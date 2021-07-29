亞洲小姐2021｜亞視終於識得玩 揾大熱阿儀拍片宣傳 網民力讚有冠軍相

《亞洲小姐競選2021》香港賽區日前已進行面試，第一輪面試即有泳裝環節，當中37歲的阿儀薛影儀就突圍而出，信心爆棚話最滿意自己個樣同身材，仲話有信心入圍攞獎。阿儀入唔入到圍仲未知，不過亞視終於識得玩喇！搵來阿儀拍片為亞洲小姐2021做宣傳，以正能量鼓勵一班亞姐候選佳麗同參加奧運的香港運動員。

撰文：東方新地 圖片：ATV亞視數碼媒體FB圖片及影片