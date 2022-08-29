人去公廁我去公廁｜ViuTV導賞世界級公廁 實地直擊日韓台優質如廁境界
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ViuTV新節目《人去公廁我去公廁》由8/29日起開播，由藝人陳安立（Brian）、岑樂怡（阿妹）、葉山豪及YouTuber熱菇擔任主持，分別到訪日本、歐洲（挪威、荷蘭、英國）、美國等世界各地的公廁，帶大家了解平日最不起眼的公廁設計如何可以達至內外兼備，一起踏上另類公廁導賞團！
陳安立遠赴挪威 尋找「世上最美公廁」
首集，率先由陳安立（Brian）遠赴挪威北部，踏上尋找「世上最美公廁」的朝聖之旅。Ureddplassen公廁流線形的水泥設計，簡約獨特，位置更坐落於雪山與海岸之間，擁有開揚的景色，故被譽為「世界最美公廁」。為了目睹這個據稱可以欣賞北極光、更具歷史意義的透光公廁，Brian不惜冒著惡劣天氣展開漫長的自駕遊，更還在旅途上遇到同樣特意前來朝聖、「臭味相投」的知音人。
Brian大讚Ureddplassen公廁充滿美感的外形設計，加上景色「屈機」，被譽為「世界最美公廁」實在當之無愧。到訪過兩個挪威公廁後，Brian笑指挪威的公廁面積大過很多香港人家中的睡房，更認為挪威的公廁注重個人私隱、有各項貼心設備等十分值得香港學習。
常見問題
《人去公廁我去公廁》是旅遊節目嗎?
《人去公廁我去公廁》為ViuTV新另類旅遊節目，帶大家走訪世界各地的公廁……按此看節目詳情
除了陳安立，仲有邊位主持？
除了陳安立，仲有岑樂怡、葉山豪及YouTuber熱菇擔任主持，分別到訪日本、歐洲、 美國等世界各地的公廁，按此看節目詳情