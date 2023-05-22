阿儀化身小公主見粉絲 吸過百人撐場支持 預告父親節派新歌
經理人大爆會出阿儀枕頭
阿儀透露身上這件公主裙由佢親自揀，因為「呢件靚囉，冇着過藍色」。作為阿儀嘅粉絲有福了，現場有販賣限量的阿儀紀念品，包括印上了她肖像的T恤、水杯、布袋和明信片等等，問到會否考慮出個人攬枕？阿儀表示：「吓？即係泳衣嗰個唔好睇，唔通換我呢個攬枕啊？」不過經理人林寶玉就爆料之後會出阿儀枕頭，要等影新一輯相先販賣。
阿儀父親節出新歌
講到工作大計，阿儀指父親節前夕有新歌，叫做《爸爸爸爸我愛你》，新歌亦會到大馬取景拍MV，阿儀會嘗試文青風格打扮。林寶玉再補充《一加一等於阿儀》反應如此熱烈實屬預期之外，因此在MV破百萬時就帶了對方去迪士尼慶祝。
阿儀謝絕任何身體接觸：好怕醜！
阿儀又與粉絲跳《一加一等於阿儀》，又玩爭凳仔、估大字，毫不掩飾本性的阿儀，爭輸凳仔即時「嬲嬲豬」，之後才承認落敗。不過，阿儀未有派福利給粉絲，皆因她一早已經表明謝絕任何擁抱或握手等身體接觸：「唔好！好怕醜！」
阿儀開見面會遭人身攻擊 爆粗回應：「你去X街啦」
「亞視一姐」阿儀於清明節所推出的首支個人單曲《一加一等於阿儀》成績理想，阿儀就繼續食住個勢，準備在父親節推出新歌之餘，又於今日（5月21日）舉辦粉絲見面會。
阿儀Fans見面會吸近百Fans撐場！
而今天阿儀的Fans見面會中盛裝打扮，她穿上了藍色公主裙現身，現場更有近百粉絲，有粉絲問到想與那個歌手合作，經理人林寶玉在旁跟阿儀說：「知唔知邊個姜濤」，阿儀笑言：「吓？嗰個𡃁仔？」阿儀表明知道粉絲想她與姜濤合作一事。另外現場也設有限量紀念品，由80元至250元等。
阿儀開見面會遭人身攻擊 爆粗回應：「你去X街啦」
不過有網民在社交平台留言對阿儀作出人身攻擊，指阿儀講嘢唔經大腦，質疑其智商：「其實你應該去返庇護工場工作，你根本智商有問題，我行我素都唔會好似你咁，你話你d fans話你似譚嘉怡，請問你d fans係咪同你一個工場認識，你咁樣講出黎唔係你自己都覺得靚過譚嘉怡，好心你講嘢用下個大腦啦！」網民鬧得咁狠，但阿儀都唔係嘢少，即刻留言爆粗回應：「你去X街啦」。
Band 1名校出身 同余詠珊為校友
眼看阿儀被網民人身攻擊，其他網民都紛紛留言為阿儀發聲：「阿儀間中學係元朗區內排第1，連天水圍全區都爭相誇區去讀。」、「唔好蝦阿儀，佢有佢風格」、「佢同學都係社會上層, 維基百科有AR儀中學的校友名字及公職」。
據指阿儀2002年畢業於新界鄉議局元朗區中學，該中學為元朗一間Band 1官立英文中學。校友的確與網民說講有唔少於官商界發展，連香港有線娛樂有限公司總經理余詠珊、電影編劇陳文強和演員陳錦鴻等人都係阿儀校友。
新歌上架一個月破百萬 被封為「洗腦神曲」
阿儀新歌《一加一等於阿儀》MV於清明節上架。阿儀新歌一出即被指是「洗腦歌」，歌詞及舞蹈動作均非常易記，令網民留下深刻印象，MV上架一個月就已經破百萬，成績非常好。MV裡面見到阿儀喪換造型，網民都睇到洗版表示好鬼震撼：「阿儀 啲衫好靚，係咪係元朗街市買？」 、「好大膽有粗口歌詞！會唔會同LMF合作架？」、 「丫儀仲靚過Jisoo 」 、「第一眼仲以為collar出新歌！」
富貴戴15萬勞力士IG拍片狂賀
早前為了慶祝MV點擊數破70萬的佳績，阿儀特登穿上粉紅色少女心爆發的連身裙拍片謝票慶祝，其中追值得注目的是阿儀今次的化妝師Eden在IG上公開了幕後花絮，可見阿儀一個「埃及妖后Style」髮型，再配上一條綠色連色裙以及黃色外套，幾咁Sharp醒。不過最令人聚焦的便是阿儀右月所佩戴的手錶。該腕錶為Rolex勞力士出品的Submariner潛水錶。
炒價近15萬！
由照片可見，相信該錶是Submariner的綠圈錶款，亦是外界常稱為「綠水鬼」的長青錶款。而該手錶在Rolex當中一直都是熱賣款式，對比另一隻「綠綠」錶面的Submariner，呢隻「綠水鬼」目前炒價坐落於14萬至15萬左右。
非由佢所擁有？！
但是值得留意的是，阿儀平日的衣著都較為簡單樸素，鮮少會見到有名牌出現在阿儀身上，就連出鏡率極高的Longchamp手袋都係由賴主席（亞視前執董）所贈送。相信呢隻「綠水鬼」很大機會只是拍攝道具，而並非由阿儀自己所擁有。
薛影儀首支個人單曲《一加一等於阿儀》MV
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