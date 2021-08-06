亞視旗下網台AMM播今年節目巡禮 新節目有女有美食仲有鬼王潘紹聰 網民激讚高質

亞視旗下網台《AMM亞洲心動娛樂》日前播出了一段「節目巡禮2021」影片，雖然當中的新節目只有2個尚未開播，但網友都大讚《AMM》製作的節目好高質，尤其近日開播的消暑節目《夏日涼浸浸》搵來一班靚女KOL主持，更大受網友歡迎，有網友仲建議搵一班肌肉大隻仔拍攝男神版的《夏日涼浸浸》，《AMM》都有一一親自回覆網友！

文：東方新地｜圖：AMM影片截圖及網民留言截圖