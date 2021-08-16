淘寶出「亞視一姐」薛影儀攬枕賣人仔65元起 款式多過死敵 獲網民力讚：送禮佳品

新一代「亞視一姐」薛影儀近日人氣爆燈，連內地淘寶商都睇中阿儀名氣，以她參選亞姐時泳衣照作圖案推出長方形攬枕發售，不同Size的3款攬枕定價由人民幣65元至188元，被阿儀以「嗰個女人」稱呼的勁敵「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）都不能倖免，不過款式唔及阿儀多，網友都大讚阿儀攬枕係「送禮佳品」，話有好嘢一定要益朋友！

文：東方新地｜圖：ATV FB、利愛安IG、淘寶網頁截圖、網友留言截圖