畫面感到意外，認為「雖然係婚外情，但一家人睇落都幾開心」。五索繼續以情婦身份享受大眾焦點，她的每一個舉動都成為網民討論的熱點話題。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期