「亞視一姐」阿儀MV瞬速破70萬觀看 豪戴15萬勞力士拍片狂賀

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）日前推出首支個人單曲《一加一等於阿儀》，MV在上架數日已經破80萬的觀看次數，相當震撼。而當中歌詞「一加一就等於阿儀，二加二就等於阿四，但係阿儀唔係你嘅阿四，因為阿儀係你嘅小baby。」洗腦程度相當高，幾乎全城都識唱。