亞洲小姐2021 ｜24位佳麗泳裝面試位位自信十足 網友評價：全部大媽團，兆尊先啃得落

《亞洲小姐競選2021》香港賽區競選今日（26日）進行第一輪面試即有泳裝環節，但原定44位參賽者中只得24位到場，雖然位位面試佳麗都相當自信，但其中由不少佳麗外形相當「騎呢」，最突出的幾位都可以見到有兩層腩，網友都忍不住評價：「全部大媽團」、「精彩過奧運」等等！

文：東方新地｜圖：ATV亞視數碼媒體FB圖片