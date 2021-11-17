亞視推出限量版男星閃卡硬撼MIRROR 網民激讚：贏晒兩個台
文：東方新地｜圖：[email protected] 亞洲電視、麥當勞官方圖片
秦沛閃卡用Anson Lo專用粉紅色
亞視推出的限量版男星閃卡，無論顏色以至字款都跟MIRROR閃卡好相似，秦沛款更為Anson Lo（盧瀚霆）的專用粉紅色，秦沛的西裝袋巾以炸雞取代，字句寫上其經典潮語「你大我呀」，有網民留言指「你大我呀，有聲喎﹗」、「應該用有殺冇賠」、「點解唔係聶萬龍？」，獲得超過二百個like，暫時在四款閃卡中，留言最踴躍﹗
羅樂林閃卡惡搞Lokman
而羅樂林閃卡寫上羅樂林的英文譯名「LOKLAM」，似是惡搞MIRROR隊長Lokman（楊樂文），羅樂林的閃卡一手揸槍一手拎炸雞 ，網民留言「 Lokman變Loklam」、「依家人哋叫大龍生喎，變咗同TVB宣傳﹗」、「一日死七次已經夠慘仲要惡搞拎住炸雞」。
潘志文閃卡同AK撞色
潘志文則寫上其英文名「 PAT POON」，手上拎住一碟炸雞，相當搞鬼﹗
劉永古裝出閃卡
劉永則用上當年拍攝《秦始皇》的皇帝造型，眼神凌厲手指指，另一隻手卻拎住碟炸雞，網民紛紛為劉永配上對白「 寡人今日就要殺晒啲雞」、「 炸嘢掌於手中，我有飛滋怎說話？」。
網民求亞視出陳展鵬閃卡
亞視出男星限量閃卡在網上引起熱烈討論，網民留言想要其他男星閃卡，獲最多票數的是陳展鵬，其次是尹天照、劉志榮、呂頌賢等﹗網民紛紛留言追問下一批閃卡的主角是誰，留言指「我要儲夠 一套」、「我和炸雞有個約會諗得過」、「仆你個街，亞視嚟嘅」、「今次亞視贏晒」。
亞視被讚識玩
亞視在facebook出po指推出限量閃卡，其實是為其收費平台宣傳，以「 【ATV男星限量版閃卡登場】第一彈，秦沛、潘志文、劉永、羅樂林…想黐住一眾男神？亞視手機App及串流平台推出優惠！$118年費任睇多套經典電視劇！仲想睇咩男神閃卡，不妨喺度留言畀我哋知道！」被網民大讚亞視的Marketing好識玩，低成本贏話題，「撼低MIRROR﹗贏埋兩台，成為大贏家﹗」亦有網民留言希望亞視推出女星閃卡，一致希望推出萬綺雯的馬小玲出閃卡﹗並指為儲夠一套會密切留意亞視的動向﹗