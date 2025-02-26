今晚乜都拗｜Honey何泳芍狡辯外判肉體唔算出軌 人夫森美聽完忍唔住笑
《今晚乜都拗》Honey何泳芍 提外國新興概念
何泳芍在節目上大膽地提到了一個外國的新興概念，認為可以將肉體關係「外判」，這一觀點引起了現場的一番討論，她說：「肉體出軌我哋應該學習去接受，其實現代社會大家都同意另一半兼顧太多角色，不如外判番少少出去，外判咗個肉體關係出去。」森美聞言忍唔住笑，並大為興奮表示：「我好想贊成佢，但我驚我太太睇到。」
麥玲玲直指阿Bob肉體出軌好快有限期！
一眾嘉賓熱烈討論了精神出軌與肉體出軌的問題，引發了觀眾的廣泛關注。節目中，麥玲玲堅持認為精神出軌比肉體出軌更難以接受，她甚至半開玩笑地指責林盛斌（Bob）曾經「出軌她」，之後又向著阿Bob手指指意有所指謂：「依家啲男人肉體出軌好快冇架喇，差唔多年紀架喇。」
曾展望接受為愛人「戴帽」
曾展望則表示，他可以為愛人「戴帽」，但如果對方精神出軌，那麼這種缺乏愛意的行為是他無法接受的。「如果伴侶精神出軌，那就真的很難過。」糖妹對此表示強烈的反對，她認為如果接受肉體出軌，就等於接受伴侶不會為你保持理智與原則。「我無法接受任何形式的出軌，無論是精神還是肉體。」而顏米羔則從人與禽獸的差異角度出發，支持Bob的立場。
觀眾反應熱烈
這場討論不僅在節目中引起熱烈反響，也在社交媒體上激起了廣泛的討論。觀眾們紛紛在網上發表自己的看法，討論哪一種出軌更加難以接受，並分享自己的親身經歷或觀察。這一集的話題顯然觸動了許多人的敏感神經，成為了熱門話題之一。
TVB性感小花何泳芍火辣照獲「劍神」張家朗點讚 盡騷fit爆body！
何泳芍早前在社交網站上發布了一輯火辣的的照片，相中她穿著黑色運動內衣和內褲，外披一件黑皮褸，展示了她健康的膚色和引人注目的肌肉線條。這些照片立即引起了網友的熱烈反響，許多人表示看後讓人心跳加速，有網民表示「流晒鼻血」，甚至連兩屆奧運劍擊金牌得主張家朗都讚好！
緊身sports bra逼爆上圍
在Honey曾分享的幾則限時動態中，她僅僅以瑜伽褲和sports bra上陣，而且都是以自己在做重量訓練為主，並配文道：「我要大pat pat！」只是Honey的超緊身sport bra成功搶走網民關注，而豐滿的上圍在超緊身sport bra的影響下顯得更澎湃，令網民紛紛大讚Honey的身材澎湃！
星級健身buddy意外出鏡
除了獨自一個去做gym，Honey原來還有一個星級的健身夥伴！在Honey的限時動態裏，本來只有她一個人出鏡，但是幫Honey拍照的人卻意外出鏡。有眼尖的網民在鏡子裏的倒影發現了這位神秘的健身buddy，並紛紛測會不會是Dear Jane成員Tim（黃天翱）。而之後Honey亦上載了一張健身夥伴大合照，合照中確實有Tim，證實了網民們的推測，令大家驚訝不已！
楊洛婷呷醋急澄清
對於網民的留言，Tim的老婆楊洛婷明顯有些不滿。她透過電話回應：「老公因為有腰傷，所以要去做物理治療，佢只係見過個女仔（何泳芍）一次，連對方叫咩名都唔知。」隨後楊洛婷亦為合照一事解釋為Tim解畫：「教練話一齊影張大合照，所以就一齊影。」
其實楊洛婷和何泳芍亦頗有淵源，皆因二人都是港姐出身！楊洛曾奪得《《2018年度香港小姐競選》亞軍，而何泳芍則是《2018年度香港小姐競選》的最後五強，稱得上是師姐與師妹的關係！
Honey熱愛運動擁健康膚色
現年30歲的Honey自2018年選港姐入行，熱愛運動的她同時亦是一名潛水教練，因此擁有一身健康小麥膚色，近年憑著《港女野人》、《野外步出》、《3日2夜》等節目，逐漸為觀眾所認識，她更曾因流出一條疑似「唔戴Bra」嘅男友視角短片，而引起網民關注。
火速上位 拍《學是學非》拍到嘔
外表甜美的Honey不用一年便火速上位，19年做埋新一代學是學非是非精之一，代表顏色係淺黃，入屋在望！用心的Honey更在拍攝做實驗拍到嘔！2020年，何泳芍曾在跟外籍男友分手後接受訪問，當時她被問到會否揀返港男拍拖，Honey就表示對方一定要做運動、體能仲要好，如果係排骨仔就免問了！
拍《3日2夜》有疑似無戴胸圍片流出
Honey當日去布吉拍攝《3日2夜》，在節目即將播出時，負責節目資深導演Fred Wong在IG發布了一條「男友視角」短片，回望鏡頭的Honey身穿Deep V 開胸薄裙，回望鏡頭邊跑邊彈撥頭髮，意態撩人，34D上圍擺動的幅度，甚至令網民相信佢係無戴Bra！