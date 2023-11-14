亞洲超星團導師｜程瀟被喻「人間芭比」韓國女團出道 歌舞視三棲全能藝人
亞洲超星團導師｜程瀟被喻為「人間芭比」
《亞洲超星團》另一段宣傳片則是超星導師程瀟、朱正廷合體為超星練習生作出鼓勵，程瀟說 ：「一次次超越過去，重塑自我，只為毫無保留地把更好的自己展示在舞台上 ！」朱正廷則說：「不因陌生舞台害怕，也不因強大對手退後，如果你自己都不 認可自己了，別人怎麼會認可你。」在一眾超星導師中，朱正廷和程瀟雖然看似比較年輕，但其實背景勁猛料！
25歲的程瀟5歲開始學習中國舞，練得一身好「舞」功的她被星探發掘赴韓國接受訓練，於2016年以女團宇宙少女成員身份出道，去到今年3月合約到期宣布退出宇宙少女。長相甜美的程瀟身材勁弗，加上身體柔軟度極高，被喻為「人間芭比」。程瀟擁有微博粉絲人 數1241.8萬，人氣同樣高企。
亞洲超星團導師｜程瀟絕對是「三棲全能藝人」
程瀟在退出女團宇宙少女後，專注內地發展，早前曾參加內地節目《了不起的舞社》並擔任明星主理人之一，在舞台上帶領團隊，和其他主理人的團隊進行PK。程瀟曾經在其中一集化身美人魚，帶領團隊跳了最後一場齊舞，但在表演過程中突然摔倒骨折，當大家都勸她去休息時，她仍堅持錄制，獲觀眾大讚「太敬業了」。程瀟在韓國作為女團成員出道，從練習生開始她就非常努力，在舞蹈方面天份亦很高，每一場舞蹈表演都令人驚嘆，並留下深刻印象。程瀟在過去亦不時參演了很多影視劇作品，現在往歌手、舞者、演員三個方向發展，絕對是三棲全能藝人！
亞洲超星團導師｜程瀟曾公開自己三圍及體重 體脂險超標
程瀟在2020年曾參加內地節目《哎呀好身材》中，大方公開自己三圍、身高及體重，竟被發現身材均稱又惹火的她體脂竟幾乎超標。程瀟身高166cm，胸圍85cm、腰圍66cm、臀圍86cm、體重51.2kg，竟被測出體脂高達28%，差點就超出正常成年女性30%的標準，程瀟自己也承認：「我其實體脂很高」。節目中亦點出她的生活習慣相當不健康，例如喜歡吃微波食物與外賣，在家時也幾乎不會運動。不過自出道以來，程瀟就憑一副天使面孔及魔鬼身材俘虜大批男粉絲，尤其上圍都比較豐滿，因此她的體脂報告出爐後，不少觀眾紛紛慨嘆：「程瀟的脂肪非常懂事」。
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