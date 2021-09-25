亞洲小姐2021｜ 三甲新鮮出爐 20歲雙料冠軍陳美儀係琵琶十級高手 林作心水之選
《亞洲小姐競選2021》香港區決賽，於今晚(9月25日)圓滿結束，16位候選亞姐以最佳姿態爭奪冠亞軍及多個獎項，加上泳兒、肥媽Maria cordero等星級表演嘉賓，以及羅霖、張學潤、林作等鑽石級評委，為大家帶來一場視覺饗宴！冠軍由林作貼中，11號的陳美儀奪得，20歲的她亦是「最完美體態獎」得主，是雙料冠軍。
撰文：東方新地 圖片：ATV亞視數碼媒體FB
三甲全部大熱
經過今晚所有環節之後，亞洲小姐2021賽果終於出爐，冠軍由11號陳美儀奪得、亞軍是4號袁群有，季軍是17號梁欣娟，而陳美儀亦同時是「最完美體態」得主。
冠軍才藝表演令人印象深刻
11號陳美儀整晚表現平穩，她在才藝表演環節中彈琵琶，盡顯功架，原來她是琵琶十級高手，有樣有內涵，她更是評判之一林作一早話睇好的佳麗，看來林作給她很高分。
亞軍袁群有識得搶fo
至於27歲的亞軍袁群有，她在多個環節中都有突出表現，包括才藝表演時身穿特製的性感舞衣跳舞，以及在問答中環節中聲稱會用「毒龍鑽」去對付林作，令林作笑得好開心。
季軍梁欣娟曾被指小三格
至於17號的梁欣娟，入圍時被爆料，指她曾在夜總會工作，也喜歡和有婦之夫交往，差點令他人婚姻破裂……是小三格。口才甚好的梁欣娟不甘被辱罵曾回應指：「呢位只係我朋友，希望你可以尊重別人，唔好將我朋友嘅相貼出來，如果你只係想針對我我不介意，但我冇做過謝謝。」否認是小三的梁欣娟今年30歲，結果都係得第三。