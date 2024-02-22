亞洲超星團｜練習生蔡鑫質疑臘肉被節目組「落格」 爆大鑊後結局竟大反轉
《亞洲超星團》蔡鑫：臘肉被他們順了
蔡鑫（C.I）在微博除了指控《亞洲超星團》的節目組將他要送給粉絲的臘肉拿走了外，又狠批節目不公平：「這個節目從頭到尾就沒有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韭菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了甚麼線下活動了？我送給粉絲的臘肉還要順走，給你大拇哥。」
「失蹤的臘肉」原來是長沙特產
蔡鑫指臘肉是他由長沙帶來的特產：「我一個人從長沙帶一大箱辣醬去首映，然後只有一份臘肉給最早到的粉絲，因為實在沒那麼方便，還有行李，而且我們公司首映禮因為簽證原因也只有我一個人到場，所以我覺得很抱歉，帶了點特產，最後知道臘肉被他們順了。」
蔡鑫「千里尋臘肉」粉絲證實只拿到辣椒醬
蔡鑫更公開與節目組工作人員的對話截圖，並向粉絲發文「千里尋臘肉」：「好，（節目組）又來聯絡我刪除微博了，說東西都發出去了，但是我也聽人說那個沒有發出去，請問首映禮當天有粉絲領取到了臘肉嗎！急！」又說：「我也實事求是，如果有哪位粉絲家人拿到了，就給我留言一下，我給他們道歉。」但粉絲都回覆蔡鑫，指自己只拿到辣椒醬，並沒有拿到臘肉。
網民力撐蔡鑫：大過年的偷臘肉罪無可恕
不少網民都力撐蔡鑫，並留言狠批《亞洲超星團》的節目組：「亞洲超星團你真是餓了」、「好缺德啊亞超」、「他們缺嘴到這個地步了嗎」、「有病。臘肉都吃不起嗎」、「大過年的偷臘肉罪無可恕」、「請亞超無償歸還cx的臘肉」、「哥，不是你粉絲，但是現在開始支持你」等。
控訴節目組公布「危險名單」促粉絲「課金」
除了臘肉疑被「落格」事件外，蔡鑫又控訴節目組公布了一個「危險名單」來促使其粉絲「課金」：「有病吧，淘汰就淘汰，什麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次没更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？黑白無常都没你會催，你要說是總決賽所以名單搞緊凑點，那你倒是光明正大的放啊，自己也怕，偷偷摸摸的放一個公告，比賽就是比賽，輸就是輸，贏就是贏，還危險名單，做啥了危險了就。」
蔡鑫道歉稱「沒有惡意引導」
不過最後事件的結局卻迎來大反轉，蔡鑫在微博向大家道歉，指已與節目組溝通：「經過雙方真誠的充分溝通，他們說：『當天是準備把臘肉安排在一場遊戲環節裡送給粉絲，但是因為時間原因以及現場流程原因，未能進行發放臘肉，事後由於賽制以及錄製緊湊原因，工作人員未能即時告知本人，而造成了誤會，並無相關人員順臘肉。』」
網民猜測蔡鑫遭節目組施壓：被威脅了
蔡鑫又解釋其所說的「順走」是「順便帶走」的意思：「沒有惡意引導！對佔用公共資源（雖然沒到那個地步）感到抱歉，大家早點洗洗睡，迎接財神，龍年發大財！」並強調「東西確實沒發」叫大家「別問了」。對此有網民留言鬧蔡鑫「搏紅」、「賣慘」，但也有網民猜測蔡鑫是遭到節目組施壓：「估計小伙被威脅了，只能這樣了」、「看得出來特别無奈了」、「所以沒發放的臘肉給誰吃了？沒還回來也沒送出去，是節目組當年貨了嗎」等。
蔡鑫曾在韓國組男團出道
現年24歲的蔡鑫出身自中國湖南省，曾是古天樂旗下「天加一文化傳媒」藝人，2019年加入了韓國男團Limitless出道，但其後因所屬的韓國ONO娛樂倒閉，組合亦隨之四散。之後他成為《亞洲超星團》的練習生，並晉身到30強，《亞洲超星團》總共有15集，現在已播出了12集，並完成了第3次公演，隨後將進行次輪淘汰，Foul走12人，剩下前18名練習生，爭取最終9個組成期間限定男團出道資格。
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