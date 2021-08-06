亞視一姐薛影儀助陣亞洲小姐營火會 炎夏圍爐獻唱古巨基《必殺技》魔改歌詞 網民稱被洗腦

「亞視一姐」薛影儀昨晚（8月5日）作為神秘嘉賓，助陣今屆亞洲小姐直播的營火晚會大展歌喉，更即場領唱古巨基的名曲《必殺技》，不過可能因為口音問題，《必殺技》中的大部分歌詞都被「魔改」，有網友更為阿儀唱歌的影片配上「魔改」後的字幕版，令不少網友都笑指被阿儀唱到「洗晒腦」，忘記了原本的歌詞係點唱！

文：東方新地｜圖：ATV影片載圖、姚琰欣IG及網民留言截圖