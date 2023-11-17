亞視一姐 阿儀

前「亞視一姐」阿儀被停工後復出第一擊 車模照流出激似港姐冠軍莊子璇

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前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）於今年9月被爆與「最索經理人」林寶玉炒大鑊兼被亞視停工雪藏，回復自由身之後，外界以為阿儀會冇工開，不過原來網上卻突然流出她做車模的照片，掀起熱烈討論……

亞視一姐 阿儀 薛影儀 阿儀人氣大旺，更有支持者為她搞後援會，又以其肖像做攬枕﹗
薛影儀早前被亞視停工兼雪藏，「亞視一姐」地位不保。（圖片來源：IG＠ching_yee0205）

前「亞視一姐」阿儀做車模 激少布多笑容？

澳門格蘭披治大賽於本月11日至12月及16日至19日舉行，事後Facebook群組「我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組」突然po出前「亞視一姐」阿儀做車模的相，相片片阿儀換上多套少布車模衫，仲要露出激罕笑容，撞樣港姐莊子璇，震撼網民！不過睇真啲，原來真相係澳門格蘭披治大賽車女郎全被用AI換臉成阿儀。唔少車模留言話見到自己好搞笑！

亞視一姐 阿儀 阿儀
有疑似阿儀做車模的相在網上流出。（圖片來源：Facebook群組＠我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組 網民改圖）
亞視一姐 阿儀 阿儀
好少布極性感。（圖片來源：Facebook群組＠我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組 網民改圖）
亞視一姐 阿儀 露出激罕笑容，撞樣港姐莊子璇！
露出激罕笑容，撞樣港姐莊子璇！（圖片來源：Facebook群組＠我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組 網民改圖）
亞視一姐 阿儀 完全看不出是阿儀。
完全看不出是阿儀。（圖片來源：Facebook群組＠我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組 網民改圖）
亞視一姐 阿儀 阿儀
網民表示只是AI照片。（圖片來源：Facebook群組＠我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組 留言截圖）
亞視一姐 阿儀 莊子璇 day 應屆港姐冠軍莊子璇。
應屆港姐冠軍莊子璇。（圖片來源：IG@hilary_ig）
亞視一姐 阿儀 阿儀 2023年度香港小姐競選冠軍得主莊子璇，大家覺得似嗎？
2023年度香港小姐競選冠軍得主莊子璇，大家覺得似嗎？（圖片來源：ig＠hilary_ig）
亞視一姐 阿儀 阿儀 阿儀真係有做過車模
阿儀真係有做過車模（圖片來源：ig＠ching_yee0205）

睇返原圖真相，個個都超索：

亞視一姐 阿儀 阿儀
（圖片來源：高登討論區）
亞視一姐 阿儀 阿儀
（圖片來源：高登討論區）
亞視一姐 阿儀 阿儀
（圖片來源：高登討論區）
亞視一姐 阿儀 阿儀
（圖片來源：高登討論區）

前「亞視一姐」阿儀脫亞後狀態大勇露出KOL之微笑

阿儀現時已脫離亞視回復埋自由身，懶理外界太多反對聲音繼續同黃榕be friend！雖然阿儀失業，但似乎由黃榕更識得幫阿儀經營IG，脫亞後狀態大勇，有job接之餘仲激罕露出「KOL之微笑」，即係一種似不經意被捕捉到的自然表情！唔少網民都表示支持阿儀脫離亞視，認為阿儀似乎開心咗好多「唯一一次見到你笑」「阿儀開心咗好多！」「呀儀終於識笑」不過唔知大家都第一次見阿儀笑，所以覺得好詭異「阿儀 你點解笑既 係咪比人挾持住？」「嘩阿儀你終於笑了！ 笑得好猥瑣」

亞視一姐 阿儀 阿儀 阿儀繼續有job接，仲露出罕有表情！
阿儀繼續有job接，仲露出罕有表情！（圖片來源：ig＠ching_yee0205）

有傳阿儀被黃榕帶壞兼利用

有傳有人疑似利用阿儀名氣幫手出席商業活動而增加曝光率，變相阿儀被「做義工」，而被指結交損友而不自知。不過阿儀就多次在社交平台維護好友黃榕，再三發文強調自己沒有誤交損友，更指「黃榕佢d脾氣，性格都好好呀！」。

反而對經理人林寶玉，阿儀就直斥「佢性格，脾氣，行為唔好」，更爆粗指罵「呢種人好能仆X」令人嘩然。日前（9/27），阿儀所屬公司AMM亞洲心動娛樂發聲明，宣布「本公司會無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。」不少網友都留言對亞視的未來發展感到擔憂：「無左阿儀 你地仲有咩價值 ？」、「以後未無得睇阿儀登台，我既笑料呀，無啦」、「寶玉好小器」、「炒埋唯一藝人」等。

亞視一姐 阿儀 阿儀 有傳阿儀被黃榕帶壞兼利用
有傳阿儀被黃榕帶壞兼利用（圖片來源：IG@ching_yee0205）
亞視一姐 阿儀 阿儀 阿儀近期確實與黃榕玩得好埋
阿儀近期確實與黃榕玩得好埋（圖片來源：IG@ching_yee0205）
亞視一姐 阿儀 阿儀 阿儀近期確實與黃榕玩得好埋
阿儀近期確實與黃榕玩得好埋（圖片來源：IG@ching_yee0205）
亞視一姐 阿儀 阿儀 阿儀近期確實與黃榕玩得好埋
阿儀近期確實與黃榕玩得好埋（圖片來源：IG@ching_yee0205）

亞洲心動娛樂發聲明即時雪藏阿儀

日前（9/27），薛影儀（阿儀）所屬公司AMM亞洲心動娛樂發聲明指，阿儀不但毀約，更在公司不知情的情況下，擅自盜取公司為她設立的社交平台IG帳號，私自發自己與公司無關活動的照片，更曾經無故缺席公司安排的工作。更指責阿儀不但無好好反省，仲對經理人林寶玉口出狂言，公司認為她的個人行為「完全越界」，亦背棄公司和經理人對她多年來的悉心栽培，看來公司對阿儀感到非常痛心。公司決定無限期暫停阿儀的演藝工作，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。

亞視一姐 阿儀 阿儀
（圖片來源：[email protected]

阿儀於社交平台為黃榕澄清：我係冇誤交損友

阿儀曾經在社交平台為事件解釋，提到自己無通知公司帶朋友一同出席活動，因為怕公司阻止她參加活動，又指公司曾表明不喜歡她和黃榕做朋友，而且強調無被對方帶壞，又指經理人寶玉對她生氣，全文如下：

其實我同朋友參加活動,而唔通知公司,我怕公司唔比我參加
我都唔明公司點解唔鍾意我同黃榕一齊？佢覺得黃榕有咩唔好呢？其實黃榕係心地善良既人！
我之前都已經解釋左我係冇誤交損友,佢哋係我好朋友嚟呀！佢哋冇帶壞我呀！
我之前有活動約d朋友出去玩,認識到好多新朋友,寶玉之前嬲我,可能我講過d野,佢又唔鍾意

黃榕亦有在同一個發文下留言為自己澄清，她稱從沒有安排商業活動和產品銷售工作，利用阿儀去賺取金錢，更出言力撐阿儀繼續專心工作。

亞視一姐 阿儀 阿儀 阿儀於社交平台為黃榕澄清：我係冇誤交損友
阿儀於社交平台為黃榕澄清：我係冇誤交損友（圖片來源：IG@ching_yee0205）
亞視一姐 阿儀 阿儀 黃榕亦有在同一個發文下留言為自己澄清
黃榕亦有在同一個發文下留言為自己澄清（圖片來源：IG@ching_yee0205）

林寶玉親揭二人反目真相

林寶玉在接受訪問時親揭二人反目真相，指曾多次因阿儀無故缺席公司活動而引起爭執，並暗示阿儀掛住玩而忽略工作，最後就因兩人的價值觀不一而導致關係破裂。此外，外界曾傳阿儀在被「雪藏」期間，因未能回公司見高層心上人而「失戀」，最後更因此事遷怒於林寶玉。就此傳聞，林寶玉就指阿儀曾表示自己只係「單戀」，所以應該算不上外界所傳的「失戀」，不過如果事實如此，自己會向阿儀道歉。

亞視一姐 阿儀 林寶玉 「亞視一姐」之稱的薛影儀阿儀）竟冇被邀請去台慶！
「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）與被稱為「至索經理人」林寶玉關係惡化（圖片來源：亞洲電視）

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撰文：東方新地圖片來源：Facebook群組＠我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組、

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