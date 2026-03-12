「最強小三」五索狂出賣馬生放閃 一個驚人轉變盡見「得寵程度」
35歲網紅「五索」鍾睿心與67歲大生銀行主席馬清鏗的父女戀一直備受關注，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女。最近五索在社交平台上愈來愈高調，頻頻曝光與馬生的恩愛片段，更連環公開馬生的正面容貌。從最初的極度低調到現時的頗為高調，馬生在這一年間的轉變令人驚訝，而五索懶理馬生的反對聲音，盡情「出賣」對方的舉動更顯示出她在這段關係中的得寵程度。
五索連環曝光馬生容貌無視反對
日前五索在Instagram分享了幾條短片，剪輯了馬生在不同場景露臉的鏡頭，並留言寫道「支持我繼續嘅請畀😂」。影片一開始拍攝馬生在電梯內的情況，五索與幾名女生一起拿著手機明顯在拍攝馬生，馬生即時拋出金句表示「你唔好影我呀」。不過五索完全沒有理會馬生的意願，直接曝光了他的樣子。之後鏡頭一轉，五索拍攝馬生一支價值1萬元的雪茄，在間接炫富的同時，其實她的真正目的是要拍到馬生的正面容貌。
馬生從極低調變高調順從五索
五索又拍攝了馬生在家中閱報以及沖飲品的瞬間，全部都清楚露臉。雖然馬生總是叫五索不要拍攝他，但他似乎並不真正抗拒被五索公開容貌，表現得相當順從。馬生已由最初的不肯露臉，到後來的罕有曝光，間中露臉，以至到現時的多次露臉出鏡，從極低調到頗為高調的作風轉變極大。這種順著對方意願的表現，可見他對五索的寵愛程度非常深厚。
鍾睿心高調認愛後愈來愈張揚
現年35歲的鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的馬清鏗父女戀，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，愈來愈多地分享兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜。她不時分享與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國享受世界各地的奢華生活，幸福富貴的生活令人羨慕。最近五索多次公開曬恩愛，且曝光與馬生的正面合照，馬生的出鏡率越來越高。
