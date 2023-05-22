阿儀化身小公主見粉絲 吸過百人撐場支持 預告父親節派新歌

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）新歌《一加一等於阿儀》在上架短短一個月已經吸引過百萬點擊率，被封為洗腦神曲。阿儀昨日（21日）在中環舉行粉絲見面會，吸引過百名粉絲撐場，場面熱鬧！阿儀以一身藍色公主裙出場，勁有新鮮感！