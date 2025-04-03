五索嬲爆想同馬清鏗分手 大呻：佢好難相處！ 被對方用1招輕鬆化解怨氣
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被封為「最強小三」的「五索」鍾睿心（Rachel），與大生銀行主席馬清鏗的關係一直備受關注。近日，五索拍片表達了對馬主席的不滿，稱他為難以相處的「大直男」，更嬲爆話想和他分手！
五索 拒學林作做感情顧問
五索已做馬清鏗情婦9年，期間誕下了4名子女。五索透露，許多網友向她詢問如何「釣金龜」，以及是否應該離婚、分手等問題，使她突然變成了一名感情顧問，但她直言：「我驚有事發生就會『入我數』。」所以只能以馬清鏗為例子來提供建議。
大呻馬清鏗難相處：係超級大直男
五索分享了一些與馬生相處的困難經歷：「我覺得人係冇完美嘅，就當馬先生一個咁嘅人，佢好有錢對我好好，但其實佢都好多缺點，佢係一個好難相處嘅人，係超級大直男。」
自爆因生蛇被馬清鏗嫌棄
五索提到當她因為生蛇導致脫髮時，馬生竟然對她表示出嫌棄，她說：「我畀佢睇生蛇，冇晒頭髮，佢第一個反應：『好核凸，咩嚟？唔好過嚟吖。係咪有菌，唔好畀我睇。』」令五索即時爆喊。
馬清鏗帶五索歐遊化解分手危機
五索大呻：「我同朋友一齊諗方法點樣戴假髮遮位，佢連朋友都不如，真心嬲，想分手。」但她表示每次想要結束這段關係時，馬生總是能及時挽回，這次馬生就買了機票帶她去歐洲旅行，以行動安慰她：「佢話你咁大壓力，我哋一齊去歐洲玩吓。」即時令五索「哇」一聲，成功化解了她的怨氣。
五索總結：起碼佢有行動，用心去安慰我
最後五索總結：「愛情是沒有完美，但至少你要清楚自己最需要什麼才能走下去。」就如馬生：「就算佢把口唔叻，成日得罪我，但起碼佢有行動，用心去安慰我。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期