亞洲小姐2021｜阿儀掀全晚高潮 直播觀眾終過400人 佳麗低質素才藝表演趕客

《亞洲小姐競選2021》香港區決賽今晚舉行，亞視在其官網有直播，不過一開場得幾十觀眾，到大家最想睇的泳裝環節，都只有3百幾人，到阿儀出場才破400人。亞洲小姐2021一眾佳麗以表演跳舞開場，跟隨的是嘉賓泳兒獻唱，一早說好會出現的阿儀未見人，不少網民都鼓譟。

撰文：東方新地 圖片：ATV亞視數碼媒體FB