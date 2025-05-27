五索爆被馬清鏗逼買10萬Hermès 開箱後勁嫌棄要送畀阿媽買餸用
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「五索」鍾睿心自從爆出與66歲大生銀行主席馬清鏗婚外情後，生活愈來愈高調，日前她就拍片大玩名牌手袋開箱，但這些總值超過十萬的手袋，竟然全部都不合她心意。
馬生逼五索買Hermès有原因？
在開箱影片中，五索提到每次旅行馬先生都會逼她購買Hermès品牌的手袋，而她在配文中講的食字Gag，似乎就解釋了原因，她笑言：「期待已久的Hermès開箱！知唔知點解我咁鍾意Hermès？好似因為中文譯做愛馬仕… 愛馬氏…我真係好愛馬生㗎！講下咋！你哋唔好信～我最愛嘅係自己…同埋Hermès…!!」
五索呻對Hermès品牌不滿
但在片中五索就直言對Hermès並冇好感：「我唔鍾意玩佢嘅制度，佢永遠都唔會講明你有咩袋，佢只會講你配貨嘅話，有機會比123你，其實我冇咁多時間俾你嘥，所以而家我哋轉咗個玩法，如果我哋去旅行，佢有啲咩畀我哋，我哋就會要啦，所以都唔好祈求係一啲好貴嘅袋，好貴嘅袋我只會喺拍賣會度買，因為我唔得閒同你哋玩呢啲遊戲。」
五索送4萬蚊手袋畀阿媽買餸用
五索首先開箱了一個近7萬元的斜孭袋，她笑稱這款像「走鬼袋」並直言「唔鍾意」。接著，她開箱了一個在瑞士購入、價值逾4萬元的手挽袋，並指會送給阿媽買餸用：「我媽咪最鍾意著到成身名牌去買餸，啱你去買餸媽咪！」但她也坦言這個手袋：「唔靚，單純係買個牌子。」
五索最後揀咗一個非Hermès袋
最後，五索開箱了一個非Hermès品牌的「奶粉袋」，對此她顯得較為滿意，稱讚其輕便且實用，旁邊卻有小朋友的聲音說：「（裝）BB用嗰啲奶（尿）片！」五索則笑言：「尿片媽咪唔會拎㗎啦！」這三個手袋的總價值已超過十萬，引來網民熱議，有人稱她「10幾萬，唔鍾意劈埋一邊當垃圾，真係好奢侈」、「有錢就是任性」、「又show off啦」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@5kidsokma、抖音@香港五索資料或影片來源：原文刊於新假期