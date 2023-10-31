《亞洲星光大道》8位參賽者現況逐個數！三甲無曬影、當年黑馬紅到上紅館
1. 冠軍：羅力威/37歲－轉做湊仔KOL
當年《亞洲星光大道》第一季總冠軍羅力威，參賽當時只有22歲，一出道就打入當年叱咤樂壇頒獎典禮「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛歌曲」（《現實不重要》）最後五強，風頭一時無兩。奪冠2年後一度加盟英皇娛樂的羅力威，雖然曾經先後推出過6張唱片，但在音樂路上一直未有太大發展。其後，羅力威在2018年與拍拖7年的女歌手雨僑結婚，並誕下一子一女。專心做「湊仔公」的他今年亦與英皇娛樂約滿，暫時未有傳出簽新公司，不過就時不時出現於老婆的YouTube頻道，似乎想轉行做「湊仔KOL」。
2. 亞軍：亢帥克/35歲－曾捲入「食粉絲」風波
當年以0.1分之差敗給羅力威，屈居亞軍的亢帥克，參賽當時只有22歲，不過入行後多年來事業一直未見起色，近年北上發展登台和參加國內歌唱比賽。雖然歌唱事業未有太大發展，但去年就突然翻Hit。事關「口罩小姐」Liz上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》擔任嘉賓，並於節目中分享自己曾經與「奀星渣男」交往的經歷。Liz於節目中透露當時的前男友為過氣歌手。前男友不但向自己要錢，更曾經與歌迷發生關係，並誕下一子。此集《戀講嘢》播映後，網民都從Liz於節目中所描述到種種特征，鎖定了亢帥克為「頭號嫌疑人」。
3. 季軍：蔡梓銘/33歲－中年發福轉做中醫
中大醫學院出身的蔡梓銘，參賽當時僅得19歲，不過就已經獲肥媽大讚聲線好，最後奪得季軍加入亞視。加入亞視後曾經獲安排主持和拍劇等工作，不過最後因亞視拖欠薪金而追到上法庭，最後在2016年正式與亞視終止合約。其後成功獲得中醫師牌照的蔡梓銘，離開亞視後除了在IG開咪唱歌外，亦曾在TVB《流行都市》、港台節目擔任中醫嘉賓。不過比起當年19歲小鮮肉的可愛樣，蔡梓銘現時中年發福，身形比起之前大份不少。
4. 第4名：陳蕾/33歲－捱足14年紅到上紅館
當年以「黑馬」身份在《亞洲星光大道》僅獲得第4名的陳蕾，與季軍蔡梓銘同樣只得19歲。陳蕾在比賽過後簽入亞視，雖然曾在音樂上作出多項嘗試，但一直未有得到大眾和樂壇的關注，音樂路上未有太大發展。陳蕾更一度因為經濟拮據而未能繳付房租，直到2014年她到內地參加央視《中國好聲音》比賽才開始打響名堂，其後更愈來愈多人識，近年更橫掃多個音樂頒獎典禮的獎項。捱足14年的陳蕾，早前更宣佈將會在明年開首個紅館個人演唱會，成為首個在紅館開個唱的《亞洲星光大道》參賽者，人氣反超前！
5. 第5名：古淖文/36歲－轉戰《中年2》憑妖氣奪MVP
出生在澳門的混血兒古淖文，當年22歲已經行「妖艷」路線，最後奪得第5名後加入亞視。亞視倒閉後，擁有葡萄牙血統的他認為操一口流利葡語，就憑接葡語MC工作維生，雖然曾經參加過《中國新歌聲》的海選，但到第2輪Casting就被淘汰。一直恨加入TVB的古淖文，早前選擇參加《中年好聲音2》並獲得不俗成績，早前在節目中憑《我要》一曲獲得全場MVP，獲評審伍仲衡大讚「個樣夠妖」，時隔14年終於憑「妖氣」創出新一片天。
6. 第7名：李昊嘉/35歲－姚焯菲Chantel歌唱教師
當年21歲的李昊嘉在《亞洲星光大道》中獲得第7名，不過節目結束後一直未有太大發圍，亦未有加入樂壇或娛樂圈。近年她轉戰幕後做個唱老師，曾經教過的學生包括ToNick主音恆仔（趙善恆）、張蔓姿和「小薯茄」成員麗英等。其中一名星級學生就是《聲夢傳奇》出身的Chantel姚焯菲。李昊嘉指當時是Chantel爸爸透過電郵邀請李昊嘉教Chantel唱歌，李昊嘉亦在Chantel身上看到不少潛力。李昊嘉除了是歌唱老師外，亦為不少歌手做演唱會和音，早年更為同屆參賽者陳蕾擔任其演唱會和音。
7. 第12名：李明憲/36歲－憑《造星III》再出道
本為中韓混血人的李明憲花名班長，參加《亞洲星光大道》當時22歲，在節目中只獲得第12名。雖然李明憲入亞視後表明想拍劇，但可惜機會不多，所以在2年後主動離巢。其後李明憲曾先後到TVB和ViuTV拍劇，包括劇集《四個女仔三個Bra》、《名門暗戰》、《水髮胭脂》、《嘆息橋》等等，又參演電影《拆彈專家》、《九龍不敗》等，但大多是不起眼角色，最終選擇於2020年參加《全民造星III》再出道，雖然於30強時遭淘汰出局，不過自《全民造星III》之後，班長演出機會增多，在ViuTV劇集《季前賽》中，飾演邱士縉（Stanley）的廣告公司老闆Howard，表現搶鏡。
8. 第19名：譚杏藍/33歲－轉行做KOL 粉絲數超驚人
近年轉行做KOL的小花譚杏藍亦是《亞洲星光大道》出身，當年只有20歲的她在第4集就被淘汰，雖然當時連在復活賽都翻身失敗，但譚杏藍依然在亞視做藝人，不時主持節目及演出劇集。她其後離開亞視後，容貌大變身，外貌身材都大升級，並在2014年開始經營YouTube轉做KOL，現時粉絲數已經超過40萬。除了社交平台之外，譚杏藍近年更開設了2間健身室及美甲店，賺到盤滿缽滿！
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