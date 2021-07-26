亞洲小姐2021 ｜24位佳麗泳裝面試位位自信十足 網友評價：全部大媽團，兆尊先啃得落
文：東方新地｜圖：ATV亞視數碼媒體FB圖片
《亞洲小姐2021》巨腩佳麗最吸睛
今屆亞姐選舉首輪面試即以舉行直播泳裝環節，但原定44位參賽者中只得24位到場，雖然位位面試佳麗都相當自信，但其中由不少佳麗外形相當「騎呢」，最突出的幾位都可以見到有兩層肚腩，成功搶Fo。
騎呢組
被指為「騎呢組」的佳麗最突出的是17號佳麗薛影儀，現年37歲的她從事飲食業，信心爆棚，自言皮膚白、身形好、髮型都是她吸引人的地方。
3號佳麗為18歲學生甘穎怡，她同時也是Freelance Model，在眾多佳麗中最粗髀，而她最不滿意自己的地方是不夠大膽。
12號佳麗為24歲學生郭紀君，評判直指她身形比較肥胖，問她入圍的話有無信心可以減到幾磅？她回答有信心可以減到10磅。
28號佳麗為46歲胡春梅，年紀為全場最大，工作是餐飲業，認為自己比當年以47歲「高齡」參加亞姐選舉的宮雪花優勝的地方，是比她瘦及身材比她好。
35號佳麗為27歲梁美華，職業為瑜伽導師、平面設計師及影片剪接師，原來她早前曾參加港姐首輪面試，但未能入圍，可說屢敗屢戰。
26號佳麗為25歲馬嘉韻去年曾參選亞姐，職業是一個Freelance Model，身上有9個紋身，第一個紋身是自己的星座，位置分別有腳眼、後腰、頸後等，最鍾意的則是右大腿側的紋身，是她媽咪的眼睛，她指曾有個朋友在大病後失憶，令她印象深刻，因上決定紋下媽咪的眼睛，希望自己能記住媽咪。
高質組
獲讚為「高質組」的佳麗有23歲謝雨倩，為18號佳麗，職業是做服裝網店及拍攝YouTube影片，在台上她表演了「折骨」神技，她自稱無受過特別訓練，只是模仿網上表演。
9號佳麗為26歲KOL姚琰欣（前名：姚紫茵）是模特兒兼演員，擁有36D巨胸，花名叫波波，原因係比較肥。
11號佳麗為30歲梁欣娟（Yuki），職業為藝人，曾參加《第一屆亞洲美人魚小姐》，兼代表香港到馬來西亞參選《國際潛水小姐》，有「翻版葉翠翠」之稱，最有自信係自己因熱愛戶外運動而曬出的古銅色皮膚。
21號佳麗為29歲譚夢娜，職業係Freelancer，自言曾擔任過亞洲小姐競選內地賽區的表演嘉賓，但一度講錯為「亞洲電視香港小姐競選」，更即席演唱容祖兒歌曲《我的驕傲》，指自己身材為黃金比例0.618。