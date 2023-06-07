亞視台慶丨 「亞視一姐」薛影儀冇份出席 經理人林寶玉6字回應

亞洲電視日前（6月6日）於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，唔少熟悉嘅面孔都有現身撐場，包括前亞視藝人戲劇組「亞視一哥」陳庭威和主持界「亞視一哥」陳啟泰亦同場！不過有網友發現「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）竟冇被邀請！