亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師
《亞洲小姐競選2021》香港賽區於7月26日進行首輪面試後，覆試都慳番數日後就公布18位入圍佳麗名單，不過有兩位缺席只有16位見傳媒，亞洲小姐2021佳麗中依然有唔少極品，不過民望甚高的阿儀薛影儀就被Foul，網民為此反應激烈，仲話冇阿儀就罷睇！
撰文：東方新地 圖片：ATV數碼媒體FB
亞洲小姐2021質素參差
亞洲小姐2021於星期一(7月26日）進行了首輪面試，24位參賽者要著泳裝示人，質素極為參差，不少參賽者身材、樣貌均嚇人，相隔3日(7月29日)，亞視已宣布選出18位順利入圍的佳麗，但有2位因身體不適缺席，她們穿著貼身露腰Tee襯牛仔褲見傳媒。
亞視快速嚴選極品
在亞視的快速「嚴選」下，首輪面試中仍有不少「極品」參賽者僥倖順利入圍，當中包括姚琰欣、譚夢娜、吳穎衡、孫一丹、梁欣娟，不過極品中的大熱門阿儀薛影儀就已被Foul。而較為質素好的是4號、現年27歲的袁群有、10號現年23歲的孫伊及17號現年30歲的梁欣娟，而佳麗當中最年長的是8號32歲的吳穎衡。
佳麗分3組由去年落選亞姐做導師
入圍佳麗質素唔得都算，亞視連搵導師都好Hea，今次18位入圍佳麗分成3組，由前亞姐范莎莎、張可盈及彭紫荊擔任導師帶領接受挑戰，除了范莎莎是2019年的亞姐季軍，張可盈與彭紫荊都是三甲不入的落選亞姐，搵她們做導師實在欠缺說服力。
被指抄港姐入營特訓
導師之一的前亞姐范莎莎指在記者會前亦即場過了幾招給佳麗，提醒她們不用太緊張及指導企位。被問及今年由前亞姐擔任導師，又入營特訓，形式與香港小姐相似被指抄襲？她否認說：「唔會，我哋入營日子短啲，隔離台應該係去唔到外國先選擇喺酒店拍，我哋入營係希望訓練佳麗Team Work，大家目標唔同，最緊要出嚟效果靚。」