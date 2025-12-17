「最強小三」五索高調晒愛馬生激罕出鏡 百億富豪紆尊降貴買私密用品獲讚係真愛

35歲「最強小三」鍾睿心（五索）與66歲已婚百億富豪馬清鏗的父女戀再掀熱議！五索近日在IG大膽分享馬生為她買衛生巾的貼心片段，更激讚對方「好貼心」，網民紛紛留言大讚「係愛呀」。這段影片不但讓向來神秘的馬生激罕現真身，更展現了這位坐擁百億身家的銀行主席如何紓尊降貴，親自排隊為愛人購買私人用品，令人大跌眼鏡。