淘寶出「亞視一姐」薛影儀攬枕賣人仔65元起 款式多過死敵 獲網民力讚：送禮佳品
新一代「亞視一姐」薛影儀近日人氣爆燈，連內地淘寶商都睇中阿儀名氣，以她參選亞姐時泳衣照作圖案推出長方形攬枕發售，不同Size的3款攬枕定價由人民幣65元至188元，被阿儀以「嗰個女人」稱呼的勁敵「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）都不能倖免，不過款式唔及阿儀多，網友都大讚阿儀攬枕係「送禮佳品」，話有好嘢一定要益朋友！
文：東方新地｜圖：ATV FB、利愛安IG、淘寶網頁截圖、網友留言截圖
「亞視一姐」薛影儀攬枕 售出過百件
有內地淘寶商戶近日以「香港小姐薛影儀抱枕港姐長攬枕霍韻璇同款周邊送朋友整蠱搞怪禮物」為標題，售賣「亞視一姐」薛影儀及「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）的攬枕，其中阿儀的攬枕一共有3款供選擇，售價以Size分，由人民幣65元至188元，3款攬枕造型均是阿儀當日面試亞姐時穿著粉紅色比堅尼的泳衣Look。
參選亞姐入行的薛影儀被淘寶商戶寫錯為「香港小姐」，而「東涌羅浩楷」利愛安被稱為霍韻璇，相信是當日林作冒認是利愛安提名人時而老作的中文名，沒想到淘寶商照用這個名字來賣她的造型攬枕。
根據淘寶商戶提供的資料，暫時已有134人購買了阿儀肖像攬枕，有不少網友笑言可以買來送給朋友做生日和聖誕節禮物，被指為「懲罰」朋友的最強方法，有網友笑指「7月搞啲咁嘅嘢」，亦有網友話要買來做沙包。