亞視一姐薛影儀孭兩官司繼續暢遊大馬 網民羨慕：阿儀生活精彩過我
阿儀激罕淺露笑容同經理人鬥搶鏡
阿儀早前突然變咗幾日「無主孤魂」，最後辛獲亞洲母公司再簽約做返「一姐」，仲話有機會去馬來西亞拍電影添！終於，阿儀於日前便隨經理人林寶玉搭飛機去馬來西亞開工，先出席當地的選美活動，及後又換上泳衣與經理人林寶玉去水上樂園大玩特玩兼拍節目。當中阿儀又試空中飛索、飛彈機動遊戲以及滑浪等，阿儀面上都係Keep住一貫嘅Cool爆表情，面不改容，惟獨一張與林寶玉的合照卻一時「失守」淺露歡顏，實為罕見！有網民更加留言表示羨慕：「真心阿儀生活精彩過我」！
即睇阿儀郁幾多姿多采：
阿儀 延續「亞視永恆」
亞視日前發出聲明，表示被入稟清盤的「亞洲電視數碼媒體」只是其子公司之一，亞視仍有其他子公司，例如AMM亞洲心動娛樂（Asia Momentum Media），仍會為延續港人心中的「亞視永恆」，而提供不同類型節目，至於受影響的員工與藝員，亞視亦會與其商討過度性安排。阿儀日前就在社交網宣布已過檔AMM，更特別提到向她發出邀請的林作，表示：「多謝林作關心我，我今日同amm簽咗約啦！」而林作就未死心，回覆阿儀：「我相信命運最終會令我地走到一齊！」
阿儀再因四宗罪被捕
阿儀曾因沒戴口罩及對街坊起飛腳而被捕兼判刑，雖然最後獲保釋上訴，豈料近日又被揭無牌駕駛。日前網上流傳一段影片，內容是一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，片中的女子並沒有戴上頭盔，而該電單車亦涉是「未有登記車輛」據傳媒報道，9月5日港島總區交通部執行及管制組特遣隊於在跑馬地區拘捕一名姓38歲姓薜的女子，以涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」四宗罪。而被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。
警方表示，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。
薛影儀於3月曾因另一案件判刑
其實「亞視一姐」薛影儀阿儀去年亦因為被街坊拍下阿儀唔戴口罩在元朗寓所附近出沒，被追住影的阿儀午夜狂奔，仲疑似出手阻止拍攝兼起飛腳，3月22日已首次提堂，阿儀最初認罪被即時判入獄，及後透過代表律師申請上訴保釋候審獲接納，翌日阿儀現身會晤傳媒。
常見問題
薛影儀與林寶玉孖住拍咩新節目？
幾經波折，孭住兩單案喺身嘅阿儀近日遠赴馬來西亞工作，除了出席當地的選美活動，仲同經理人林寶玉一齊水著上陣⋯⋯詳見：薛影儀孭兩官司繼續暢遊大馬
薛影儀經理人林寶玉曾參選亞姐?
林寶玉於2020年曾參選亞洲小姐選舉，並憑外貌出眾及完美身材奪得…詳情請看
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