亞洲小姐2021｜率先頒發3大獎項 個人風格、最具潛質主持及美麗傳承 16位準佳麗永不落空?

《亞洲小姐競選2021》香港區16位準佳麗經過一連串的訓練及公開活動，正密鑼緊鼓準備今晚(9月25日)舉行的香港區決賽，昨日亞視舉行拜神儀式，祈求亞洲小姐2021決賽一切順利，更即場頒發「個人風格大獎」、「最具潛力主持獎」及「美麗傳承大獎」3個獎，3位得獎佳麗先拔頭籌顯得信心十足，其實16位佳麗質素咁平均，評判應該好頭痕，冇得打和到最後會唔會人人有獎分？

文：東方新地 圖：ATV 亞視數碼媒體