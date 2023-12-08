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亞洲超星團｜初賽驚現「女裝金城安」 素人練習生連環撞樣引熱議

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TVB綜藝節目《亞洲超星團》自播出以來討論度持續高企，節目中除了有來自香港的代表外，同時亦有多位來自不同地區的練習生，65位參賽者齊集的場面可謂十分吸睛！而早前播出的第二集，網民除了討論練習生們的表演外，當中有一位名為愛合嘅選手，更因為連環撞樣而備受關注，仲引起網民的熱議……

亞洲超星團 tvb 中國參賽者愛合被網民指連環撞樣。
中國參賽者愛合被網民指連環撞樣。（圖片來源：微博@亞洲超星團-愛合）

愛合撞樣「金城安」 網民以為《愛回家》派人參賽

現年20歲的愛合（Albert）是來自中國的參賽者，他以超嫵媚的舞姿，以及略帶女性化的外型，成功令觀眾留下深刻的印象。不過令觀眾最印象深刻的，莫過於愛合被指撞樣《愛回家》的「金城安」（周嘉洛 飾），更有網民表示以為《愛回家》派人出賽：「長頭髮好似金城安」、「那個長髮的是周嘉洛嗎？」、「完全係金城安扮女人feel」、「我覺得佢下一秒就要講對唔住媽咪」，紛紛留言稱簡直係睇緊「金城安」參加選秀節目！

亞洲超星團 tvb 不少網民在看見愛合時都表示以為係《愛回家》的「金城安」。
不少網民在看見愛合時都表示以為係《愛回家》的「金城安」。（圖片來源：YouTube@TVB綜藝、YouTube@TVB(official)）
亞洲超星團 tvb 網民紛紛稱愛合的五官與「金城安」十分相近。
網民紛紛稱愛合的五官與「金城安」十分相近。（圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
亞洲超星團 tvb 周嘉洛曾以女裝造型在《愛回家》中亮相。
周嘉洛曾以女裝造型在《愛回家》中亮相。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）

愛合連環撞樣 連Lisa@BLACKPINK都似樣

網民除了認為愛合撞樣「金城安」外，仲表示佢同Lisa@BLACKPINK有幾分神似：「其實愛合化咗妝好似Lisa」、「眼大面細，我淨係諗起Lisa」、「會跳舞又長得好看的idol就是Lisa啊」，不過愛合也曾經搞笑回應過網民：「別侮辱我的Lisa」。

亞洲超星團 tvb 亦有網民認為愛合與Lisa@BLACKPINK十分相似。
亦有網民認為愛合與Lisa@BLACKPINK十分相似。（圖片來源：微博@亞洲超星團-愛合、IG@lalalalisa_m）
亞洲超星團 tvb 愛合私底下及節目上示人的妝容都超精緻。
愛合私底下及節目上示人的妝容都超精緻。（圖片來源：YouTube@myTV SUPER）

愛合 Albert｜亞洲超星團參賽者介紹、身高年齡及IG

為了尋找整個亞洲獨一無二的潛在新星，亞洲超星團是一個涵蓋中國大陸、香港、澳門、台灣、日本及韓國的全亞洲招募練習生的計畫，最終精選出65名練習生並將接受專業製作人及訓練師的指導及訓練，並通過多元任務、表演及審查走上變化的旅程。即睇愛合Albert個人潛力！

愛合 Albert 個人資料一覽

  • 姓名：愛合 Albert
  • 生日：2003.08.13
  • 出生地：中國
  • 身高：188cm
  • 體重：53kg
亞洲超星團 tvb 愛合 Albert
（圖片來源：亞洲超星團TVB官方網頁）

愛合 Albert 專長

愛好：跳舞 畫畫 唱歌

專長：跳舞

愛合 Albert 練習生日記

亞洲超星團播出時間

放映平台/頻道 播出日期 首播時間
全球 優酷國際版、優酷Youtube頻道 2023年11月25日
香港 無綫電視翡翠台 2023年11月25日

亞洲超星團導師團隊

導師：蘇志威、程瀟、朱正廷、農夫（C君、陸永）

亞洲超星團首播日期是？

亞洲超星團首播日期為⋯⋯按此看詳情

亞洲超星團練習生名單是？

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB綜藝、YouTube@TVB(official)、微博@亞洲超星團-愛合、IG@lalalalisa_m、YouTube@myTV SUPER

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