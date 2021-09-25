亞洲小姐2021｜ 三甲新鮮出爐 20歲雙料冠軍陳美儀係琵琶十級高手 林作心水之選

《亞洲小姐競選2021》香港區決賽，於今晚(9月25日)圓滿結束，16位候選亞姐以最佳姿態爭奪冠亞軍及多個獎項，加上泳兒、肥媽Maria cordero等星級表演嘉賓，以及羅霖、張學潤、林作等鑽石級評委，為大家帶來一場視覺饗宴！冠軍由林作貼中，11號的陳美儀奪得，20歲的她亦是「最完美體態獎」得主，是雙料冠軍。

撰文：東方新地 圖片：ATV亞視數碼媒體FB