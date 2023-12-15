亞洲超星團｜丁子朗入MIRROR係上弦定下弦 網民熱議講出一個事實
丁子朗勉強躋身下弦 唱跳皆廢網民都幫唔落
丁子朗入行以來一直都是以演員的身分活動，因此當他宣布參加《亞洲超星團》時，引起了不少網民的討論，更直言丁子朗「唱跳皆廢」，完全唔係做偶像的材料。而帖文中有網民表示丁子朗只能勉強躋身下弦，：「佢唔岩唱歌跳舞，啱拍戲多啲」、「跳舞勁X，唱歌仲……」、「條kam（奇怪）X去到邊都係下弦啦」、「Alton、Tiger之後」、「佢好冇時代感，點入MIRROR，表哥（Stanley）都比唔上啦」。
丁子朗被質疑年齡「報細數」 真實數字嚇親網民
除了丁子朗的唱跳能力外，網民的另一個關注點則擺在了丁子朗的年紀上。有網民認為丁子朗「入天堂鳥都嫌老」，點知原來佢竟然年輕過大半隊MIRROR！隨即更引起不少網民懷疑丁子朗「報細數」：「個樣咁鬼老，原來先至26」、「應該報細數……」、「個樣似30，比佢20都冇用啦」、「睇落重老過Frankie」。
亞洲超星團｜26歲丁子朗新造型曝光 金毛超唔協調被網民嘲似泰國選手
《亞洲超星團》開播在即，香港代表26歲的丁子朗（Karl）從宣布參賽到宣傳照正式出街，都一直備受關注。網民除了好奇丁子朗參賽的原因外，當中討論度最高的，莫過於宣傳照中的丁子朗直接改頭換面，與在TVB拍劇時的樣子相差甚遠。而最近丁子朗上載在社交平台上的限時動態就再一次因為妝髮問題引起網民熱議，更令本尊急急發文澄清！
妝髮又炒車 超濃泰國味
在丁子朗分享的限時動態中，一同參賽的余宗遙（DEZ）亦有出鏡，只是網民的重點卻只放在了丁子朗身上，全因他的新造型「炒大車」！除了超重手的煙燻眼妝令丁子朗看起來有些嫵媚外，再配上新染的一頭金髮，不少網民表示超有泰國feel：「泰國人妖即視感」、「認唔到丁子朗，髮型同髮色都變晒」、「左邊韓仔，右邊……泰國人妖嗎？」
急上水澄清自願參賽
自從丁子朗宣布參賽後，不少網民的猜測他並非自願，而是被公司安排參加，因此丁子朗今日（28日）亦在社交平台發文澄清：「聽到很多聲音質疑，為什麼會參加那些偶像選秀節目？是被公司迫去的嗎？事實是… 我很想去，甚至公司一開始覺得我不適合唱歌跳舞，而勸退我不要參加獻醜」，澄清參賽是出於自願，更透露參賽原因：「只想走出舒適圈，挑戰自己」。帖文一出，不少網民都留言鼓勵丁子朗：「繼續努力去追尋自己夢想！欣賞你願意踏出自己嘅comfort zone! 相信自己 永遠支持你」、「要相信同比機會自己接受新事物啊，欣賞你有勇氣去追夢」。就連麥美恩和許家傑都有留言支持丁子朗：「返黎姐姐請你食返好多好野！俾心機！」、「人生就是不斷挑戰，加油呀！無論結果如何 最緊要係享受過程！」。
多次被重手P圖影響
其實除了丁子朗的妝髮問題外，他的照片亦經常出現「P得超重手」的情況！之前丁子朗更直接將一張被P到不像自己的照片是在到社交平台，並配文稱：「麻煩大家幫忙P返原本個樣出嚟」，又配上一個笑的十分勉強的表情符號，看來對於被P得如此過分的照片大感無奈。
亞洲超星團｜丁子朗超齡參賽壓力大 自爆被嘲年紀大要參加《中年好聲音》
現年26歲的TVB小生丁子朗，早前宣布超齡參加偶像選秀節目《亞洲超星團》引來熱議。近日他接受TVB訪問時就表示，面對中韓兩地的年輕參賽選手壓力大，更自爆曾遭好友忍不住笑問：「係咪參加《中年好聲音》？」！
丁子朗超齡參賽遭好友嘲笑參加《中年好聲音》
根據《亞洲超星團》官方資料，比賽65位參賽選手中最年輕選手年僅14歲，而26歲的丁子朗則是當中年紀最大的一個，因此在節目公布資料之初便已引起極大討論。對此丁子朗在訪問時就大方回應此次參賽目的，表示自己有一個踏足舞台的夢想，希望趁自己仍有少許青春，參加不同的比賽挑戰一下。他亦提到當年18歲參加《香港先生》時自己是最年輕的一個，現在卻成為《亞洲超星團》年紀最大的參賽者，連朋友亦不禁笑問︰「係咪參加《中年好聲音》？」
參賽壓力大 拜坤哥為師學唱歌
為在賽前提升實力，丁子朗亦有拜吳業坤（坤哥）為師學唱歌，訪問期間坤哥就笑稱丁子朗到50歲便可參加《中年好聲音》，但仍不忘提醒他參賽時不要過度show off，一定要用最真摯的唱法，最重要給多些感情。對此丁子朗就表示自己唱情歌有把握，但快歌會容易甩咀走音。同時丁子朗亦略顯擔憂表示有留意其他參賽者背景，當中不乏中韓兩地實力參賽者，並稱自己作為香港代表必定要多加把勁。
亞洲超星團65名選手名單出爐
亞洲超星團65名選手名單｜TVB與內地《中國好聲音》團隊合作舉辦男團選秀節目《亞洲超星團》，曾志偉於5月公開消息時被問到是否用來對抗MIRROR，他當時表示「我哋亞洲地區嘛」，疑似暗寸不將MIRROR視作對手引起網民熱話。今日（8日）節目組公開65名來自香港、澳門、台灣、中國內地、日本及韓國等地的選手資料，當中有9名來自香港，包括TVB藝人丁子朗Karl、冼靖峰Archie、黃奕斌Hugo、文佐匡Sean、余宗遙DEZ、區珀豪Pako、張鎬濂Ashley、方玉亨Atila和黃星綽Hugo。
港男亞軍丁子朗代表香港參賽
現年26歲丁子朗是2016年港男亞軍，曾參演過超過20部劇，包括主演《青春不要臉》、《美麗戰場》、《下流上車族》等等。備受TVB力捧的他更於去年奪「飛躍進步男藝員」，幕前演出機會一個接一個！如今他卻突然放低藝人身份參加選秀節目，實在令人驚訝。另外，早前《亞洲超星團》進行香港站招募時講明工參賽者必須年齡介乎16至25歲，但1997年出生的丁子朗今年已過26歲生日，成為節目中的超齡練習生。
亞洲超星團首播日期是？
亞洲超星團首播日期為⋯⋯按此看詳情