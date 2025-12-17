「最強小三」五索高調晒愛馬生激罕出鏡 百億富豪紆尊降貴買私密用品獲讚係真愛
35歲「最強小三」鍾睿心（五索）與66歲已婚百億富豪馬清鏗的父女戀再掀熱議！五索近日在IG大膽分享馬生為她買衛生巾的貼心片段，更激讚對方「好貼心」，網民紛紛留言大讚「係愛呀」。這段影片不但讓向來神秘的馬生激罕現真身，更展現了這位坐擁百億身家的銀行主席如何紓尊降貴，親自排隊為愛人購買私人用品，令人大跌眼鏡。
五索大膽晒恩愛馬生激罕出鏡
五索在IG分享影片並發文寫道「雖然佢有時會激嬲我，不過大部分時間佢都係好貼心」，配上紅色心心表情符號。影片中五索毫不避諱地表示「你睇下佢又走咗去個街頭度，但其實佢係去幫我買M巾，所以有時候又嬲佢唔落，好得嚟又好奇怪，一啲都唔sweet，但係又好貼心，你明唔明我講咩？」當馬生開聲問「你想影咗相先？定係買咗嘢先？」時，五索表示有個景好靚，馬生即叫她「快啲去影啦」，然後「自動波」為五索拍照，期間這位神秘富豪亦激罕出鏡。
百億富豪紆尊降貴排隊買衛生巾
影完相後，五索勞氣地抱怨「次次都係趁我嚟M，又或者無dress嗰日佢先會影相嘅。最離譜係嗰時佢瘋狂影我就嚟生嗰陣個樣，肥到真係我唔想睇返啲相，成條海獅咁樣。」當五索示意好凍時，馬生即體貼地說「你不如返去先，我幫你買」。鏡頭一轉，竟見到這位坐擁百億身家的大生銀行主席拿着大堆衛生巾排隊付款，完全沒有富豪架子，畫面相當震撼。
網民激讚真男人全網認證係愛
影片曝光後，網民紛紛留言大讚馬生是真男人，留言包括「真男人」、「係愛呀！」、「最難得係大家都頂到大家」、「對你好好！好幸福！」、「佢對你真心好！」、「好曬呀」等。不少網民都被這位66歲富豪的貼心舉動感動，認為能夠放下身段為愛人做這些私密事情，確實是真愛的表現。有網民更表示「有錢人都肯咁做真係難得」。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期