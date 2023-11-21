亞洲超星團｜丁子朗感恩被網民鞭策 冼靖峰自嘲跳舞似機械人

《亞洲超星團》開播在即，香港共派出9名代表參賽，而當中丁子朗（Karl）和冼靖峰（Archie）自參賽以來話題不斷。特別是二人的「內地式妝容」，以及節目主題曲的舞蹈直拍，每次都會引起網民的熱烈討論。而對於二人在節目播出前的話題，丁子朗及冼靖峰日前就趁《萬千星輝賀台慶》時，對網民們的熱議作出回應……