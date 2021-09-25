亞洲小姐2021｜率先頒發3大獎項 個人風格、最具潛質主持及美麗傳承 16位準佳麗永不落空?
文：東方新地 圖：ATV 亞視數碼媒體
亞洲小姐2021拜神儀式
亞洲電視於9月24日特別舉行《亞洲小姐競選2021》香港區決賽拜神儀式活動，台前幕後齊心祈求決賽當晚一切順利，傳承美麗經典。出席活動的嘉賓包括：亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲小姐、亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑先生、大會形象顧問蔡穗雅小姐、天富集團創始人及集團主席何俊龍先生、大會司儀范振鋒、《亞洲小姐競選2021》班主任兼大會司儀林寶玉、《亞洲小姐競選2021》分組隊長兼大會司儀張可盈、分組隊長范莎莎、彭紫荊及一眾佳麗。
16位準亞姐以泳裝示人
亞洲電視控股有限公司主席賴彩雲小姐帶領台前幕後進行切燒豬儀式，大會隨即率先頒發「個人風格大獎」、「最具潛力主持獎」及「美麗傳承大獎」，一眾佳麗其後並以泳裝亮相會見傳媒，為《亞洲小姐競選2021》 香港區決賽造勢！
3位得獎佳麗自信倍升
5號譚夢娜、16號洪蓉蓉及1號紀樂詩分別獲頒「個人風格大獎」、「最具潛力主持獎」及「美麗傳承大獎」，活動後3位得獎佳麗一同受訪，紀樂詩信心爆晒棚，直言有信心攞三甲；譚夢娜自詡私下勇於嘗試不同風格，獎項是大會給予她的肯定，仲話唔驚之後冇獎，最想攞冠軍；至於來自福建的洪蓉蓉，原來廣東話都未講得好。
講明得獎品冇獎
另外，亞視執行董事陳偉傑受訪時謂今屆亞姐沒有獎金，但會送出總值90幾萬的獎品，問到亞洲小姐2021總決賽何時進行？他預告於12月尾，但時間、場地還未定︰「想係星馬港台咁舉行，但礙於要隔離，都諗緊一啲新穎啲方式，例如喺網上搞聯合直播，唔一定下下係同一個地方。」
認識16位決賽佳麗年齡三圍、平均年齡26歲
1號佳麗 紀樂詩 Yuina｜20歲客戶服務員
年齡 : 20
三圍 : 34C-25-35
現職 : 客戶服務員
3號佳麗 林海茵 Karena｜27歲網台主持
KARENA LAM
年齡 : 27
三圍 : 34C-25-35
現職 : 網台主持
4號佳麗 袁群有 Ashley｜27歲學生妹
ASHLEY YUEN
年齡 : 27
三圍 : 34C-24-36
現職 : 學生
5號佳麗 譚夢娜 Monna｜29歲自由工作者
MOONNA TAM
年齡 : 29
三圍 : 34.5C-26-36
現職 : 自由工作者
6號佳麗 陳美濤｜26歲作家
TOMATO CHAN
年齡 : 26
三圍 : 32B-24-33
現職 : 作家
7號佳麗 姚琰欣｜26歲演員
BONNIE YIU
年齡 : 26
三圍 : 36D-25-36
現職 : 演員
8號佳麗 吳穎衡｜32歲紋繡導師
JJ NG
年齡 : 32
三圍 : 34C-25-35
現職 : 紋繡導師
9號佳麗 王巧兒｜28歲自由工作者
CLOUDY WONG
年齡 : 28
三圍 : 34B-25-36
現職 : 自由工作者
10號佳麗 孫 伊｜23歲學生妹
SUN YI
年齡 : 23
三圍 : 32B-24-33
現職 : 學生
11號佳麗 陳美儀｜20歲護士學生
ROUELLA CHAN
年齡 : 20
三圍 : 34C-25-35.5
現職 : 護士學生
13號佳麗 孫一丹｜23歲學生妹
CLAIRE SUN
年齡 : 23
三圍 : 32B-25-34
現職 : 學生
14號佳麗 仇澤華｜25歲學生妹
VIKA CHOU
年齡 : 25
三圍 : 34C-25-36
現職 : 學生
15號佳麗 陳琳琳｜28歲模特兒
JOANNA CHAN
年齡 : 28
三圍 : 32C-25-38
現職 : 模特兒
16號佳麗 洪蓉蓉｜30歲客戶經理
TINA HUNG
年齡 : 30
三圍 : 32B-27-34
現職 : 客戶經理
17號佳麗 梁欣娟｜30歲藝人
YUKI LEUNG
年齡 : 30
三圍 : 33B-25-35
現職 : 藝人
18號佳麗 陳可冰｜25歲客戶經理
ICY CHAN
年齡 : 25
三圍 : 33B-26-34
現職 : 客戶經理