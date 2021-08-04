亞視阿儀開Live獻唱廣受關注 薛影儀火速簽亞視！ 奇招突出唱《聲夢》主題曲
撰文：東方新地 圖片：ATV數碼媒體FB
阿儀開Live廣受關注！唱《聲夢》主題曲網民讚好！
就在阿儀簽約後不到一星期時間，亞視已安排阿儀在Facebook開Live，平時逢周四開直播的音樂節目「A-LIVE」加開特別篇，主持兼琴手李昊昕同阿儀一齊又傾又唱1.5小時，一晚累積接近374,00觀看次數，有網民指稱係亞視網上開台以來最受關注的「代表作」！
憑《聲夢》歌寄意 阿儀唱《造夢時學會飛行》
1.5小時的直播入面，阿儀表現淡定，連唱多首金曲，而且突破電視台的山頭主義，毫不避諱，一開始就選唱有「聲夢陳秀珠」之稱的譚嘉儀作品《天使》，由阿儀的選曲可見，佢係百份百的無綫支持者，更表示自己好喜歡岑麗香。被主持問到有冇留意Mirror，阿儀就表示好少睇，反而主動提及古天樂都唔想提嘅「聲夢」，表示好欣賞炎明熹嘅表現之餘，亦點唱了《聲夢傳奇》的主題曲《造夢時學會飛行》，淡定獻唱「造夢時學過飛痕 願望化身星辰 卻變身街燈」，憑歌寄意，絕對代表到阿儀短短一星期爆紅的心聲！
阿儀開Live 網友高度評價
當無綫的劇集因為奧運跌剩10點收視，阿儀的音樂直播卻得到與別不同的關注，即使開Live時間與港隊女子乒乓球團體賽時段重疊，但都得到高度關注，最高峰有7,000人同時收看，就連歌手j.arie 雷深瑜都有留言打氣！更有網友表示「睇住奧運乒乓直播、聽住阿儀唱歌，一大享受返唔到轉頭！ 」
阿儀未選已跑出
今年亞洲小姐2021未選已有話題性，因為阿儀薛影儀的出現，令網民產生極大的追看性，偏偏亞視公布的18位入圍佳麗中冇阿儀份，令網民發起罷睇亞姐，亞視為平熄網民怒氣，即採取行動補鑊。
直播重溫：
阿儀簽約加盟亞視！
阿儀現身亞視並進行簽約儀式，唔使入圍亞姐唔使再同班佳麗爭奇鬥艷，不過亞視就冇講明同阿儀所簽的是甚麼約，而網民反應都有一致，大家都覺得亞視做法正確，最緊要都係肯聽從民意。
專人服侍影靚相
亞視與阿儀簽約後即安排專人幫她變靚啲，化妝、整頭、著靚衫拍攝一輯造型照，阿儀貫徹其信心十足的模樣，擺甫士扮專業，接受訪問時她表示第一次去影樓拍照感到很新鮮。雖然大家都覺得阿儀有喜感，但她全程都表現得好Cool，冇笑過！而網民睇完被亞視改造後的阿儀，都表示唔係要呢個阿儀，係要當日出席亞姐面試時非常純真好原始那個。
亞洲小姐2021質素參差
亞洲小姐2021於星期一(7月26日）進行了首輪面試，24位參賽者要著泳裝示人，質素極為參差，不少參賽者身材、樣貌均嚇人，相隔3日(7月29日)，亞視已宣布選出18位順利入圍的佳麗，但有2位因身體不適缺席，她們穿著貼身露腰Tee襯牛仔褲見傳媒。
亞視快速嚴選極品
在亞視的快速「嚴選」下，首輪面試中仍有不少「極品」參賽者僥倖順利入圍，當中包括姚琰欣、譚夢娜、吳穎衡、孫一丹、梁欣娟，不過極品中的大熱門阿儀薛影儀就已被Foul。而較為質素好的是4號、現年27歲的袁群有、10號現年23歲的孫伊及17號現年30歲的梁欣娟，而佳麗當中最年長的是8號32歲的吳穎衡。
佳麗分3組由去年落選亞姐做導師
入圍佳麗質素唔得都算，亞視連搵導師都好Hea，今次18位入圍佳麗分成3組，由前亞姐范莎莎、張可盈及彭紫荊擔任導師帶領接受挑戰，除了范莎莎是2019年的亞姐季軍，張可盈與彭紫荊都是三甲不入的落選亞姐，搵她們做導師實在欠缺說服力。
被指抄港姐入營特訓
導師之一的前亞姐范莎莎指在記者會前亦即場過了幾招給佳麗，提醒她們不用太緊張及指導企位。被問及今年由前亞姐擔任導師，又入營特訓，形式與香港小姐相似被指抄襲？她否認說：「唔會，我哋入營日子短啲，隔離台應該係去唔到外國先選擇喺酒店拍，我哋入營係希望訓練佳麗Team Work，大家目標唔同，最緊要出嚟效果靚。」