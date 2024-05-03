40歲前「亞視一姐」薛影儀生日玩模擬婚禮 畫面震撼嚇親網民：似足冥婚

現年40歲的前「亞視一姐」薛影儀（阿儀），早前迎來了40歲生日。而喺這特別的日子，她的摯友黃榕更策劃了一場模擬婚禮，為阿儀送上生日驚喜。阿儀當日更身穿嫁衣，與親朋好友共同慶祝這個重要時刻，不過就被網民笑稱睇落超似冥婚……

