人去公廁我去公廁｜ViuTV導賞世界級公廁 實地直擊日韓台優質如廁境界

ViuTV新節目《人去公廁我去公廁》由8/29日起開播，由藝人陳安立（Brian）、岑樂怡（阿妹）、葉山豪及YouTuber熱菇擔任主持，分別到訪日本、歐洲（挪威、荷蘭、英國）、美國等世界各地的公廁，帶大家了解平日最不起眼的公廁設計如何可以達至內外兼備，一起踏上另類公廁導賞團！