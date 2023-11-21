亞洲超星團｜丁子朗感恩被網民鞭策 冼靖峰自嘲跳舞似機械人
冼靖峰笑埋網民個份 自嘲跳舞似機械人
《亞洲超星團》日前在官方YouTube頻道公開了所有參賽者的舞蹈直拍，冼靖峰的直拍影片在9位香港參賽者中排名第2，僅次於丁子朗。而冼靖峰生硬的舞技和表情管理更引起網民的討論：「落地再上來嗰段我笑到隔離屋都應該聽到」、「可惜真係唔識跳舞，完全無feel」、「真心麻麻哋…有啲似劉馬車」、「啲表情同動作管理都好X出事」、「第一次睇人跳舞咁恐怖，四肢完全唔協調，每個動作全部打曬交」。
對於網民一面倒的評價，冼靖峰回應：「都唔係比人笑咁簡單，我自己都笑自己」，又表示：「其實我睇翻當時嘅直拍，都覺得好好笑，真係跳到好似機械人咁」，直程笑埋網民個份！而冼靖峰對於網民們對自己的嘲笑亦十分睇得開，更表示：「從唔同嘅評論當中搵到自己一啲缺點，咁我自己睇都覺得唔得啦」，面對負評十分大方！
丁子朗感恩網民建議 台慶粉底終於啱色
網民對於丁子朗最大的議論莫過於「炒車」的妝容，在節目最初公開參賽者的照片時，丁子朗過白的妝容被網民稱為「小白臉妝」。隨後與余宗遙的自拍又再出事，丁子朗的妝容驚現「泰味」，引起網民們的熱烈討論。日前台慶時丁子朗與一眾香港參賽者都有出席，而丁子朗的粉底亦終於變翻正常。更有網民特登將丁子朗變翻「正常」臉色的照片分享在社交平台上，大讚：「丁子朗個粉底終於無咁白，自然返啲喇」，仲獲本尊回覆：「有認真聽大家意見」。
其實丁子朗自宣布參賽以來議論不斷，不少網民認為丁子朗超齡參賽，又覺得他從演員轉做偶像十分突兀，而丁子朗亦坦言：「呢件事對我嚟講係走出comfort zone，我都唔知咩改變係啱咩改變係錯」。更大方回應網民對自己的建議：「有一班網民幫我決定，可能呢條路線唔係好啱喎，例如頭髮可以深色翻少少，或者金色唔啱可以試下銀色，我覺得有一班人幫我決定係好事嚟嘅。 」
亞洲超星團｜26歲丁子朗新造型曝光 金毛超唔協調被網民嘲似泰國選手
《亞洲超星團》開播在即，香港代表26歲的丁子朗（Karl）從宣布參賽到宣傳照正式出街，都一直備受關注。網民除了好奇丁子朗參賽的原因外，當中討論度最高的，莫過於宣傳照中的丁子朗直接改頭換面，與在TVB拍劇時的樣子相差甚遠。而最近丁子朗上載在社交平台上的限時動態就再一次因為妝髮問題引起網民熱議，更令本尊急急發文澄清！
妝髮又炒車 超濃泰國味
在丁子朗分享的限時動態中，一同參賽的余宗遙（DEZ）亦有出鏡，只是網民的重點卻只放在了丁子朗身上，全因他的新造型「炒大車」！除了超重手的煙燻眼妝令丁子朗看起來有些嫵媚外，再配上新染的一頭金髮，不少網民表示超有泰國feel：「泰國人妖即視感」、「認唔到丁子朗，髮型同髮色都變晒」、「左邊韓仔，右邊……泰國人妖嗎？」
急上水澄清自願參賽
自從丁子朗宣布參賽後，不少網民的猜測他並非自願，而是被公司安排參加，因此丁子朗今日（28日）亦在社交平台發文澄清：「聽到很多聲音質疑，為什麼會參加那些偶像選秀節目？是被公司迫去的嗎？事實是… 我很想去，甚至公司一開始覺得我不適合唱歌跳舞，而勸退我不要參加獻醜」，澄清參賽是出於自願，更透露參賽原因：「只想走出舒適圈，挑戰自己」。帖文一出，不少網民都留言鼓勵丁子朗：「繼續努力去追尋自己夢想！欣賞你願意踏出自己嘅comfort zone! 相信自己 永遠支持你」、「要相信同比機會自己接受新事物啊，欣賞你有勇氣去追夢」。就連麥美恩和許家傑都有留言支持丁子朗：「返黎姐姐請你食返好多好野！俾心機！」、「人生就是不斷挑戰，加油呀！無論結果如何 最緊要係享受過程！」。
多次被重手P圖影響
其實除了丁子朗的妝髮問題外，他的照片亦經常出現「P得超重手」的情況！之前丁子朗更直接將一張被P到不像自己的照片是在到社交平台，並配文稱：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟」，又配上一個笑的十分勉強的表情符號，看來對於被P得如此過分的照片大感無奈。
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