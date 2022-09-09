「亞視一姐」阿儀簽約AMM後有工開 將赴大馬拍戲 傳被神秘老闆睇中一樣嘢

早前亞視傳出清盤，「亞視一姐」薛影儀（阿儀）又因涉無牌駕駛被捕，令阿儀的粉絲都好擔心阿儀的未來去向，「抽水王」林作因此多次向阿儀招手，希望簽阿儀做他旗下第一位藝人，但事情峰迴路轉，阿儀旋即公布已同由林文龍揸Fit的AMM簽約，其經理人更透露阿儀處理完單官司後，將會飛到馬來西亞拍戲！