《亞洲超星團》香港代表個個熟口熟面 26歲TVB藝人丁子朗超齡參加

TVB與內地《中國好聲音》團隊合作舉辦男團選秀節目《亞洲超星團》，曾志偉於5月公開消息時被問到是否用來對抗MIRROR，他當時表示「我哋亞洲地區嘛」，疑似暗寸不將MIRROR視作對手引起網民熱話。今日（8日）節目組公開65名來自香港、澳門、台灣、中國內地、日本及韓國等地的選手資料，當中有9名來自香港，包括TVB藝人丁子朗Karl、冼靖峰Archie、黃奕斌Hugo、文佐匡Sean、余宗遙DEZ、區珀豪Pako、張鎬濂Ashley、方玉亨Atila和黃星綽Hugo。