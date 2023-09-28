亞洲超星團｜丁子朗新造型曝光 妝髮超級唔協調 網民嘲似係泰國選手

《亞洲超星團》開播在即，香港代表26歲的丁子朗（Karl）從宣布參賽到宣傳照正式出街，都一直備受關注。網民除了好奇丁子朗參賽的原因外，當中討論度最高的，莫過於宣傳照中的丁子朗直接改頭換面，與在TVB拍劇時的樣子相差甚遠。而最近丁子朗上載在社交平台上的限時動態就再一次因為妝髮問題引起網民熱議，更令本尊急急發文澄清！