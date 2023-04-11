「亞視一姐」阿儀MV瞬速破70萬觀看 豪戴15萬勞力士拍片狂賀
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「亞視一姐」薛影儀（阿儀）日前推出首支個人單曲《一加一等於阿儀》，MV在上架數日已經破80萬的觀看次數，相當震撼。而當中歌詞「一加一就等於阿儀，二加二就等於阿四，但係阿儀唔係你嘅阿四，因為阿儀係你嘅小baby。」洗腦程度相當高，幾乎全城都識唱。
「亞視一姐」阿儀豪戴15萬勞力士 IG拍片狂賀MV破70萬觀看
「亞視一姐」薛影儀（阿儀）首支個人單曲《一加一等於阿儀》MV上架短短數天，點擊率已破70萬次數，相當強勁。另外在MV中阿儀找到專業的造型師以及妝容師幫阿儀化身「百變天后」，在MV中透過不同造型去呈現出阿儀的多樣性。其中一幕穿上粉紅色少女心爆發的連身裙更是成為了佢謝票時的指定穿搭。
突然富有戴撈？
不過值得注目的是阿儀今次的化妝師Eden在IG上公開了幕後花絮，可見阿儀一個「埃及妖后Style」髮型，再配上一條綠色連色裙以及黃色外套，幾咁Sharp醒。不過最令人聚焦的便是阿儀右月所佩戴的手錶。該腕錶為Rolex勞力士出品的Submariner潛水錶。
炒價近15萬！
由照片可見，相信該錶是Submariner的綠圈錶款，亦是外界常稱為「綠水鬼」的長青錶款。而該手錶在Rolex當中一直都是熱賣款式，對比另一隻「綠綠」錶面的Submariner，呢隻「綠水鬼」目前炒價坐落於14萬至15萬左右。
非由佢所擁有？！
但是值得留意的是，阿儀平日的衣著都較為簡單樸素，鮮少會見到有名牌出現在阿儀身上，就連出鏡率極高的Longchamp手袋都係由賴主席（亞視前執董）所贈送。相信呢隻「綠水鬼」很大機會只是拍攝道具，而並非由阿儀自己所擁有。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yee0205、[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong、[email protected]_eldenmakeover、ROLEX