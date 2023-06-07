亞視台慶丨 「亞視一姐」薛影儀冇份出席 經理人林寶玉6字回應
經理人林寶玉：亞視曾出聲明指阿儀同亞視無關
有關於台慶阿儀冇份出席，經理人林寶玉接受《東方新地》記者訪問回應此事：「琴日請咗亞視前主席賴彩雲，佢亦係依家亞洲心動娛樂嘅老闆。賴彩雲係亞視第二任債主，不過之前出過一篇聲明，話薛影儀同亞視無關，所以琴日點解冇去到台慶，就要問返亞視，我哋都唔清楚。」
陳庭威激罕現身畀面撐場
久未露面的61歲陳庭威作為戲劇組「亞視一哥」，出席台慶相當感觸。談到近況笑言自己「年年十八歲」，保持狀態隨時工作：「大家身體健康、快樂就可以，呢幾年我喺大馬都有做生意。（感情呢？）啊…我仲係…自由身！你知以前係『地下情』，唔知邊個咩？咁約出嚟食飯見吓囉。」
陳啟泰再為亞視拍節目
另外一位主持界「亞視一哥」，58歲的陳啟泰在2001年憑主持遊戲節目《百萬富翁》而為人熟悉，陳啟泰表示再為亞視拍節目感興奮：「頭先我見大堂好多人，我以為自己好熟路想行『秘道』，點知封咗搞到要行5層樓梯。」講到依家工作方面，佢透露：「我依家為亞視拍汽車節目，最好可以帶埋太太一齊拍，因為唔洗跟團招呼都好啲啦！今次節目都好似監製咁，因為我地呢啲老演員都會比好多意見嘅。」
徐小明宣布拍另類綜藝節目
亞洲電視行政總裁徐小明率領董事局及管理層會見傳媒，並舉行啟動禮，小明哥盼透過台慶活動令外界更了解亞視未來動向：「其實壓力都好大，因為大家都問有咩搞，其實我最主要目的就係激活亞視，因為一個電視台冇製作就好似虛殼咁，起初我地輕鬆啲，好似新聞、財經、玄學等等。今次『碌卡』叫咗好多朋友嚟幫手，今晚晚宴都爆晒人數，多謝大家對亞視嘅情懷支持。嚟緊亞視都會參與一個基金，我哋希望培養到人才，搵到啲好劇本。」
小明哥亦表示，現階段亞視將製作另類的綜藝節目，盼吸引更多觀眾點擊：「一個媒體機構有新聞，可以盡到社會嘅責任，今次加強咗新聞嘅力量，我們已經成立《亞視國際新聞台》，由我們的藝人陳美濤、吳玥肜、羅卿娗伙拍馬來西亞新聞團隊，為觀眾提供最新的資訊。」被點名讚賞的李芷菱、陳美濤、吳玥肜、羅卿娗受寵若驚，羅卿娗就話現主持新聞及旅遊節目，仲話想有新嘗試挑戰自己：「希望嚟緊會拍新劇集，可以成為未來嘅經典！依家做主持都會帶大家周圍玩、周圍食，希望大家都會留意。」
李龍基自爆年尾將有「喜訊」
當晚柳影虹 、李龍基為《亞洲電視66周年台慶》晚會擔任表演嘉賓，二人落力獻唱為節目增添氣氛，虹姐表示重回亞視感興奮，希望多製作節目令業界百花齊放：「我問小明哥係咪搵我做評判，佢話叫我唱歌！其實都想做評判，因為咁多年比人指指點點，都想評吓人地唱歌嘛。」而同場嘅李龍基就拒談女友用手袋裝錢一事，唔想比人誤會，但佢自爆年尾將有「喜訊」公佈：「我哋年尾就會結婚㗎喇，不過應該唔會大搞，總之兩個人開心就可以。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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