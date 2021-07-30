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亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師

東方新地 - 娛聞

《亞洲小姐競選2021》香港賽區於7月26日進行首輪面試後，覆試都慳番數日後就公布18位入圍佳麗名單，不過有兩位缺席只有16位見傳媒，亞洲小姐2021佳麗中依然有唔少極品，不過民望甚高的阿儀薛影儀就被Foul，網民為此反應激烈，仲話冇阿儀就罷睇！

撰文：東方新地 圖片：ATV數碼媒體FB

亞洲小姐2021質素參差

亞洲小姐2021於星期一(7月26日）進行了首輪面試，24位參賽者要著泳裝示人，質素極為參差，不少參賽者身材、樣貌均嚇人，相隔3日(7月29日)，亞視已宣布選出18位順利入圍的佳麗，但有2位因身體不適缺席，她們穿著貼身露腰Tee襯牛仔褲見傳媒。

經過第一輪面試，亞視聲稱嚴選出18位入圍佳麗，假亞洲電視大埔總台舉行記者會，一眾佳麗並會見傳媒，向公眾展示自信一面！（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
經過第一輪面試，亞視聲稱嚴選出18位入圍佳麗，假亞洲電視大埔總台舉行記者會，一眾佳麗並會見傳媒，向公眾展示自信一面！（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
質素比較好的佳麗有4號袁群有、10號孫伊、17號梁欣娟。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

亞視快速嚴選極品

在亞視的快速「嚴選」下，首輪面試中仍有不少「極品」參賽者僥倖順利入圍，當中包括姚琰欣、譚夢娜、吳穎衡、孫一丹、梁欣娟，不過極品中的大熱門阿儀薛影儀就已被Foul。而較為質素好的是4號、現年27歲的袁群有、10號現年23歲的孫伊及17號現年30歲的梁欣娟，而佳麗當中最年長的是8號32歲的吳穎衡。

17號梁欣娟今年30歲，被指是質素最高的入圍佳麗之一。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
17號梁欣娟今年30歲，被指是質素最高的入圍佳麗之一，選亞姐前曾參加過「國際潛水小姐」選美，又贏得《2015 Miss Diva》冠軍。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
7號姚琰欣擁有36D上圍，出過寫真又演出過無綫與ViuTV劇集。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

網民對入圍名單表示不滿

亞洲小姐2021入圍名單一出，網民即議論紛紛，因為在首輪面試中勇氣攞滿分的阿儀薛影儀冇影，令網民大感失望，更有網民嗌罷睇！

亞視唔畀阿儀入圍，令網民大表不滿。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞視唔畀阿儀入圍，令網民大表不滿。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師

亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師

亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師

佳麗分3組由去年落選亞姐做導師

入圍佳麗質素唔得都算，亞視連搵導師都好Hea，今次18位入圍佳麗分成3組，由前亞姐范莎莎、張可盈及彭紫荊擔任導師帶領接受挑戰，除了范莎莎是2019年的亞姐季軍，張可盈與彭紫荊都是三甲不入的落選亞姐，搵她們做導師實在欠缺說服力。

亞洲小姐2021
由范莎莎帶領的紅組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由彭紫荊帶領的藍組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由彭紫荊帶領的藍組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由張可盈帶領的黃組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由張可盈帶領的黃組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

被指抄港姐入營特訓

導師之一的前亞姐范莎莎指在記者會前亦即場過了幾招給佳麗，提醒她們不用太緊張及指導企位。被問及今年由前亞姐擔任導師，又入營特訓，形式與香港小姐相似被指抄襲？她否認說：「唔會，我哋入營日子短啲，隔離台應該係去唔到外國先選擇喺酒店拍，我哋入營係希望訓練佳麗Team Work，大家目標唔同，最緊要出嚟效果靚。」

三位擔任導師的前亞姐身穿與佳麗一樣的顏色Tee。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
三位擔任導師的前亞姐身穿與佳麗一樣的顏色Tee。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
再選都未必有勝算的前亞姐，左起彭紫荊、張可盈及范莎莎，其實憑甚麼可以成為導師？（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

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