亞視阿儀開Live獻唱廣受關注 薛影儀火速簽亞視！ 奇招突出唱《聲夢》主題曲

《亞洲小姐競選2021》佳麗中依然有唔少極品，不過民望甚高的阿儀薛影儀就被Foul，網民為此反應激烈，仲話冇阿儀就罷睇！由於民情太洶湧，亞視反應迅速，立即安排阿儀簽約成為亞視一份子，更在不到一星期時間內，安排阿儀在網站開Live直播唱歌，順應網民之餘，以奇招成功獲得大量關注，比無綫劇集得到更高討論！

撰文：東方新地 圖片：ATV數碼媒體FB