40歲前「亞視一姐」薛影儀生日玩模擬婚禮 畫面震撼嚇親網民：似足冥婚
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現年40歲的前「亞視一姐」薛影儀（阿儀），早前迎來了40歲生日。而喺這特別的日子，她的摯友黃榕更策劃了一場模擬婚禮，為阿儀送上生日驚喜。阿儀當日更身穿嫁衣，與親朋好友共同慶祝這個重要時刻，不過就被網民笑稱睇落超似冥婚……
模擬婚禮慶生 薛影儀披嫁衣被批似足冥婚
在這場模擬婚禮中，阿儀不僅穿上了嫁衣，還被安排與「亞視高層」進行了一場假結婚儀式。黃榕擔任了伴娘的角色，而阿儀則是滿臉喜悅地分享了這次經歷：「今日好開心梁師傅幫我預備扮婚禮生日會，又扮新娘姊妹，又見到幾年冇見嘅亞姐朋友甘穎怡、連小喬，好有驚喜。」
這場獨特的生日派對在社交媒體上引起了廣泛的討論，網民們對於這場「假結婚」的看法各異，有人甚至戲稱這場景「似足冥婚」，但也有人認為這是一個「大吉大利」的好兆頭。
有片睇：
阿儀街頭拋花球 黃榕接到：冇男朋友！
派對上的一個高潮是在街頭上演的拋花球環節。當阿儀拋出花球時，黃榕幸運地接住了它。黃榕對此感到非常興奮，她開玩笑地說：「好開心，嫁得出，但係冇男朋友。」阿儀透露，這已經不是黃榕第一次接到花球，並且她對此評價甚高：「幾好啊！」
撰文：東方新地圖片來源：IG＠ching_yee0205