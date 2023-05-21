阿儀遭網民人身攻擊質疑智商 Band 1出身唔啞忍 爆粗回應：「你去X街啦」

有「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）新歌《一加一等於阿儀》在上架短短一個月已經吸引過百萬點擊率，被封為洗腦神曲。不過早前就有網民就留言對阿儀人身攻擊，質疑其智商，搞到Band 1名校出身嘅阿儀都唔啞忍，爆粗回應：「你去X街啦」。