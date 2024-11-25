盤點《亞洲星光大道》9位參賽者現況 三甲無曬影 鍾雪瑩強勢封金馬影后

鍾雪瑩於《第61屆金馬獎頒獎典禮》成功擊敗吳君如、張艾嘉、區嘉雯及夏于喬等對手，獲封金馬影后嘅榮耀。但其實鍾雪瑩早於2010年時就參加過亞視的真人選秀節目《亞洲星光大道》，並令唔少觀眾印象深刻！《亞洲星光大道》於2009年播出時風頭一時無兩，當年的參賽者個個都實力非凡，有些順利加入樂壇出唱片，有些則退出幕前轉行，以下將會為大家盤點《亞洲星光大道》9位參賽者的現況！

