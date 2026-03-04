35歲五索高調為67歲馬清鏗慶生 透露馬生原來喜歡大玩具！罕有爆生育計劃
「最強小三」五索鍾睿心再次高調放閃！現年35歲的網紅五索與坐擁百億身家的大生銀行主席馬清鏗，自公開婚外情並育有4個仔女後，愈愛愈高調。近日五索在社交網站大曬為馬生慶祝生日的溫馨片段，一家七口合照場面幸福美滿，更意外爆出兩人的生育計劃，引起網民熱烈討論。
五索親手戴王冠 馬生笑容滿面抱囝囝
五索在社交網站分享慶生片段，並寫道：「大家係下面留言祝馬先生：生日快樂啦🤭💓🎂佢內心會無限興奮🤭🤭」。片中可見五索企在馬生身旁，親自為對方戴上生日王冠，現場眾人一齊大合唱生日歌。而抱住年幼囝囝的馬生全程笑容滿面，父子倆一齊吹蠟燭的畫面溫馨動人，五索全程站在馬生身旁，望住兩父子時流露出幸福的笑容。
法拉利造型蛋糕超用心 一家七口Q版公仔曝光
除了溫馨的慶生片段外，五索更曝光了為馬生精心準備的生日蛋糕。這個蛋糕可謂充滿心思，不但是紅色「法拉利」跑車造型，蛋糕旁邊更擺放代表他們一家的翻糖公仔，包括馬清鏗、五索與四個仔女及繼子的Q版造型，蛋糕上寫著「馬先生生日快樂」。另一條片段則是一家人在擺滿壽包及生日蛋糕的桌前合照，場面溫馨幸福。
五索爆馬生喜歡大玩具 限量法拉利成最愛
五索在回覆網民留言時，更爆料馬生的私人喜好。她透露馬生擁有全球僅限量600部的法拉利Daytona SP3，並形容：「他就像一個小朋友，還很喜歡大玩具」。五索又表示：「我用咗我部電話show俾佢睇，見到重女嘅祝福好開心」、「見到咁多女同佢祝福，你話佢興唔興奮？」顯示馬生對網民的祝福相當受落。
五索罕有回應生育計劃 馬生拒絕再添丁
最令人關注的是，當有網民問及生女計劃時，五索罕有地公開回應生育話題。她直接表示：「佢話多謝，但唔想再生」、「他拒絕了我再生育的計劃」，暗示馬生暫時無意再為家庭增添成員。這個回應立即引起網民熱議，有人認為四個仔女已經足夠，也有人好奇五索是否仍有生育意願。
