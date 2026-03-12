「最強小三」五索狂出賣馬生放閃 一個驚人轉變盡見「得寵程度」

35歲網紅「五索」鍾睿心與67歲大生銀行主席馬清鏗的父女戀一直備受關注，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女。最近五索在社交平台上愈來愈高調，頻頻曝光與馬生的恩愛片段，更連環公開馬生的正面容貌。從最初的極度低調到現時的頗為高調，馬生在這一年間的轉變令人驚訝，而五索懶理馬生的反對聲音，盡情「出賣」對方的舉動更顯示出她在這段關係中的得寵程度。