亞洲小姐2024｜網民狂數亞姐總決賽7大時裝災難 有佳麗竟著孖煙囪襯三點式
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ATV亞洲電視舉辦的《第35屆亞洲小姐競選全球大賽（香港賽區）總決賽》已於12月29日 (星期日) 晚上圓滿舉行，今次在泳裝環節中，有佳麗穿著孖煙囪襯三點式上陣，成功搶Fo，成為全晚最多人討論的話題，有網民更力數今次亞姐總決賽中的7大時裝災難！
《亞洲小姐2024》7大災難造型
1. 有佳麗著孖煙囪襯三點式
今次亞姐總決賽共有16位佳麗參賽，在泳裝環節中，11號佳麗張玉潔（Yuki）一反傳統，上身著三點式泳衣，下身卻配搭了一條孖煙囪泳褲，由於圖案及顏色與上身相同，相信是由大會提供，但站在一眾穿著比堅尼泳褲的佳麗中，可說獨樹一幟，引起不少網民關注。
2. 彩帶字體被嘲老土
得獎佳麗們身上會被掛上一條彩帶，其中字體也引起網民熱議，紛紛指出：「條彩帶想點」、「條彩帶啲字款好老土」、「條彩帶用呢隻草書字款，好大陸酒樓feel」、「酒樓部長咁」、「似大陸小學嗰D風紀帶」等。
3. 泳裝設計簡陋疑不合身
過往亞姐決賽都試過讓佳麗們穿著統一尺寸的泳裝參賽，今次16位參賽佳麗身上的泳裝也被指不合身，有部分明顯過大，有部分則太細，而且泳裝設計也被批評過於簡陋，只是在同款的三點式泳衣印上不同公仔圖案，似足童裝。
4.手持摺扇跳芭蕾
8號周哲涵（Swan）手持中式風格的摺扇大跳芭蕾舞，也被指造型騎呢。
5.旗袍被指似酒樓知客
16位佳麗穿著旗袍上陣，雖然各有不同圖案，但也不算合身，令部份佳麗未能展示美好曲線之餘，反而被指似足酒樓知客。
6.妝容被批似40歲
今屆亞姐參賽佳麗年齡限制為16至35歲，但在總決賽中有不少佳麗都被指太濃妝，遭網民狠批：「個妝似40歲」、「中毒咁」、「好似師奶」等。
7. 范振鋒著黑西裝都出事？
范振鋒穿著有暗閃花紋的黑西裝上陣做司儀，看似好穩陣，但同背景撞色「癡晒地」，都被指係時裝災難之一。
《第35屆 亞洲小姐競選全球大賽（香港賽區）總決賽》完整得獎名單
冠軍：3 陳美濤 Tomato
亞軍：14 張文婧 Emily
季軍：12 黃艷 Sophie
親善大使：3 陳美濤 Tomato
最佳口才獎：3 陳美濤 Tomato
最佳潛質獎：14 張文婧 Emily
最上鏡小姐：14 張文婧 Emily
完美體態獎：14 張文婧 Emily
網絡人氣大獎：15 紀樂詩 Yuina
最受傳媒關注獎：1 朱沛妍 Julia
最佳才藝獎：11 張玉潔 Yuki
撰文：東方新地圖片來源：ATV