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亞視阿儀開Live獻唱廣受關注 薛影儀火速簽亞視！ 奇招突出唱《聲夢》主題曲

東方新地 - 娛聞

《亞洲小姐競選2021》佳麗中依然有唔少極品，不過民望甚高的阿儀薛影儀就被Foul，網民為此反應激烈，仲話冇阿儀就罷睇！由於民情太洶湧，亞視反應迅速，立即安排阿儀簽約成為亞視一份子，更在不到一星期時間內，安排阿儀在網站開Live直播唱歌，順應網民之餘，以奇招成功獲得大量關注，比無綫劇集得到更高討論！

撰文：東方新地 圖片：ATV數碼媒體FB

阿儀開Live廣受關注！唱《聲夢》主題曲網民讚好！

就在阿儀簽約後不到一星期時間，亞視已安排阿儀在Facebook開Live，平時逢周四開直播的音樂節目「A-LIVE」加開特別篇，主持兼琴手李昊昕同阿儀一齊又傾又唱1.5小時，一晚累積接近374,00觀看次數，有網民指稱係亞視網上開台以來最受關注的「代表作」！

網民表示「阿儀不紅，天地不容」！表示瞓身支持！（圖片來源：ATV）
網民表示「阿儀不紅，天地不容」！表示瞓身支持！（圖片來源：ATV）

憑《聲夢》歌寄意 阿儀唱《造夢時學會飛行》

1.5小時的直播入面，阿儀表現淡定，連唱多首金曲，而且突破電視台的山頭主義，毫不避諱，一開始就選唱有「聲夢陳秀珠」之稱的譚嘉儀作品《天使》，由阿儀的選曲可見，佢係百份百的無綫支持者，更表示自己好喜歡岑麗香。被主持問到有冇留意Mirror，阿儀就表示好少睇，反而主動提及古天樂都唔想提嘅「聲夢」，表示好欣賞炎明熹嘅表現之餘，亦點唱了《聲夢傳奇》的主題曲《造夢時學會飛行》，淡定獻唱「造夢時學過飛痕 願望化身星辰 卻變身街燈」，憑歌寄意，絕對代表到阿儀短短一星期爆紅的心聲！

有觀眾留意到，無論咩場合，咩節目，阿儀都保持淡定的表情，獨特的性格與定位，絕非一般偶像可比，與無綫的炎明熹可以匹敵！（圖片來源：ATV A-Live）
有觀眾留意到，無論咩場合，咩節目，阿儀都保持淡定的表情，獨特的性格與定位，絕非一般偶像可比，與無綫的炎明熹可以匹敵！（圖片來源：ATV A-Live）

阿儀開Live 網友高度評價

當無綫的劇集因為奧運跌剩10點收視，阿儀的音樂直播卻得到與別不同的關注，即使開Live時間與港隊女子乒乓球團體賽時段重疊，但都得到高度關注，最高峰有7,000人同時收看，就連歌手j.arie 雷深瑜都有留言打氣！更有網友表示「睇住奧運乒乓直播、聽住阿儀唱歌，一大享受返唔到轉頭！ 」

網民踴躍點唱。（圖片來源：網絡截圖）
網民踴躍點唱。（圖片來源：網絡截圖）
阿儀開Live網友回應（圖片來源：網絡截圖）
阿儀開Live網友回應（圖片來源：網絡截圖）
主持人李昊昕全程專業表現，成功帶動節目氣氛，同樣得到高度評價！（圖片來源：網絡截圖）
主持人李昊昕全程專業表現，成功帶動節目氣氛，同樣得到高度評價！（圖片來源：網絡截圖）
雷深如J.Arie洗板式留言，可惜得唔到阿儀回應，好慘。（圖片來源：網絡截圖）
雷深如J.Arie洗板式留言，可惜得唔到阿儀回應，好慘。（圖片來源：網絡截圖）

阿儀未選已跑出

今年亞洲小姐2021未選已有話題性，因為阿儀薛影儀的出現，令網民產生極大的追看性，偏偏亞視公布的18位入圍佳麗中冇阿儀份，令網民發起罷睇亞姐，亞視為平熄網民怒氣，即採取行動補鑊。

亞洲小姐2021
亞視為順應民意，極速安排阿儀到亞視，與藝員林寶玉及公關部高層會面。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
亞視知道阿儀娛樂性豐富，用到盡！（圖片來源：ATV亞視數碼媒體FB）

直播重溫：

阿儀簽約加盟亞視！

阿儀現身亞視並進行簽約儀式，唔使入圍亞姐唔使再同班佳麗爭奇鬥艷，不過亞視就冇講明同阿儀所簽的是甚麼約，而網民反應都有一致，大家都覺得亞視做法正確，最緊要都係肯聽從民意。

亞洲小姐2021
阿儀動筆與亞視簽約。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
阿儀充滿喜感，網民提議她可以拍劇。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體FB）

亞洲小姐2021│快過入圍佳麗上位 極品阿儀薛影儀火速簽亞視 皆大歡喜

亞洲小姐2021│快過入圍佳麗上位 極品阿儀薛影儀火速簽亞視 皆大歡喜

亞洲小姐2021│快過入圍佳麗上位 極品阿儀薛影儀火速簽亞視 皆大歡喜

亞洲小姐2021│快過入圍佳麗上位 極品阿儀薛影儀火速簽亞視 皆大歡喜

亞洲小姐2021│快過入圍佳麗上位 極品阿儀薛影儀火速簽亞視 皆大歡喜

專人服侍影靚相

亞視與阿儀簽約後即安排專人幫她變靚啲，化妝、整頭、著靚衫拍攝一輯造型照，阿儀貫徹其信心十足的模樣，擺甫士扮專業，接受訪問時她表示第一次去影樓拍照感到很新鮮。雖然大家都覺得阿儀有喜感，但她全程都表現得好Cool，冇笑過！而網民睇完被亞視改造後的阿儀，都表示唔係要呢個阿儀，係要當日出席亞姐面試時非常純真好原始那個。

亞洲小姐2021
亞視搵專人為阿儀進行大改造。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
阿儀成個唔同晒，更添自信。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
阿儀全程唧都唔笑，好Cool。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
亞視為隆重其事，仲搵藝員訪問阿儀簽約後的心情如何。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體FB）

亞洲小姐2021質素參差

亞洲小姐2021於星期一(7月26日）進行了首輪面試，24位參賽者要著泳裝示人，質素極為參差，不少參賽者身材、樣貌均嚇人，相隔3日(7月29日)，亞視已宣布選出18位順利入圍的佳麗，但有2位因身體不適缺席，她們穿著貼身露腰Tee襯牛仔褲見傳媒。

經過第一輪面試，亞視聲稱嚴選出18位入圍佳麗，假亞洲電視大埔總台舉行記者會，一眾佳麗並會見傳媒，向公眾展示自信一面！（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
經過第一輪面試，亞視聲稱嚴選出18位入圍佳麗，假亞洲電視大埔總台舉行記者會，一眾佳麗並會見傳媒，向公眾展示自信一面！（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
質素比較好的佳麗有4號袁群有、10號孫伊、17號梁欣娟。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

亞視快速嚴選極品

在亞視的快速「嚴選」下，首輪面試中仍有不少「極品」參賽者僥倖順利入圍，當中包括姚琰欣、譚夢娜、吳穎衡、孫一丹、梁欣娟，不過極品中的大熱門阿儀薛影儀就已被Foul。而較為質素好的是4號、現年27歲的袁群有、10號現年23歲的孫伊及17號現年30歲的梁欣娟，而佳麗當中最年長的是8號32歲的吳穎衡。

17號梁欣娟今年30歲，被指是質素最高的入圍佳麗之一。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
17號梁欣娟今年30歲，被指是質素最高的入圍佳麗之一，選亞姐前曾參加過「國際潛水小姐」選美，又贏得《2015 Miss Diva》冠軍。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
7號姚琰欣擁有36D上圍，出過寫真又演出過無綫與ViuTV劇集。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

網民對入圍名單表示不滿

亞洲小姐2021入圍名單一出，網民即議論紛紛，因為在首輪面試中勇氣攞滿分的阿儀薛影儀冇影，令網民大感失望，更有網民嗌罷睇！

亞視唔畀阿儀入圍，令網民大表不滿。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞視唔畀阿儀入圍，令網民大表不滿。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師

亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師

亞洲小姐2021│公布18位入圍佳麗名單 大熱阿儀冇份網民發起罷睇 去年落選佳麗Hea做導師

佳麗分3組由去年落選亞姐做導師

入圍佳麗質素唔得都算，亞視連搵導師都好Hea，今次18位入圍佳麗分成3組，由前亞姐范莎莎、張可盈及彭紫荊擔任導師帶領接受挑戰，除了范莎莎是2019年的亞姐季軍，張可盈與彭紫荊都是三甲不入的落選亞姐，搵她們做導師實在欠缺說服力。

亞洲小姐2021
由范莎莎帶領的紅組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由彭紫荊帶領的藍組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由彭紫荊帶領的藍組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由張可盈帶領的黃組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
由張可盈帶領的黃組。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

被指抄港姐入營特訓

導師之一的前亞姐范莎莎指在記者會前亦即場過了幾招給佳麗，提醒她們不用太緊張及指導企位。被問及今年由前亞姐擔任導師，又入營特訓，形式與香港小姐相似被指抄襲？她否認說：「唔會，我哋入營日子短啲，隔離台應該係去唔到外國先選擇喺酒店拍，我哋入營係希望訓練佳麗Team Work，大家目標唔同，最緊要出嚟效果靚。」

三位擔任導師的前亞姐身穿與佳麗一樣的顏色Tee。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
三位擔任導師的前亞姐身穿與佳麗一樣的顏色Tee。（圖片來源：ATV數碼媒體FB）
亞洲小姐2021
再選都未必有勝算的前亞姐，左起彭紫荊、張可盈及范莎莎，其實憑甚麼可以成為導師？（圖片來源：ATV數碼媒體FB）

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