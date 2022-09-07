傳亞視子公司被入稟高等法院申請清盤 月前曾涉違反地契冇糧出
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亞視子公司、以OTT網絡電視方式營運的亞洲電視數碼媒體有限公司近年多次傳出陷入財政困難消息，早前被債權人入稟高等法院申請清盤，今日（7/9）再有消息傳出公司正式被清盤，惟並不影響母公司亞洲電視的運作。
亞視子公司被清盤
其實早前已經傳出過「亞洲電視數碼媒體」旗下藝人出現拖欠薪金情況，亞視大埔廠房更涉違反地契條款被地皮持有方「香港科學園」入稟要求清空物業。據知今次清盤，所有藝人會被中斷合約，即合約無效，而「亞視一姐」薛影儀經埋人林寶玉接受傳媒訪問時就表示會向公司作進一步了解，並不排除繼續與「亞視」繼續合作。
阿儀口窒窒回應冇糧出傳聞：唔知6、7月糧出咗未
知情人士透露唔少亞視藝員最近被公司拖糧，連「亞視一姐」阿儀（薛影儀）都有份。阿儀接受本地傳媒電話訪問時口窒窒，對於拖糧傳聞，阿儀表示唔知自己6、7月糧出咗未，話呢啲嘢係由公司決定，叫大家唔好問，並承認最近工作量確實係少咗。當追問佢最近一期糧出咗未，阿儀就反問點解要咁八卦，講多兩句就拿拿住收線。對於拖糧傳聞，亞視執行董事Jonas Chan澄清拖欠薪金一事已解決，並表示亞視財政穩健，大派定心丸。
香港科技園入稟要求亞視清空大埔廠房
亞視平息完藝人拖糧風波都未可以放心，因為亞視正面對收回大埔廠房官司。亞視免費電視牌照期屆滿後轉型為網上電視台，其後停止電視廣播業務運作，2020年開始有其他公司佔用亞視大埔工業邨廠房作經營紡織、借貸等其他生意用途。此舉涉違反亞視與香港科技園協議的地契條款，故香港科技園向被告（亞洲電視有限公司）發出律師信，入稟高等法院要求亞視清空大埔廠房物業，並需賠償380萬元作為額外費用，更表明有權收回物業。再一次面對危機，亞視高層會點拆解？
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yee0205、[email protected]
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