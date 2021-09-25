亞洲小姐2021｜阿儀掀全晚高潮 直播觀眾終過400人 佳麗低質素才藝表演趕客
《亞洲小姐競選2021》香港區決賽今晚舉行，亞視在其官網有直播，不過一開場得幾十觀眾，到大家最想睇的泳裝環節，都只有3百幾人，到阿儀出場才破400人。亞洲小姐2021一眾佳麗以表演跳舞開場，跟隨的是嘉賓泳兒獻唱，一早說好會出現的阿儀未見人，不少網民都鼓譟。
撰文：東方新地 圖片：ATV亞視數碼媒體FB
撰文：東方新地 圖片：ATV亞視數碼媒體FB
一開場做甩手操
亞洲小姐2021決賽一開場由16位準亞姐出場跳舞，不過都係手FING FING，不少網民都覺悶，隨後嘉賓泳兒唱歌表演，網民開始鼓譟，因為他們最想睇的阿儀仍未出現，到好後段才見到阿儀被安排坐在宮雪花後面，依然係冇表情。
分3組才藝表演
第一個環節佳麗分3組作才藝表演，不外乎唱歌跳舞及樂器，大部人都五音不全，最後竟由6號陳美濤奇招突圍，表演書法奪得「才藝飛越大獎」。
泳裝環節觀眾仍不過300
之後是泳裝問答環節，觀眾人數仍不過400人，亞視都好環保，佳麗所穿的都是昨日拜神時的泳衣，不過就各出奇謀，有指泳衣SIZE一樣，佳麗要靠自己落胸墊去展現身材。當中4號袁群有就最搶鏡同答得有紋路，司儀問她如果同評判之一的林作拳賽對決，她會點做？袁群有話會用她的長手長腳使出「毒龍鑽」，令台下的林作不知幾開心。
阿儀成最高收視
千呼萬喚的阿儀一直坐在台下，終於等到她出場拎獎，由羅霖頒發「最努力大獎」給阿儀，直播觀眾人數亦打破400，不過阿儀都係繼續好COOL唔笑。
選美騎呢場面
亞視真係好創新，表演嘉賓方面除了英皇歌手泳兒之外，突然有安排不知名的新人JD以及黑人歌手Miss Lolo唱〈上海灘〉，還有開場不久訪問評判時，後面的現場觀眾竟然在食嘢，好似食緊自助餐一樣，畫面真係別開生面！