亞視一姐薛影儀孭兩官司繼續暢遊大馬 網民羨慕：阿儀生活精彩過我

現時38歲的亞視一姐薛影儀，月前曾因為去年一宗「襲擊」街坊案曾被判入獄後上訊保釋，早前又因為涉無牌駕駛案被拘捕再保釋候審，到近日再因為亞視子公司被清盤而涉拖糧兼失業。終於最後獲「亞洲心動娛樂」簽約再做返「亞視一姐」。幾經波折，孭住兩單案喺身嘅阿儀近日遠赴馬來西亞工作，除咗出席當地的選美比賽之外，仲有機會到水上樂園拍節目兼玩返夠本，同經理人林寶玉一齊水著上陣樂而忘返！