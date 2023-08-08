《亞洲超星團》香港代表個個熟口熟面 26歲TVB藝人丁子朗超齡參加

TVB與內地《中國好聲音》團隊合作舉辦男團選秀節目《亞洲超星團》，曾志偉於5月公開消息時被問到是否用來對抗MIRROR，他當時表示「我哋亞洲地區嘛」，疑似暗寸不將MIRROR視作對手引起網民熱話。今日（8日）節目組公開65名來自香港、澳門、台灣、中國內地、日本及韓國等地的選手資料，當中有9名來自香港，包括TVB藝人丁子朗Karl、冼靖峰Archie、黃奕斌Hugo、文佐匡Sean、余宗遙DEZ、區珀豪Pako、張鎬濂Ashley、方玉亨Atila和黃星綽Hugo。
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
港男亞軍丁子朗
現年26歲丁子朗是2016年港男亞軍，曾參演過超過20部劇，包括主演《青春不要臉》、《美麗戰場》、《下流上車族》等等。備受TVB力捧的他更於去年奪「飛躍進步男藝員」，幕前演出機會一個接一個！如今他卻突然放低藝人身份參加選秀節目，實在令人驚訝。另外，早前《亞洲超星團》進行香港站招募時講明工參賽者必須年齡介乎16至25歲，但1997年出生的丁子朗今年已過26歲生日，成為節目中的超齡練習生。
（圖片來源：微博@亞洲新星團）
在加拿大參加《型男家族》比賽後，2016年丁子朗來港參選《香港先生》，當年更是首屆港姐及港男同場選出，丁子朗雖然屈居亞軍，不過星途就比同屆冠軍黎振燁及季軍鍾君揚要好，陽光肌男形象令他成功突圍！（圖片來源：新傳媒照片庫）
《萬千星輝頒獎典禮 2021》丁子朗獲得「飛躍進步男藝員」。（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮 2021》截圖）
聲夢殿軍冼靖峰
現年25歲的冼靖峰（Archie）於2019年參加ViuTV真人騷《全民造星2》成功晉級60強，可惜擅長唱情歌的他被批評唱得唔跳得而且表演太單一，形象又獨沽一味得個乖字可塑性唔高，最終未能進入48強。他於翌年再接再厲參加TVB的《聲夢傳奇》（第一季），最後憑出色表現奪得第四名。不過，冼靖峰去年因在直播節目上失言，指03年出生的學員是「沙士死剩種」而引起極大爭議，形象大跌。
（圖片來源：微博@亞洲新星團）
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
（圖片來源：TVB影片截圖）
香港參賽者個個有背景
另外，雖然早前《亞洲超星團》進行香港站的招募工作，講明必須符合香港男性居民身份、年齡介乎16至25歲、唱得、跳得、Rap得共5大條件的參賽者才有機會入選，但最後原來選出的香港代表個個都靠背景。除了丁子朗和冼靖峰，還有23歲《聲夢傳奇1》9強黃奕斌、23歲《聲夢傳奇2》10強文佐匡、23歲環球唱片旗下歌手余宗遙、前TVB童星區珀豪、藝人莫少聰及洪欣的22歲兒子張鎬濂、歐陽妙芝15歲細仔方玉亨，以及20歲的黃星綽。另外，韓國選手亦有相熟面孔參賽，《PRODUCE X 101》出身的金東彬亦有參加。
歐陽妙芝15歲細仔方玉亨。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
球唱片旗下歌手余宗遙DEZ。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
《聲夢傳奇2》10強文佐匡。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
20歲的黃星綽。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
莫少聰及洪欣的兒子張鎬濂。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
前TVB童星區珀豪。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
《聲夢傳奇1》9強黃奕斌。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
《PRODUCE X 101》出身的金東彬現年22歲。（圖片來源：微博@亞洲超星團）
亞洲超級團體按投票結果誕生
《亞洲超星團》由是TVB聯同香港星空衛視傾力打造的全新偶像選秀節目，節目簡介上寫道，旨在打造國際潮流和青春洋溢的「華流偶像、亞洲超星」，重塑朝氣蓬勃、健康向上的香港青年文化，以源遠流長的中華文化爲底蘊的華流文化引領港澳臺和全球華人青年、亞洲青年。另外，還標榜練習生將在節目中接受專業製作人和訓練師的指導培訓，最終根據投票結果，產生全新的亞洲超級偶像團體出道。
參賽者要符合5大條件，包括必須有香港男性居民身份、年齡介乎16至25歲、唱得、跳得、Rap（圖片來源：TVB）
其餘參賽者名單：
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
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（圖片來源：微博@亞洲超星團）
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（圖片來源：微博@亞洲超星團）
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
（圖片來源：微博@亞洲超星團）
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曾志偉曾寸爆指MIRROR唔係對手
今次TVB推出男團選秀節目，令唔少人都聯想到捧紅MIRROR、ERROR和MC張天賦等多位歌手嘅ViuTV《全民造星》。當曾志偉被問到《亞洲超星團》是否用嚟對抗MIRROR嘅時候，曾志偉就回應指：「唔係，我哋亞洲地區嘛」，網民都認為曾志偉嘅回應非常帶骨，仲話曾志偉似係想暗示「MIRROR紅不過羅湖」添。
唔少網民都認為今次《亞洲超星團》係為咗對抗MIRROR，不過曾志偉就否認傳聞。（圖片來源： [email protected]）
網民反應一面倒唔睇好：咪有隊Super Tiger囉
其實TVB已經唔係第一次推出男團，之前為了為了食住因《全民造星》而誕生的MIRROR、ERROR等男團、女團的熱潮，TVB繼去年推出女團After Class後，再臨時組成一個10人限定男團Super Tiger，後來突然嚟一個大地震式重組，將企開C位開羅天宇踢走。今次仲話推出新男團，令網民都一面倒表示唔睇好。
TVB曾經推出過男團Super Tiger，不過成軍之後一直冇乜下文。（圖片來源：TVB截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
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