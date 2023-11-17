前「亞視一姐」阿儀被停工後復出第一擊 車模照流出激似港姐冠軍莊子璇
前「亞視一姐」阿儀做車模 激少布多笑容？
澳門格蘭披治大賽於本月11日至12月及16日至19日舉行，事後Facebook群組「我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組」突然po出前「亞視一姐」阿儀做車模的相，相片片阿儀換上多套少布車模衫，仲要露出激罕笑容，撞樣港姐莊子璇，震撼網民！不過睇真啲，原來真相係澳門格蘭披治大賽車女郎全被用AI換臉成阿儀。唔少車模留言話見到自己好搞笑！
睇返原圖真相，個個都超索：
前「亞視一姐」阿儀脫亞後狀態大勇露出KOL之微笑
阿儀現時已脫離亞視回復埋自由身，懶理外界太多反對聲音繼續同黃榕be friend！雖然阿儀失業，但似乎由黃榕更識得幫阿儀經營IG，脫亞後狀態大勇，有job接之餘仲激罕露出「KOL之微笑」，即係一種似不經意被捕捉到的自然表情！唔少網民都表示支持阿儀脫離亞視，認為阿儀似乎開心咗好多「唯一一次見到你笑」「阿儀開心咗好多！」「呀儀終於識笑」不過唔知大家都第一次見阿儀笑，所以覺得好詭異「阿儀 你點解笑既 係咪比人挾持住？」「嘩阿儀你終於笑了！ 笑得好猥瑣」
有傳阿儀被黃榕帶壞兼利用
有傳有人疑似利用阿儀名氣幫手出席商業活動而增加曝光率，變相阿儀被「做義工」，而被指結交損友而不自知。不過阿儀就多次在社交平台維護好友黃榕，再三發文強調自己沒有誤交損友，更指「黃榕佢d脾氣，性格都好好呀！」。
反而對經理人林寶玉，阿儀就直斥「佢性格，脾氣，行為唔好」，更爆粗指罵「呢種人好能仆X」令人嘩然。日前（9/27），阿儀所屬公司AMM亞洲心動娛樂發聲明，宣布「本公司會無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。」不少網友都留言對亞視的未來發展感到擔憂：「無左阿儀 你地仲有咩價值 ？」、「以後未無得睇阿儀登台，我既笑料呀，無啦」、「寶玉好小器」、「炒埋唯一藝人」等。
亞洲心動娛樂發聲明即時雪藏阿儀
日前（9/27），薛影儀（阿儀）所屬公司AMM亞洲心動娛樂發聲明指，阿儀不但毀約，更在公司不知情的情況下，擅自盜取公司為她設立的社交平台IG帳號，私自發自己與公司無關活動的照片，更曾經無故缺席公司安排的工作。更指責阿儀不但無好好反省，仲對經理人林寶玉口出狂言，公司認為她的個人行為「完全越界」，亦背棄公司和經理人對她多年來的悉心栽培，看來公司對阿儀感到非常痛心。公司決定無限期暫停阿儀的演藝工作，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。
阿儀於社交平台為黃榕澄清：我係冇誤交損友
阿儀曾經在社交平台為事件解釋，提到自己無通知公司帶朋友一同出席活動，因為怕公司阻止她參加活動，又指公司曾表明不喜歡她和黃榕做朋友，而且強調無被對方帶壞，又指經理人寶玉對她生氣，全文如下：
其實我同朋友參加活動,而唔通知公司,我怕公司唔比我參加
我都唔明公司點解唔鍾意我同黃榕一齊？佢覺得黃榕有咩唔好呢？其實黃榕係心地善良既人！
我之前都已經解釋左我係冇誤交損友,佢哋係我好朋友嚟呀！佢哋冇帶壞我呀！
我之前有活動約d朋友出去玩,認識到好多新朋友,寶玉之前嬲我,可能我講過d野,佢又唔鍾意
黃榕亦有在同一個發文下留言為自己澄清，她稱從沒有安排商業活動和產品銷售工作，利用阿儀去賺取金錢，更出言力撐阿儀繼續專心工作。
林寶玉親揭二人反目真相
林寶玉在接受訪問時親揭二人反目真相，指曾多次因阿儀無故缺席公司活動而引起爭執，並暗示阿儀掛住玩而忽略工作，最後就因兩人的價值觀不一而導致關係破裂。此外，外界曾傳阿儀在被「雪藏」期間，因未能回公司見高層心上人而「失戀」，最後更因此事遷怒於林寶玉。就此傳聞，林寶玉就指阿儀曾表示自己只係「單戀」，所以應該算不上外界所傳的「失戀」，不過如果事實如此，自己會向阿儀道歉。
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