張鎬濂

亞洲超星團｜張鎬濂大熱倒灶網民感到執返身彩 搞笑回應「LOONG 9」團名

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Keith

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無綫選秀節目《亞洲超星團》選出的9位練習生男團「LOONG 9」，出道不足一星期已經引來網民熱議。除了團名奇怪之外，網民都紛紛質疑香港代表文佐匡和冼靖峰入圍資格，並為未能入選的大熱張鎬濂感到可惜。雖然張鎬濂大熱倒灶，但其人氣未跌反升，不少網民更替他被淘汰感到「好彩」。

（圖片來源：IG@limlim_816）
大熱張鎬濂未能入團，網民反而感到好彩！（圖片來源：IG@limlim_816）
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不少網民都質疑冼靖峰入圍資格。（圖片來源：TVB

亞洲超星團｜大熱張鎬濂淘汰感言超大方

大熱張鎬濂今次未能未能晉身「LOONG 9」9人席位，令不少網民和觀眾都大跌眼鏡。張鎬濂日前出席電台節目訪問時談及到被淘汰的感想，張鎬濂表示《亞洲超星團》給予自己很多機會，讓更多人認識自己。當得悉有很多粉絲因為自己淘汰而大哭，張鎬濂感到非常心痛：

「我覺得自己好似辜負咗佢哋（粉絲），真係差少少就入到呢個團，係我自己嗰日唔夠好，辜負咗佢哋。但係佢哋都安慰返我轉頭，話我已經好好，話可能都係規則嘅問題。」

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網民大讚張鎬濂淘汰感言夠大方。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

張鎬濂搞笑回應「LOONG 9」團名：有少少尷尬

至於被問到第一次聽到「LOONG 9」團名有什麼想法時，張鎬濂笑指當時在台上非常緊張，完全沒有聽到「LOONG 9」團名，之後才去深究團名的意思：「我完全冇聽到公開嗰名，之後我睇返我第一反應就係究竟咩意思。原來係龍年，九條龍嘅意思，我覺得都幾特別嘅，只不過係廣東話上面就有少少尷尬。」張鎬濂續指落台後有想母語不是廣東話的成員解釋，叫大家小心發音，叮囑不要將發音讀錯成另一意思。

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「LOONG 9」團名一直惹來網民熱議！（圖片來源：TVB

張鎬濂堅持唱跳 想用廣東話拍劇

當被問到之後有什麼計劃時，張鎬濂指會想堅持唱跳事業，並表示會向往多線發展。曾經在內地演戲的張鎬濂，坦言想接拍港產片：「其實一路都好想試，好想去拍吓啲港產片，因為一直都未有試過。可能我喺內地拍戲拍得多，但係都好想試吓一次用廣東話去拍戲，因為始終都係識講廣東話，由細到大都喺到長大，所以都好希望可以喺呢度發展。」

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張鎬濂表示想嘗試拍港產劇。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

網民替張鎬濂未能入圍感好彩

雖然張鎬濂未能入團，但大部分網民替他感到好彩，認為張鎬濂更適合個人單飛發展：「香港參賽者中LimLim最有實力表現最好，高大靚仔跳唱說話得體，比tvb3位優勝太多，不過塞翁失馬焉知非福，加油！」、「佢獨立發展更好啦」、「香港缺乏靚仔solo跳唱男歌手，佢千祈唔好入男團，solo發展更加殺食」、「這個錯不是屬於你。只係因為做馬名額唔夠。但亦可以講你係夠好彩未能入團。你值得更好的」等。

張鎬濂Ashley顏值超高人氣爆燈

亞洲超星團》眾多參賽 「練習生」之中，張鎬濂（Ashley）收穫最多likes，經常梳著韓風型男髮型的張鎬濂，是53歲女星洪欣的兒子，遺傳了媽媽洪欣精緻的五官，再加上擁有188cm高的模特兒身型，吸引了不少粉絲，甚至曾有網友留言指以他的外型絕對參加選秀成為「香港頂流」！

張鎬濂
（圖片來源：TVB提供）

張鎬濂 亞洲超星團｜內地出道 拍劇經驗豐富

張鎬濂在2019年參加內地選秀節目《以團之名》表演優異，最終更在100位選手中脫穎而出，奪冠後組成男團新風暴出道，同年以港澳台第一的成績錄取上海戲劇學院。不過該團在成團後發展不如意，只維持活動半年就停止所有團體活動，現時他是單獨勇闖娛樂圈，成為內地知名娛樂公司「樂華娛樂」旗下藝人，亦是王一博、吳宣儀等人的師弟。

張鎬濂在2020年出演愛情電視劇《他其實沒有那麼愛你》。2022年主演電視劇《尚好的青春都是你》；同年8月，主演電視劇《我的二分之一男友》定檔在騰訊視頻播出。到今年6月擔正拍電影《幽冥新娘》，在片中飾演男主角許一鳴。

張鎬濂 亞洲超星團｜洪欣兒子一度被傳要改姓洪

張鎬濂（Ashley）現年22歲，是洪欣與莫少聰所生的兒子，在洪欣認識張丹峰後，張丹峰將鎬濂當親生仔一樣看待，因感受到繼父的愛由姓莫改姓張。早前洪欣與張丹峰離婚傳聞鬧得沸騰，當時外界一度將焦點放在兒子張鎬濂身上，傳出他改姓變洪鎬濂，不過事後洪欣發聲明澄清沒有離婚，事件才告一段落。

張鎬濂
張鎬濂在7月亮相樂華家族演唱會（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）
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今年6月擔正拍電影《幽冥新娘》，在片中飾演男主角許一鳴（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）
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張鎬濂在2019年參加內地選秀節目《以團之名》奪冠後組成男團新風暴出道（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）
張鎬濂
張鎬濂（Ashley）現年22歲，是洪欣與莫少聰所生的兒子（圖片來源：微博@張鎬濂Ashley）
本名 張鎬濂
英文名 Ashley
國家/地區 香港 香港
生日 2000/8/16
年齡 22
身高 188
體重 70kg
愛好 跳舞
特長 跳舞 彈鋼琴
微博 @張鎬濂Ashley

張鎬濂亞洲超星團｜洪欣再嫁張丹峰時 兒子曾改名為張浩鋒

話說，當年洪欣為莫少聰未婚產子，可惜兩人分手後，囝囝則由洪欣一手湊大。其後，洪欣再嫁內地藝人張丹峰，所以呀仔個名就由原名莫鎬廉改為張浩鋒，不過之後又再改名叫張鎬濂。

張鎬濂
（圖片來源：微博@洪欣）
張鎬濂
（圖片來源：微博@張丹峰）
張鎬濂
（圖片來源：微博@洪欣）

張鎬濂亞洲超星團｜18歲以男團出道

幾經辛苦，過五關斬六將後Ashley終於成功進入總決實，而媽媽洪欣早幾日更特登去到現場支持囝囝，而Ashley更不負所望，與其餘7位成員組成嘅男團「新風暴」成功奪得冠軍兼正式出道！

及後，洪欣更為囝囝感到自豪，於微博發文留言：「今天總決賽錄製，我的兒子@張鎬濂Ashley 好棒，一定要加油啊！還有謝謝現場那麽多人幫我喊，媽媽愛你，好感動好感謝！​​」，雖然單拖到場撐囝囝，但仍無阻心情大靚！

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Ashley18歲時已經有183cm高！（圖片來源：微博@洪欣）
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Ashley18歲時已經有183cm高！（圖片來源：微博@洪欣）
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洪欣攞定手幅為囝囝加油！（圖片來源：微博@洪欣）

亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：微博@張鎬濂Ashley、TVB、IG@limim_816、YouTube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台

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