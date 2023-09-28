亞洲超星團｜丁子朗新造型曝光 妝髮超級唔協調 網民嘲似係泰國選手
妝髮又炒車 超濃泰國味
在丁子朗分享的限時動態中，一同參賽的余宗遙（DEZ）亦有出鏡，只是網民的重點卻只放在了丁子朗身上，全因他的新造型「炒大車」！除了超重手的煙燻眼妝令丁子朗看起來有些嫵媚外，再配上新染的一頭金髮，不少網民表示超有泰國feel：「泰國人妖即視感」、「認唔到丁子朗，髮型同髮色都變晒」、「左邊韓仔，右邊……泰國人妖嗎？」
急上水澄清自願參賽
自從丁子朗宣布參賽後，不少網民的猜測他並非自願，而是被公司安排參加，因此丁子朗今日（28日）亦在社交平台發文澄清：「聽到很多聲音質疑，為什麼會參加那些偶像選秀節目？是被公司迫去的嗎？事實是… 我很想去，甚至公司一開始覺得我不適合唱歌跳舞，而勸退我不要參加獻醜」，澄清參賽是出於自願，更透露參賽原因：「只想走出舒適圈，挑戰自己」。帖文一出，不少網民都留言鼓勵丁子朗：「繼續努力去追尋自己夢想！欣賞你願意踏出自己嘅comfort zone! 相信自己 永遠支持你」、「要相信同比機會自己接受新事物啊，欣賞你有勇氣去追夢」。就連麥美恩和許家傑都有留言支持丁子朗：「返黎姐姐請你食返好多好野！俾心機！」、「人生就是不斷挑戰，加油呀！無論結果如何 最緊要係享受過程！」。
多次被重手P圖影響
其實除了丁子朗的妝髮問題外，他的照片亦經常出現「P得超重手」的情況！之前丁子朗更直接將一張被P到不像自己的照片是在到社交平台，並配文稱：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟」，又配上一個笑的十分勉強的表情符號，看來對於被P得如此過分的照片大感無奈。
亞洲超星團｜丁子朗超齡參賽壓力大 自爆被嘲年紀大要參加《中年好聲音》
現年26歲的TVB小生丁子朗，早前宣布超齡參加偶像選秀節目《亞洲超星團》引來熱議。近日他接受TVB訪問時就表示，面對中韓兩地的年輕參賽選手壓力大，更自爆曾遭好友忍不住笑問：「係咪參加《中年好聲音》？」！
丁子朗超齡參賽遭好友嘲笑參加《中年好聲音》
根據《亞洲超星團》官方資料，比賽65位參賽選手中最年輕選手年僅14歲，而26歲的丁子朗則是當中年紀最大的一個，因此在節目公布資料之初便已引起極大討論。對此丁子朗在訪問時就大方回應此次參賽目的，表示自己有一個踏足舞台的夢想，希望趁自己仍有少許青春，參加不同的比賽挑戰一下。他亦提到當年18歲參加《香港先生》時自己是最年輕的一個，現在卻成為《亞洲超星團》年紀最大的參賽者，連朋友亦不禁笑問︰「係咪參加《中年好聲音》？」
參賽壓力大 拜坤哥為師學唱歌
為在賽前提升實力，丁子朗亦有拜吳業坤（坤哥）為師學唱歌，訪問期間坤哥就笑稱丁子朗到50歲便可參加《中年好聲音》，但仍不忘提醒他參賽時不要過度show off，一定要用最真摯的唱法，最重要給多些感情。對此丁子朗就表示自己唱情歌有把握，但快歌會容易甩咀走音。同時丁子朗亦略顯擔憂表示有留意其他參賽者背景，當中不乏中韓兩地實力參賽者，並稱自己作為香港代表必定要多加把勁。
亞洲超星團65名選手名單出爐
亞洲超星團65名選手名單｜TVB與內地《中國好聲音》團隊合作舉辦男團選秀節目《亞洲超星團》，曾志偉於5月公開消息時被問到是否用來對抗MIRROR，他當時表示「我哋亞洲地區嘛」，疑似暗寸不將MIRROR視作對手引起網民熱話。今日（8日）節目組公開65名來自香港、澳門、台灣、中國內地、日本及韓國等地的選手資料，當中有9名來自香港，包括TVB藝人丁子朗Karl、冼靖峰Archie、黃奕斌Hugo、文佐匡Sean、余宗遙DEZ、區珀豪Pako、張鎬濂Ashley、方玉亨Atila和黃星綽Hugo。
港男亞軍丁子朗代表香港參賽
現年26歲丁子朗是2016年港男亞軍，曾參演過超過20部劇，包括主演《青春不要臉》、《美麗戰場》、《下流上車族》等等。備受TVB力捧的他更於去年奪「飛躍進步男藝員」，幕前演出機會一個接一個！如今他卻突然放低藝人身份參加選秀節目，實在令人驚訝。另外，早前《亞洲超星團》進行香港站招募時講明工參賽者必須年齡介乎16至25歲，但1997年出生的丁子朗今年已過26歲生日，成為節目中的超齡練習生。
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