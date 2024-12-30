亞洲小姐2024｜網民狂數亞姐總決賽7大時裝災難 有佳麗竟著孖煙囪襯三點式

ATV亞洲電視舉辦的《第35屆亞洲小姐競選全球大賽（香港賽區）總決賽》已於12月29日 (星期日) 晚上圓滿舉行，今次在泳裝環節中，有佳麗穿著孖煙囪襯三點式上陣，成功搶Fo，成為全晚最多人討論的話題，有網民更力數今次亞姐總決賽中的7大時裝災難！

