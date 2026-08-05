五索胸部意外燙傷連累MIRROR成員 拍片親揭與Jeremy真實關係 網民瘋狂敲碗求一事
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近日網紅五索突發在社交平台發布影片，大爆自己因一單意外而連累MIRROR成員Jeremy（李駿傑），直言感到十分心痛及無奈。畫面中她神情肉緊，甚至大呼兩人永遠分不開，背後真相竟然出人意表。
五索意外燙傷心痛連累Jeremy
早前五索因為服食安眠藥入睡，結果不慎將懷中的暖水袋移到胸前，一覺醒來才驚覺胸部被嚴重燙傷。這宗意外瞬間引起廣泛關注，連帶與她撞樣的MIRROR成員Jeremy在出席活動見傳媒時，亦被迫化身代言人回應事件。Jeremy展現出極高EQ，大方關心這位「家人」的傷勢，並親自送上早日康復的溫暖祝福，場面相當惹人熱議。
拍片親自開腔直言覺得對方好慘
面對「細佬」無辜被捲入風波，五索昨日專誠拍片大呻難為對方，直言不明白自己的意外為何要他代答。她在片中激動表示：「啲記者又問Jeremy，知唔知道五索『爆波』，其實我爆胸關佢咩事！」她深知作為藝人絕不容易，大讚對方偉大之餘更坦言：「雖然佢好關心我個胸，但我都戥佢好慘，你要加油。」
姊弟情深五索曲線宣傳新歌黑蛇傳
其實五索與Jeremy撞樣早已不是新鮮事，外界一直將兩人視為失散多年的「姊弟」，就連五索出席飯局時也經常被朋友問及男方近況，令她笑言兩人永遠分不開。為了回饋對方被迫表態關懷，識做的她特別在短片背景播放Jeremy的新歌《黑蛇傳》MV作曲線宣傳。她更在貼文中寫道：「你祝我早日康復，我祝你新歌大熱！加油兄弟我哋拍住上！」
網民激讚齊集各大平台敲碗求同框
兩人的隔空互動瞬間辣㷫整個網絡，大批網民紛紛湧入留言區熱烈討論，瘋狂洗版表達對這對「撞樣姊弟」的喜愛。網民一面倒期待他們能夠真身見面，留下多個爆笑訴求：「試吓一齊拍Dance challenge」、「要同Jeremy相認下」、「好想見到你哋同框」。大眾都引頸以待，希望這對話題十足的組合能夠早日帶來破天荒的合作。
資料或影片來源：原文刊於新假期