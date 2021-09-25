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亞洲小姐2021｜率先頒發3大獎項 個人風格、最具潛質主持及美麗傳承 16位準佳麗永不落空?

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撰文：東方新地

《亞洲小姐競選2021》香港區16位準佳麗經過一連串的訓練及公開活動，正密鑼緊鼓準備今晚(9月25日)舉行的香港區決賽，昨日亞視舉行拜神儀式，祈求亞洲小姐2021決賽一切順利，更即場頒發「個人風格大獎」、「最具潛力主持獎」及「美麗傳承大獎」3個獎，3位得獎佳麗先拔頭籌顯得信心十足，其實16位佳麗質素咁平均，評判應該好頭痕，冇得打和到最後會唔會人人有獎分？

文：東方新地 圖：ATV 亞視數碼媒體

亞洲小姐2021拜神儀式

亞洲電視於9月24日特別舉行《亞洲小姐競選2021》香港區決賽拜神儀式活動，台前幕後齊心祈求決賽當晚一切順利，傳承美麗經典。出席活動的嘉賓包括：亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲小姐、亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑先生、大會形象顧問蔡穗雅小姐、天富集團創始人及集團主席何俊龍先生、大會司儀范振鋒、《亞洲小姐競選2021》班主任兼大會司儀林寶玉、《亞洲小姐競選2021》分組隊長兼大會司儀張可盈、分組隊長范莎莎、彭紫荊及一眾佳麗。

亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲小姐帶領台前幕後進行切燒豬儀式，祈求一切順利。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲小姐帶領台前幕後進行切燒豬儀式，祈求一切順利。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
16位準佳麗以泳裝會見傳媒。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
16位準佳麗以泳裝會見傳媒。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）

16位準亞姐以泳裝示人

亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲小姐帶領台前幕後進行切燒豬儀式，大會隨即率先頒發「個人風格大獎」、「最具潛力主持獎」及「美麗傳承大獎」，一眾佳麗其後並以泳裝亮相會見傳媒，為《亞洲小姐競選2021》 香港區決賽造勢！

3位得獎者合照，左起1號紀樂詩、5號譚夢娜及16號洪蓉蓉。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
3位得獎者合照，左起1號紀樂詩、5號譚夢娜及16號洪蓉蓉。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）

3位得獎佳麗自信倍升

5號譚夢娜、16號洪蓉蓉及1號紀樂詩分別獲頒「個人風格大獎」、「最具潛力主持獎」及「美麗傳承大獎」，活動後3位得獎佳麗一同受訪，紀樂詩信心爆晒棚，直言有信心攞三甲；譚夢娜自詡私下勇於嘗試不同風格，獎項是大會給予她的肯定，仲話唔驚之後冇獎，最想攞冠軍；至於來自福建的洪蓉蓉，原來廣東話都未講得好。

「個人風格大獎」得主5號譚夢娜。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
「個人風格大獎」得主5號譚夢娜。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
「最具潛力主持獎」得主16號洪蓉蓉。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
「最具潛力主持獎」得主16號洪蓉蓉。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
「美麗傳承大獎」得主1號紀樂詩。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
「美麗傳承大獎」得主1號紀樂詩。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）

講明得獎品冇獎

另外，亞視執行董事陳偉傑受訪時謂今屆亞姐沒有獎金，但會送出總值90幾萬的獎品，問到亞洲小姐2021總決賽何時進行？他預告於12月尾，但時間、場地還未定︰「想係星馬港台咁舉行，但礙於要隔離，都諗緊一啲新穎啲方式，例如喺網上搞聯合直播，唔一定下下係同一個地方。」

1號紀樂詩對自己充滿自信：「最好攞多幾個！最好入到三甲。」（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
1號紀樂詩對自己充滿自信：「最好攞多幾個！最好入到三甲。」（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
5號譚夢娜美貌就唔評喇！不過她對自己身材就充滿自信︰「成日去沙灘，所以經常著泳衣，平時啲衫都比較短，自己會黐雙面膠防止走光。決賽唔緊張，興奮多啲！」（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
5號譚夢娜美貌就唔評喇！不過她對自己身材就充滿自信︰「成日去沙灘，所以經常著泳衣，平時啲衫都比較短，自己會黐雙面膠防止走光。決賽唔緊張，興奮多啲！」（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
16號的洪蓉蓉最憂心著泳衣會出事，她表示冇諗過件泳衣咁少布，簡直是挑戰極限，從事金融業的她更怕被同事睇到，覺得好委屈。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）
16號的洪蓉蓉最憂心著泳衣會出事，她表示冇諗過件泳衣咁少布，簡直是挑戰極限，從事金融業的她更怕被同事睇到，覺得好委屈。（圖片來源：ATV 亞視數碼媒體）

認識16位決賽佳麗年齡三圍、平均年齡26歲

1號佳麗 紀樂詩 Yuina｜20歲客戶服務員

年齡 : 20
三圍 : 34C-25-35
現職 : 客戶服務員

紀樂詩 YUINA SZE
紀樂詩 YUINA SZE（圖片來源：亞洲小姐2021）

IG 紀樂詩Yuina

3號佳麗 林海茵 Karena｜27歲網台主持

KARENA LAM

年齡 : 27
三圍 : 34C-25-35
現職 : 網台主持

林海茵 KARENA LAM
林海茵 KARENA LAM（圖片來源：亞洲小姐2021）

4號佳麗 袁群有 Ashley｜27歲學生妹

ASHLEY YUEN

年齡 : 27
三圍 : 34C-24-36
現職 : 學生

袁群有ASHLEY YUEN
袁群有ASHLEY YUEN（圖片來源：亞洲小姐2021）

5號佳麗 譚夢娜 Monna｜29歲自由工作者

MOONNA TAM

年齡 : 29
三圍 : 34.5C-26-36
現職 : 自由工作者

譚夢娜 MOONNA TAM
譚夢娜 MOONNA TAM（圖片來源：亞洲小姐2021）

6號佳麗 陳美濤｜26歲作家

TOMATO CHAN

年齡 : 26
三圍 : 32B-24-33
現職 : 作家

陳美濤 TOMATO CHAN
陳美濤 TOMATO CHAN（圖片來源：亞洲小姐2021）

7號佳麗 姚琰欣｜26歲演員

BONNIE YIU

年齡 : 26
三圍 : 36D-25-36
現職 : 演員

姚琰欣 BONNIE YIU
姚琰欣 BONNIE YIU（圖片來源：亞洲小姐2021）

8號佳麗 吳穎衡｜32歲紋繡導師

JJ NG

年齡 : 32
三圍 : 34C-25-35
現職 : 紋繡導師

吳穎衡 JJ NG
吳穎衡 JJ NG（圖片來源：亞洲小姐2021）

9號佳麗 王巧兒｜28歲自由工作者

CLOUDY WONG

年齡 : 28
三圍 : 34B-25-36
現職 : 自由工作者

王巧兒 CLOUDY WONG
王巧兒 CLOUDY WONG（圖片來源：亞洲小姐2021）

10號佳麗 孫 伊｜23歲學生妹

SUN YI

年齡 : 23
三圍 : 32B-24-33
現職 : 學生

孫伊 SUN YI（圖片來源：亞洲小姐2021）
孫伊 SUN YI（圖片來源：亞洲小姐2021）

11號佳麗 陳美儀｜20歲護士學生

ROUELLA CHAN

年齡 : 20
三圍 : 34C-25-35.5
現職 : 護士學生

陳美儀 ROUELLA CHAN
陳美儀 ROUELLA CHAN（圖片來源：亞洲小姐2021）

13號佳麗 孫一丹｜23歲學生妹

CLAIRE SUN

年齡 : 23
三圍 : 32B-25-34
現職 : 學生

孫一丹 CLAIRE SUN（圖片來源：亞洲小姐2021）
孫一丹 CLAIRE SUN（圖片來源：亞洲小姐2021）

14號佳麗 仇澤華｜25歲學生妹

VIKA CHOU

年齡 : 25
三圍 : 34C-25-36
現職 : 學生

仇澤華 VIKA CHOU
仇澤華 VIKA CHOU（圖片來源：亞洲小姐2021）

15號佳麗 陳琳琳｜28歲模特兒

JOANNA CHAN

年齡 : 28
三圍 : 32C-25-38
現職 : 模特兒

陳琳琳 JOANNA CHAN
陳琳琳 JOANNA CHAN（圖片來源：亞洲小姐2021）

16號佳麗 洪蓉蓉｜30歲客戶經理

TINA HUNG

年齡 : 30
三圍 : 32B-27-34
現職 : 客戶經理

洪蓉蓉 TINA HUNG
洪蓉蓉 TINA HUNG（圖片來源：亞洲小姐2021）

17號佳麗 梁欣娟｜30歲藝人

YUKI LEUNG

年齡 : 30
三圍 : 33B-25-35
現職 : 藝人

梁欣娟 YUKI LEUNG（圖片來源：亞洲小姐2021）
梁欣娟 YUKI LEUNG（圖片來源：亞洲小姐2021）

18號佳麗 陳可冰｜25歲客戶經理

ICY CHAN

年齡 : 25
三圍 : 33B-26-34
現職 : 客戶經理

陳可冰 ICY CHAN（圖片來源：亞洲小姐2021）
陳可冰 ICY CHAN（圖片來源：亞洲小姐2021）

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