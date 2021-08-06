亞視一姐薛影儀助陣亞洲小姐營火會 炎夏圍爐獻唱古巨基《必殺技》魔改歌詞 網民稱被洗腦
「亞視一姐」薛影儀昨晚（8月5日）作為神秘嘉賓，助陣今屆亞洲小姐直播的營火晚會大展歌喉，更即場領唱古巨基的名曲《必殺技》，不過可能因為口音問題，《必殺技》中的大部分歌詞都被「魔改」，有網友更為阿儀唱歌的影片配上「魔改」後的字幕版，令不少網友都笑指被阿儀唱到「洗晒腦」，忘記了原本的歌詞係點唱！
文：東方新地｜圖：ATV影片載圖、姚琰欣IG及網民留言截圖
薛影儀 獻唱《必殺技》 網民稱被洗腦
「亞視一姐」薛影儀昨晚聯同18位候選亞姐一齊舉行音樂直播營火會，先後獻唱她的首本名曲《兩種人》、任賢齊的《對面的女孩看過來》、周杰倫《青花瓷》和《開不了口》，以及壓軸獻唱的古巨基《必殺技》，其中《必殺技》的歌詞更被「魔改」，如「求你別要 如從前 純熟地碰我」變成了「求你別要 如從前 純熟地噴我」，令網友都紛紛搞笑留言問「做咩要噴佢」、「搵咩噴佢」等等。
網民望推阿儀攞「叱咤女歌手」
有網友更為阿儀唱歌的影片配上「魔改」後的字幕版，指出阿儀其他「魔改」了的歌詞，包括「為何還 能夠碰傷我」亦被阿儀唱成了「任輪人 能夠挫傷我」，之後的「不要讓我 一敗塗地 輸得更多」則變成了「拮要讓我 一敗塗地 輸拮更多」。雖然歌詞被「魔改」，令網友笑到「噴飯」，更稱已被阿儀的歌詞洗腦，但網民都非常支持阿儀，仲話要推到阿儀上「叱咤女歌手」、衝出亞洲創造奇蹟等，更希望阿儀可以同到古巨基合唱《必殺技》！
姚琰欣勁識做 爭做阿儀妹仔
由於在炎炎夏日要圍住個營火唱歌，阿儀唱了兩首歌後已熱到汗流浹背，休息期間她坐在7號佳麗姚琰欣（Bonnie）身邊，姚琰欣即時變身妹仔送上自己的迷你電風扇給阿儀享用，更即時在直播下留言代阿儀向「影子們」（阿儀粉絲匿稱）報平安，叫大家唔使擔心！
姚琰欣除了在直播時成為了阿儀的代言人外，更在自己社交網的動態中狂晒同阿儀在活動上的合照，仲炫耀自己攞到阿儀的親筆簽名！
不過唔係個個候選亞姐佳麗都好似姚琰欣咁識做，在阿儀唱歌時，有唔少佳麗係冇專心聽甚至擰歪面，有佳麗甚至被網民發現全程黑晒面㖭！