「亞視一姐」阿儀簽約AMM後有工開 將赴大馬拍戲 傳被神秘老闆睇中一樣嘢
阿儀 延續「亞視永恆」
亞視日前發出聲明，表示被入稟清盤的「亞洲電視數碼媒體」只是其子公司之一，亞視仍有其他子公司，例如AMM亞洲心動娛樂（Asia Momentum Media），仍會為延續港人心中的「亞視永恆」，而提供不同類型節目，至於受影響的員工與藝員，亞視亦會與其商討過度性安排。阿儀日前就在社交網宣布已過檔AMM，更特別提到向她發出邀請的林作，表示：「多謝林作關心我，我今日同amm簽咗約啦！」而林作就未死心，回覆阿儀：「我相信命運最終會令我地走到一齊！」
阿儀有傳獲神秘老闆睇中
阿儀同AMM簽約後，有消息指阿儀獲神秘老闆睇中，將赴馬來西亞發展，阿儀經理人林寶玉在接受傳媒訪問時，坦言阿儀已收到來自馬來西亞的電影劇本，現在正洽談內容，待阿儀的官司結束後，就會到馬來西亞發展。林寶玉更指AMM的基地遍布星馬港台，因此阿儀未來的發展方向，將會囊括這些地區。而講到阿儀為何突然打開到馬來西亞的市場，林寶玉就解釋是因為阿儀的攬枕在當地非常受歡迎！
林作輸畀林文龍即爆粗
早前林作向阿儀發出邀約，表示：「由於你依家恢復自由身，而且可能會坐下監，本人願意給妳人生第三次機會，簽你作為本人旗下第一位藝人，幫你變本加厲地紅落去。林作保險就唔適合你架啦，不過捧紅人，我有一手，而且眼光獨到。東涌羅浩楷簽咗畀無綫後唔見咗蹤影，但我會令到你，以後好似我咁，更無處不在。在線等 – 希望傳媒可以代我告知她：救星在此。」當得知阿儀已和AMM簽約後，林作更爆粗說：「他X的輸給了文龍哥！」
林作指AMM唔知頂得幾耐
其後林作繼續向阿儀承諾：「此Offer會一直存在。認真，亞視清得盤，作為子公司的AMM唔知頂得幾耐。阿儀我等你。有我做你經理人公司老闆，你會紅過Mirror（啊Mo出事之前的Mirror）。」同時林作又表示：「輸只是一時的。我相信全港最懂得欣賞阿儀同東涌羅浩楷的人是我。任何大型機構都只會浪費了他們這類人。將來，我的娛樂王國裡，都會有他們兩個的位置。」
網民失望：至緊要有糧出
網友對阿儀無簽到畀林作，都紛紛表示好失望，留言說：「我覺得阿儀跟你賣保險前途一定好過留喺ATV，起碼唔會拖糧先」、「又係亞視」、「阿儀真係好搶手，果然係亞視一姐」、「至緊要有糧出」、「阿儀真係好好，做義工、傑出員工」、「阿儀佢走寶呀」、「你打救豬肉威啦」等等。
重溫阿儀一年接七十個工作
阿儀過去一年接了約七十個工作，堪稱冠絕全台，不過臨近合約期滿，阿儀卻扭計拒續約，仲話唔想再做「亞視一姐」，令經理人林寶玉好頭痛，阿儀之前直播中曾透露退出意向「唔適合娛樂圈」、「想退出娛樂圈」、「就嚟唔撈」等，令支持者大為緊張，紛紛留言表忠：「心目中的亞視一姐只有阿儀一人﹗」。
阿儀有傳被拖糧 6、7月份糧仲未有？！
消息指有不少亞視的藝人都出現被拖糧或無糧出的情況，「亞視一姐」阿儀疑亦有出現被拖糧的問題！據其他傳媒的訪問，亞儀近排工作量大減，6月及7月的糧都好似未出，佢都表示出糧時間好唔穩定，有時會拖成幾個月！不過貴為亞視一姐的她就表示不擔心會失業。
阿儀日前再因四宗罪被捕
阿儀曾因沒戴口罩及對街坊起飛腳而被捕兼判刑，雖然最後獲保釋上訴，豈料近日又被揭無牌駕駛。日前網上流傳一段影片，內容是一名女子在中環海濱活動空間駕駛一輛電單車，片中的女子並沒有戴上頭盔，而該電單車亦涉是「未有登記車輛」據傳媒報道，9月5日港島總區交通部執行及管制組特遣隊於在跑馬地區拘捕一名姓38歲姓薜的女子，以涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」四宗罪。而被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。
警方表示，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。
薛影儀於3月曾因另一案件判刑
其實「亞視一姐」薛影儀阿儀去年亦因為被街坊拍下阿儀唔戴口罩在元朗寓所附近出沒，被追住影的阿儀午夜狂奔，仲疑似出手阻止拍攝兼起飛腳，3月22日已首次提堂，阿儀最初認罪被即時判入獄，及後透過代表律師申請上訴保釋候審獲接納，翌日阿儀現身會晤傳媒。
薛影儀經埋人林寶玉代發言
整個記者會僅進行了短短不足5分鐘，主要都係由阿儀經理人林寶玉發言，她說：「現階段係進行保釋，保候上訴，其實作為經理人，理論上喺呢件事上面都要負上責任，我冇去監督，或者督導佢，身為公眾人物，係要注意自己嘅個人事項，個人行為嘅，因為有機會，每件事都會影響到其它人，」及後邀請阿儀發言，阿儀站立續說：
唔好意思，呢件事對大家帶來好多麻煩
繼而她向現場傳媒鞠躬致歉。隨後林寶玉續說：「咁我哋公司嚟緊亦都會繼續貢獻社會，去幫助更加多有需要嘅人，經歷今次呢件事，我哋所有人，包括我自己、阿儀、我哋旗下，都會好好咁樣令自己更加好。至於件事嘅詳情，因為已經進入咗呢個司法程序，現階段我哋都唔方便去談論，今日亦都好多謝咁多位嘅來臨。」而記者會亦就此結束。
薛影儀被判即時入獄
去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀涉於去年9月沒戴口罩情況下於朗屏邨出沒，及後被一名女街坊撞見追住影，過程中阿儀曾多次起飛腳踢向街坊。
到3月阿影被警方拘捕，控以普通襲擊及違反「口罩令」兩罪，3月22日於屯門裁判法院首次提堂，阿儀認罪，裁判官就普通襲擊罪判薛即時入獄2星期，同時就違反「口罩令」罰款5000元。及後阿儀透過代表律師申請上訴保釋候審獲法官接納，而她的保釋條件不變。
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