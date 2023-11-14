亞洲超星團導師｜程瀟被喻「人間芭比」韓國女團出道 歌舞視三棲全能藝人

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日周六晚上8點翡翠台隆重首播，優酷國際版同步上線。早前《亞洲超星團》團隊公開了節目的星級導師陣容，除了邀請到韓國著名歌手Rain（鄭智薰）擔任PD（總製作人），還請來韓國偶像出身的程瀟擔任導師，雖然程瀟看似比較年輕，但其實背景勁猛料！