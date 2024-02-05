亞洲超星團 女版金城安

亞洲超星團｜「女版金城安」愛合參賽前舊照曝光 短髮look超爽朗男子氣十足

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TVB真人騷《亞洲超星團》開播至今，在中港話題高企，除了丁子朗、冼靖峰等香港選手備受關注之外，擁中性外表的20歲愛合亦因為激似「女版金城安」而引起香港觀眾的注目。近日，有網民翻出他參賽前的舊照，短髮示人的他充滿男子氣，和現時中性打扮示人的他望落截然不同……

亞洲超星團 女版金城安 愛合是節目中罕有長髮示人的練習生。
愛合是節目中罕有長髮示人的練習生。（圖片來源：微博@亞洲超星團-愛合）

愛合短髮look曝光

20歲的愛合早前在第二次舞台公演中，以充滿冶艷魅力的打扮登場表演草蜢的《忘情森巴舞》，不但大騷柔軟度十足的舞姿，更與多位拍檔跳貼身舞，睇到觀眾熱血沸騰！雖然長髮已經成為愛合的代名詞，但其實他留短髮一樣咁靚仔。近日有網民翻出他參賽前的照片，以短髮示人的愛合更加凸顯其清秀五官，服飾亦比較有男子氣，是一名美男子。因此有網民推測，愛合突然改形象兼留長頭髮，可能就是為了在比賽中更加脫穎而出。

亞洲超星團 女版金城安 愛合早前在第二次舞台公演中，以充滿冶艷魅力的打扮登場表演草蜢的《忘情森巴舞》。
愛合早前在第二次舞台公演中，以充滿冶艷魅力的打扮登場表演草蜢的《忘情森巴舞》。（圖片來源：TVB影片截圖）
亞洲超星團 女版金城安 大跳貼身舞。
大跳貼身舞。（圖片來源：TVB影片截圖）
亞洲超星團 女版金城安 短髮的愛合非常清秀。
短髮的愛合非常清秀。（圖片來源：微博@亞洲超星團-愛合）

愛合曾發文反擊網民批評

在芸芸男生之中，唯獨以長髮示人的愛合曾經一度受到網民批評，他於節目開播前曾經在微博以長文解釋自己留長頭髮的原因：「男生為啥不可以留長髮？留了髮化妝就女化了？」、「外型上的打扮是自由，只要不違背道德和法律的前提下，怎麼好看怎麼來，別拿你世俗的眼光來批判我」、「既然我沒有做傷天害理的事，那我就是問心無愧」、「人生也就這一次，活的坦蕩一點吧」。他又強調自己的言論並非搏取同情心，只希望大家能活出自己嚮往的那個自己。

亞洲超星團 女版金城安 愛合曾經在微博以長文解釋自己留長頭髮的原因。
愛合曾經在微博以長文解釋自己留長頭髮的原因。（圖片來源：微博@亞洲超星團-愛合）

愛合撞樣「金城安」 網民以為《愛回家》派人參賽

現年20歲的愛合（Albert）是來自中國的參賽者，他以超嫵媚的舞姿，以及略帶女性化的外型，成功令觀眾留下深刻的印象。不過令觀眾最印象深刻的，莫過於愛合被指撞樣《愛回家》的「金城安」（周嘉洛 飾），更有網民表示以為《愛回家》派人出賽：「長頭髮好似金城安」、「那個長髮的是周嘉洛嗎？」、「完全係金城安扮女人feel」、「我覺得佢下一秒就要講對唔住媽咪」，紛紛留言稱簡直係睇緊「金城安」參加選秀節目！

而周嘉洛接受《東方新地》訪問時，表示有留意《亞洲超星團》，並表示對方與他完全不相似：「知道知道，有留意佢哋嘅節目，個人覺得佢好靚，所以唔似我。」

亞洲超星團 女版金城安 亞洲超星團 愛回家 不少網民在看見愛合時都表示以為係《愛回家》的「金城安」。
不少網民在看見愛合時都表示以為係《愛回家》的「金城安」。（圖片來源：YouTube@TVB綜藝、YouTube@TVB(official)）

亞洲超星團 女版金城安 亞洲超星團 愛回家 網民紛紛稱愛合的五官與「金城安」十分相近。
網民紛紛稱愛合的五官與「金城安」十分相近。（圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
亞洲超星團 女版金城安 亞洲超星團 愛回家 周嘉洛曾以女裝造型在《愛回家》中亮相。
周嘉洛曾以女裝造型在《愛回家》中亮相。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）

愛合被指似BLACKPINK泰籍成員Lisa

網民除了認為愛合撞樣「金城安」外，仲表示佢同韓國女團BLACKPINK成員Lisa都有幾分神似：「其實愛合化咗妝好似Lisa」、「眼大面細，我淨係諗起Lisa」、「會跳舞又長得好看的idol就是Lisa啊」，不過愛合也曾經搞笑回應過網民：「別侮辱我的Lisa」。

亞洲超星團 女版金城安 亞洲超星團 愛回家 亦有網民認為愛合與Lisa@BLACKPINK十分相似。
亦有網民認為愛合與Lisa@BLACKPINK十分相似。（圖片來源：微博@亞洲超星團-愛合、IG@lalalalisa_m）
亞洲超星團 女版金城安 亞洲超星團 愛回家 愛合私底下及節目上示人的妝容都超精緻。
愛合私底下及節目上示人的妝容都超精緻。（圖片來源：YouTube@myTV SUPER）

愛合親證相似度十足 希望周嘉洛唔好嬲

而對於被指撞樣「金城安」的愛合，在早前出席活動時終於看見對比圖，他也大方表示：「真的很像！我和他的眼睛和鼻子都很像」，更搞笑稱：「希望他不要罵我吧！哈哈哈！」

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愛合睇見對比圖時表示和「金城安」的眼睛和鼻子都很像。（圖片來源：YouTube@東張+）
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愛合更搞笑表示希望「金城安」睇見之後唔好鬧自己。（圖片來源：YouTube@東張+）

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圖片來源：微博@亞洲超星團-愛合、TVB影片截圖、YouTube@TVB綜藝、YouTube@TVB(official)、IG@lalalalisa_m

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