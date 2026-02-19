東張西望｜俞可程採訪交友App奇案 事主被游說假結婚 驚爆對方疑為女警

40歲的李先生原本只想透過交友App尋找真愛，豈料卻墮入一個令人匪夷所思的「愛情陷阱」！這名不惑之年的男子在《東張西望》節目中親述自己的離奇遭遇，從甜蜜約會到被當作「提款機」，再到被游說「假結婚」，最後更驚爆對方疑似女警身份，整個過程充滿戲劇性轉折，令人不禁質疑現代網上交友的真實性。

交友App識女友 首次約會已要他埋單

李先生向主持俞可程表示，去年透過交友App結識一名自稱任職秘書的女子「阿茵」，對方外表甜美、主動健談，雙方很快便開始約會。然而，從第一次見面開始，所有費用都由李先生承擔。「到結帳櫃檯，佢冇開聲，但個意思就係我畀錢。」李先生回憶道，當時他並沒有多想，以為這只是男士應有的紳士風度。更離奇的是，在情人節北上旅程中，阿茵竟然突然帶同表姐一起同行，而所有三人的開支依然全部由李先生負擔。李先生表示，其後多次聚會、購物及外遊的費用皆由他支付，令他開始感到不妥。「返到香港，見到乜都叫我買；慢慢覺得自己好似提款機。」他無奈地說道，對方要求他購買衣飾、支付髮型及牙科費用，總額超過2,000元。

拒絕親密接觸卻提出假結婚安排

最令李先生感到困惑的是，阿茵在整個交往過程中拒絕任何親密互動，但卻不斷要求他支付各種費用。更匪夷所思的是，阿茵其後以表姐想來港為由，竟然提出讓李先生與其表姐「假結婚」的安排。這個荒謬的建議令李先生開始懷疑整段關係的真實性，也讓他意識到自己可能已經墮入某種精心設計的陷阱之中。事件的轉折點出現在李先生得知阿茵疑為警務人員之後。他發現對方一概拒絕拍照和留下任何紀錄，這種異常謹慎的行為更加深了他的懷疑。一名聲稱是普通秘書的女子，為何會如此小心翼翼地避免留下證據？這個發現令李先生開始重新審視整段關係，並意識到自己可能遇上了一個精心策劃的騙局。

女方否認指控即掛線 警方指已完成調查

東張西望》節目組其後致電女方查詢相關指控，但對方立即否認所有指控並中止通話，拒絕作進一步回應。李先生已就事件向投訴警察課（CAPO）作出投訴，警方回覆指個案未有涉及刑事成份，被投訴警員已得到懲處，但沒有透露具體的處分內容。警方表示已按既定程序，公平公正地完成該宗個案調查。

網民熱議假結婚是否犯法 質疑警察操守問題

事件在網上引起熱烈討論，不少網民對案件的處理結果感到不滿。有網民質疑「教唆人假結婚唔通冇犯法咩？」，也有人指出舉證困難，「你好難證明佢講過，口同鼻拗，仲有，佢地咁樣關係，上到庭一定俾律師話佢講大話」。更有網民對警察涉及假結婚安排感到震驚，「而家係做警察幫人假結婚？呢個乜世界？」部分網民則以幽默方式回應，「笑死，做兵連手仔都冇得掂」!

圖片來源：TVB

