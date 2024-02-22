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亞洲超星團｜練習生蔡鑫質疑臘肉被節目組「落格」 爆大鑊後結局竟大反轉

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TVB與內地合辦的偶像選秀節目《亞洲超星團》近日發生了一件臘肉疑被「落格」事件，現年24歲的練習生蔡鑫（C.I）在微博爆料，指他原本準備了臘肉送給粉絲，但最後臘肉卻不知所蹤，他更公開與工作人員對質的截圖，誓要追問到臘肉的下落！但最後臘肉事件的結局竟迎來大反轉。

亞洲超星團 蔡鑫是在已進入《亞洲超星團》30強的練習生。
蔡鑫是在已進入《亞洲超星團》30強的練習生。（圖片來源：《亞洲超星團》）

《亞洲超星團》蔡鑫：臘肉被他們順了

蔡鑫（C.I）在微博除了指控《亞洲超星團》的節目組將他要送給粉絲的臘肉拿走了外，又狠批節目不公平：「這個節目從頭到尾就沒有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韭菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了甚麼線下活動了？我送給粉絲的臘肉還要順走，給你大拇哥。」

亞洲超星團 蔡鑫指控《亞洲超星團》的節目組將他要送給粉絲的臘肉拿走了。
蔡鑫指控《亞洲超星團》的節目組將他要送給粉絲的臘肉拿走了。（圖片來源：微博@亞洲超星團-蔡鑫）

「失蹤的臘肉」原來是長沙特產

蔡鑫指臘肉是他由長沙帶來的特產：「我一個人從長沙帶一大箱辣醬去首映，然後只有一份臘肉給最早到的粉絲，因為實在沒那麼方便，還有行李，而且我們公司首映禮因為簽證原因也只有我一個人到場，所以我覺得很抱歉，帶了點特產，最後知道臘肉被他們順了。」

亞洲超星團 蔡鑫出示首映當日他所帶的禮物相，指是粉絲所拍，當中有臘肉、辣椒醬和烏龍荼。
蔡鑫出示首映當日他所帶的禮物相，指是粉絲所拍，當中有臘肉、辣椒醬和烏龍荼。（圖片來源：微博@亞洲超星團-蔡鑫）

蔡鑫「千里尋臘肉」粉絲證實只拿到辣椒醬

蔡鑫更公開與節目組工作人員的對話截圖，並向粉絲發文「千里尋臘肉」：「好，（節目組）又來聯絡我刪除微博了，說東西都發出去了，但是我也聽人說那個沒有發出去，請問首映禮當天有粉絲領取到了臘肉嗎！急！」又說：「我也實事求是，如果有哪位粉絲家人拿到了，就給我留言一下，我給他們道歉。」但粉絲都回覆蔡鑫，指自己只拿到辣椒醬，並沒有拿到臘肉。

亞洲超星團 蔡鑫公開了與《亞洲超星團》節目組工作人員的對話截圖。
蔡鑫公開了與《亞洲超星團》節目組工作人員的對話截圖。（圖片來源：微博@亞洲超星團-蔡鑫）

網民力撐蔡鑫：大過年的偷臘肉罪無可恕

不少網民都力撐蔡鑫，並留言狠批《亞洲超星團》的節目組：「亞洲超星團你真是餓了」、「好缺德啊亞超」、「他們缺嘴到這個地步了嗎」、「有病。臘肉都吃不起嗎」、「大過年的偷臘肉罪無可恕」、「請亞超無償歸還cx的臘肉」、「哥，不是你粉絲，但是現在開始支持你」等。

亞洲超星團 網民都紛紛力撐蔡鑫，指責節目組連臘肉都要貪。
網民都紛紛力撐蔡鑫，指責節目組連臘肉都要貪。（圖片來源：微博@亞洲超星團-蔡鑫）

控訴節目組公布「危險名單」促粉絲「課金」

除了臘肉疑被「落格」事件外，蔡鑫又控訴節目組公布了一個「危險名單」來促使其粉絲「課金」：「有病吧，淘汰就淘汰，什麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次没更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？黑白無常都没你會催，你要說是總決賽所以名單搞緊凑點，那你倒是光明正大的放啊，自己也怕，偷偷摸摸的放一個公告，比賽就是比賽，輸就是輸，贏就是贏，還危險名單，做啥了危險了就。」

亞洲超星團 節目組公布的「危險名單」中，除了蔡鑫外，還有名模歐陽妙芝15歲孻仔方玉亨、香港歌手余宗遙，以及「女裝金城安」愛合，都有機會被淘汰。
節目組公布的「危險名單」中，除了蔡鑫外，還有名模歐陽妙芝15歲孻仔方玉亨、香港歌手余宗遙，以及「女裝金城安」愛合，都有機會被淘汰。（圖片來源：微博@亞洲超星團）

蔡鑫道歉稱「沒有惡意引導」

不過最後事件的結局卻迎來大反轉，蔡鑫在微博向大家道歉，指已與節目組溝通：「經過雙方真誠的充分溝通，他們說：『當天是準備把臘肉安排在一場遊戲環節裡送給粉絲，但是因為時間原因以及現場流程原因，未能進行發放臘肉，事後由於賽制以及錄製緊湊原因，工作人員未能即時告知本人，而造成了誤會，並無相關人員順臘肉。』」

亞洲超星團 蔡鑫最後表示係一場誤會。
蔡鑫最後表示係一場誤會。（圖片來源：微博@亞洲超星團-蔡鑫）

網民猜測蔡鑫遭節目組施壓：被威脅了

蔡鑫又解釋其所說的「順走」是「順便帶走」的意思：「沒有惡意引導！對佔用公共資源（雖然沒到那個地步）感到抱歉，大家早點洗洗睡，迎接財神，龍年發大財！」並強調「東西確實沒發」叫大家「別問了」。對此有網民留言鬧蔡鑫「搏紅」、「賣慘」，但也有網民猜測蔡鑫是遭到節目組施壓：「估計小伙被威脅了，只能這樣了」、「看得出來特别無奈了」、「所以沒發放的臘肉給誰吃了？沒還回來也沒送出去，是節目組當年貨了嗎」等。

亞洲超星團 有網民鬧蔡鑫「搏紅」，但也有網民猜測蔡鑫是遭到節目組施壓。
有網民鬧蔡鑫「搏紅」，但也有網民猜測蔡鑫是遭到節目組施壓。（圖片來源：微博@亞洲超星團-蔡鑫）

蔡鑫曾在韓國組男團出道

現年24歲的蔡鑫出身自中國湖南省，曾是古天樂旗下「天加一文化傳媒」藝人，2019年加入了韓國男團Limitless出道，但其後因所屬的韓國ONO娛樂倒閉，組合亦隨之四散。之後他成為《亞洲超星團》的練習生，並晉身到30強，《亞洲超星團》總共有15集，現在已播出了12集，並完成了第3次公演，隨後將進行次輪淘汰，Foul走12人，剩下前18名練習生，爭取最終9個組成期間限定男團出道資格。

亞洲超星團 蔡鑫左三）曾加入了韓國男團Limitless。
蔡鑫（左三）曾加入了韓國男團Limitless。（圖片來源：IG@official_lmtls）
亞洲超星團 《亞洲超星團》第三次公演。
《亞洲超星團》第三次公演，由（左起）光祐、大夢、蔡鑫、路己、楊傳卓、阿昕然、楊亦辰和張勝希一同演出《Dangerously》。（圖片來源：TVB
亞洲超星團 經過兩次網路投票後，蔡鑫排名在第21位，在網上得到111,179票。
經過兩次網路投票後，蔡鑫排名在第21位，在網上得到111,179票。（圖片來源：微博@亞洲超星團）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@亞洲超星團、微博@亞洲超星團-蔡鑫、IG@official_lmtls、TVB

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