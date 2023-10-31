《亞洲星光大道》8位參賽者現況逐個數！三甲無曬影、當年黑馬紅到上紅館

14年前在亞視《亞洲星光大道》中奪得第5名的古淖文，近日在TVB的選秀節目《中年好聲音2》中有亮眼的表現，早前更憑「妖氣」成功獲得最新一集MVP。回想2009年個個參加《亞洲星光大道》的參賽者都實力非凡，有些順利加入樂壇出唱片，有些則退出幕前轉行，當年的三甲原來發展得並不順利……現在為大家盤點《亞洲星光大道》8位參賽者的現況！