亞洲小姐2021｜亞視終於識得玩 揾大熱阿儀拍片宣傳 網民力讚有冠軍相
撰文：東方新地 圖片：ATV亞視數碼媒體FB圖片及影片
亞洲小姐2021最受歡迎面試佳麗
日前在亞洲小姐2021的面試中，37歲的薛影儀的出現簡直驚為天人，亦令人印象最深刻，阿儀接受訪問時信心十足：「其實我嚟參選嘅原因係呢次選美放寛咗年齡限制，所以我就嚟參加。屋企人係唔知道。（頭先聽你講有信心攞季軍！）係！但又唔係話贏嗰隻，因為我自己學歷又唔高。（有冇拍過拖？）我未結婚，而且又未拍過拖。（最滿意自己咩地方？）滿意自己皮膚夠白，滿意自己身型。其實我每日都有跑步，每次係球場跑幾個圈。」
亞視靠阿儀出奇制勝
早前港姐出了個佛祖佳麗Kristen利愛安，仲簽埋無綫準備拍劇，今次阿儀咁有人氣，亞視都唔放過，有樣學樣，雖然未宣布入圍亞姐名單，但就搵阿儀拍了一條片放上亞視官方fb，結果在短時間得到網民的熱烈反應，不少人讚阿儀有冠軍相，推她入圍。亞視如果想搶收視增加話題同娛樂性，就要諗諗係咪要畀阿儀入圍喇！
《亞洲小姐2021》巨腩佳麗最吸睛
今屆亞姐選舉首輪面試即以舉行直播泳裝環節，但原定44位參賽者中只得24位到場，雖然位位面試佳麗都相當自信，但其中由不少佳麗外形相當「騎呢」，最突出的幾位都可以見到有兩層肚腩，成功搶Fo。
騎呢組
被指為「騎呢組」的佳麗最突出的是17號佳麗薛影儀，現年37歲的她從事飲食業，信心爆棚，自言皮膚白、身形好、髮型都是她吸引人的地方。
3號佳麗為18歲學生甘穎怡，她同時也是Freelance Model，在眾多佳麗中最粗髀，而她最不滿意自己的地方是不夠大膽。
12號佳麗為24歲學生郭紀君，評判直指她身形比較肥胖，問她入圍的話有無信心可以減到幾磅？她回答有信心可以減到10磅。
28號佳麗為46歲胡春梅，年紀為全場最大，工作是餐飲業，認為自己比當年以47歲「高齡」參加亞姐選舉的宮雪花優勝的地方，是比她瘦及身材比她好。
35號佳麗為27歲梁美華，職業為瑜伽導師、平面設計師及影片剪接師，原來她早前曾參加港姐首輪面試，但未能入圍，可說屢敗屢戰。
26號佳麗為25歲馬嘉韻去年曾參選亞姐，職業是一個Freelance Model，身上有9個紋身，第一個紋身是自己的星座，位置分別有腳眼、後腰、頸後等，最鍾意的則是右大腿側的紋身，是她媽咪的眼睛，她指曾有個朋友在大病後失憶，令她印象深刻，因上決定紋下媽咪的眼睛，希望自己能記住媽咪。
高質組
獲讚為「高質組」的佳麗有23歲謝雨倩，為18號佳麗，職業是做服裝網店及拍攝YouTube影片，在台上她表演了「折骨」神技，她自稱無受過特別訓練，只是模仿網上表演。
9號佳麗為26歲KOL姚琰欣（前名：姚紫茵）是模特兒兼演員，擁有36D巨胸，花名叫波波，原因係比較肥。
11號佳麗為30歲梁欣娟（Yuki），職業為藝人，曾參加《第一屆亞洲美人魚小姐》，兼代表香港到馬來西亞參選《國際潛水小姐》，有「翻版葉翠翠」之稱，最有自信係自己因熱愛戶外運動而曬出的古銅色皮膚。
21號佳麗為29歲譚夢娜，職業係Freelancer，自言曾擔任過亞洲小姐競選內地賽區的表演嘉賓，但一度講錯為「亞洲電視香港小姐競選」，更即席演唱容祖兒歌曲《我的驕傲》，指自己身材為黃金比例0.618。