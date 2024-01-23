《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視

《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視照唔掂 《愛回家》fans翻舊帳不滿怒轟

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TVB綜藝節目《亞洲超星團》自去年11月底播出，並接替了《愛·回家之開心速遞》於星期六晚8點播放的時段。不過《亞洲超星團》的收視表現平平，即使搶佔了合家歡的黃金時段都仍然未有太大的幫助。最近更有網民在社交平台分享兩個節目的收視，引來不少人留言狠批《亞洲超星團》……

黃金時段都救唔到《亞洲超星團》收視

《亞洲超星團》的收視自開播至今表現平平，即使搶佔了星期六晚8點的黃金時段，收視仍然徘徊在10幾點。在去年12月30日播出的一集亦只得15.9點（103萬觀眾），相較《愛回家》於12月25至30日間的最高收視18.1點（117萬觀眾），相差足足14萬觀眾。

《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視 《愛回家》12月25至30日間的最高收視的一集，是林淑敏和許家傑發現原來二人未正式結婚的劇情。
愛回家》12月25至30日間的最高收視的一集，是林淑敏和許家傑發現原來二人未正式結婚的劇情。（圖片來源：TVB愛回家》截圖）
《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視 《亞洲超星團》於12月30日播出的一集，是超星練習生們爭主題曲C位。
《亞洲超星團》於12月30日播出的一集，是超星練習生們爭主題曲C位。（圖片來源：TVB《亞洲超星團》截圖）
《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視 就算有C位人氣王江信熹都冇辦法救到收視。
就算有C位人氣王江信熹都冇辦法救到收視。（圖片來源：TVB《亞洲超星團》截圖）

《愛回家》fans不滿被搶佔黃金時段

對於《亞洲超星團》搶佔《愛回家》的黃金時段收視仍然不濟，不少《愛回家》的忠實fans紛紛留言狠批《亞洲超星團》：「我一集都冇睇到，睇到預告佢哋嗰啲化妝真係冇得頂，個個成隻鬼咁」、「冇睇，冇興趣。如果愛回家星期六晚八點做嘅時候多出好多個收視點，佢哋係咪繼續堅持八點做呢個亞洲節目。有時愛回家D故事都幾好笑架，起碼都可以輕鬆下。」、「亞洲超星一集都不會看」、「冇睇 成班人妖打排球咁」、「我情願睇中年好聲音2」。

《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視 《愛回家》的fans們對節目被《亞洲超星團》搶佔黃金時段，但是後者表現甚差大咁憤怒。
《愛回家》的fans們對節目被《亞洲超星團》搶佔黃金時段，但是後者表現甚差大咁憤怒。（圖片來源：TVB(official)）
《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視 《亞洲超星團》的參賽者們屢次因妝容過白而被觀眾狠批。
《亞洲超星團》的參賽者們屢次因妝容過白而被觀眾狠批。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

《愛回家》連停兩日讓超星練習生

雖然星期六晚的黃金時段被《亞洲超星團》搶佔，但係星期日晚8點照舊會播出《愛回家》。不過今個星期日（28號）的《愛回家》又要停，只因要讓時段比《獎門人春節感謝祭》，而今集的嘉賓碰巧係《亞洲超星團》的一眾超星練習生，再次惹起一班《愛回家》fans不滿！

《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視 《亞洲超星團》的練習生們將於《獎門人春節感謝祭》上亮相。
《亞洲超星團》的練習生們將於《獎門人春節感謝祭》上亮相。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
《亞洲超星團》搶佔黃金時段收視 《愛回家》星期日又要讓路，讓比獎門人以及《亞洲超星團》的參賽者們。
《愛回家》星期日又要讓路，讓比獎門人以及《亞洲超星團》的參賽者們。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《愛回家》截圖、TVB《亞洲超星團》截圖、TVB娛樂新聞台、TVB(official)

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