亞視旗下網台AMM播今年節目巡禮 新節目有女有美食仲有鬼王潘紹聰 網民激讚高質
文：東方新地｜圖：AMM影片截圖及網民留言截圖
亞視旗下《AMM亞洲心動娛樂》2021年節目巡禮
亞視旗下網台《AMM亞洲心動娛樂》日前播出了一段「節目巡禮2021」的影片，同大家回顧這一年間播出的精彩節目，原來《AMM》今年已拍過多個節目，包括有副總裁林文龍親自落場參與的節目《今晚有牌打》及《限聚音樂 Hear To Feel》，其中節目《今晚有牌打》分別在去年12月及今年2月農曆新年時播出了兩季，兩季都有林文龍親自落場打牌，對手則有鄧兆尊、網紅達哥、七仙羽、古明華、廖碧兒等。
《限聚音樂》林文龍開金口
林文龍曾在《限聚音樂 Hear To Feel》中同謝天華合唱過《我的快樂時代》及《That’a Why You Go Away》等歌曲，獲網友大讚「好唱得」，但也有網友取笑這是「老細自肥」的一集。
《限聚音樂 Hear To Feel》由去年11月至今已播到第8集，最新一集節目就搵來周國賢和二人樂隊per se相聚合唱，不少網友都留言話「依個組合好新鮮」。
《深情檢測中心》趙學而 Serrini 深情獻唱
《深情檢測中心》由趙學而和Serrini合作主持，並邀請不同歌手上節目，和她們一齊解構網友投稿的各種感情問題，以及對唱情歌，節目於今年2月情人節開播，至6月已播畢最後一集，網友都表示希望有第二季。
《E娃鬼叫》嘉盈BB去探靈
除了音樂節目外，《AMM》亦製作過不少有關靈異的節目，其中《E娃鬼叫》搵來KB帶領一班年輕男女一齊去廢墟靈探招魂，及請來陳法齊師傅擔任嘉賓，當中有不少靚女KOL都上過這個節目，包括《熊仔頭》女神嘉盈同《試當真》阿慈（倪安慈），因此成功吸引到不少觀眾收看。
《E娃鬼叫》由去年10月萬聖節開播，最終回第15集在今年6月播出，之後又有七師傅助陣拍攝番外篇，近日《AMM》更舉辦了一個《第一屆符水盃靈異常識問答比賽》，由七師傅同KB爭奪符水盃榮譽。
《迷信可恥但有用》J.Arie 指點迷津
《迷信可恥但有用》是《AMM》的直播節目，由Jon Jon（張家希）和J.Arie（雷深如）擔任主持，並搵來多個塔羅師和通靈占卜師為嘉賓和網友指點迷津，節目由今年5月開播，至今已播到第11集。
《夏日涼浸浸》搵索女消暑
《AMM》的新重女節目《夏日涼浸浸》已在早前開播，但至今只播了兩集，節目搵來一班靚女KOL介紹香港隱世沙灘，首兩集就有黃可盈（Flavia）同雪E（Suet E）現身，有網友仲建議《AMM》搵埋肌肉大隻仔拍攝男神版的《夏日涼浸浸》，《AMM》都有一一親自回覆網友。
《夜更的事》鬼王坐鎮
今次《AMM》節目巡禮中有2個尚未開播的新節目，其中一個《夜更的事 Behind》由鬼王潘紹聰主持，講述夜更的士司機的親身經歷，不過原來這個節目在去年10月已拍了預告片，但當時片中未見有鬼王加持，如今加上鬼王坐鎮，吸引力即時大增。
《食客關注組》介紹地道美食
最後一個在節目巡禮中介紹的新節目《食客關注組》，以社交網中各種美食關注組為題材，搵來不同人士介紹香港地道美食，包括菠蘿油和燒賣等，對網友亦有一定吸引力。