《今晚好犀利》是什麼？吳卓羲林曉峰做主持 嘉賓陣容似TVB頒獎典禮
《今晚好犀利》是什麼？吳卓羲做主持 抖音直播足3個鐘
TVB與抖音聯手打造的《今晚好犀利》是首個主打大灣區文化的直播互動秀，由吳卓羲與林曉峰擔任「犀利主理人」，攜手圈中好友，每集長達三至四小時，在抖音直播並於YouTube頻道上傳足本版本。節目圍繞經典港劇、流行音樂與八九十年代的本地情懷，勾起港人對光影歲月的集體回憶。
星級嘉賓雲集 視帝視后總動員
《今晚好犀利》不僅重播經典場景，更加入現場合唱、角色重現、幕後爆料等環節，貫穿「犀利歌單」、「犀利情懷」、「犀利火花」三大元素。節目至今播出四集，嘉賓陣容極具份量，視帝視后總動員！
首播嘉賓「TVB重現港劇黃金年代」：黃宗澤、胡定欣、林保怡、陳慧珊（播映日期：4月25日）
第二集嘉賓「TVB花旦之夜」：胡杏兒、楊怡、胡定欣、鍾嘉欣、吳卓羲、蘇醒（內地男歌手）（播映日期：4月27日）
第三集嘉賓「《執法者們》班底」：黃宗澤、馬國明、吳啟華、梁競徽、羅子溢、蔡潔、陳瀅（播映日期：5月4日）
第四集嘉賓「《刑偵12》加視帝班底」：郭晉安、高鈞賢、傅嘉莉、歐陽震華、王浩信、陳法蓉、葉世榮（播映日期：5月25日）
一文看清3大尷尬場面 吳卓羲率領視帝組「TVB港劇男團」
抖音直播中，吳卓羲率領王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢等5位TVB的資深演員組成了一支臨時的舞蹈團隊。直播開始不久，他們便開始跳起了近期在網絡上大火的《晚安大小姐》舞蹈。吳卓羲作為前職業舞者帶領著隊伍，舞技自然不在話下。然而，當鏡頭轉到後排的歐陽震華和郭晉安時，舞步唔同步之餘，更出現錯誤的動作，表情都非常木然，惹來網民熱議！
網友熱議：加埋306歲、虐待老人
這段舞蹈影片迅速在網上瘋傳，掀起熱烈討論和大量瀏覽。不少網民笑稱六位男藝人加起來已經超過300歲，更直言畫面尷尬得讓人難以直視，社交平台上充斥著如「全都是老人家」、「尷尬得看不下去」、「點解要虐待老人」等留言。
不過，也有不少網友對吳卓羲的外貌與狀態表示讚賞，認為他保養得宜，依然非常有型：「吳卓羲真係仲好靚仔」。同時，有眼利的網民發現歐陽震華似乎明顯消瘦，紛紛留言關心其健康狀況。此外，亦有網民認為郭晉安醫美過度，臉上毫無皺紋：「個樣老咗 但係皮膚好光滑 頭髮又染到好黑 然後有皺紋但係唔笑嗰時又冇」、「很多藝人不能接受「優雅地老去」這概念，五、六十歲還想演三、四十歲的角色」。
郭晉安領兩視帝合唱《17歲》
由吳卓羲與林曉峰主持的內地綜藝節目《今晚好犀利》，早前邀請三大視帝王浩信、郭晉安及歐陽震華擔任嘉賓，合唱劉德華的經典歌曲《17歲》。節目一邊播出三人過往主演劇集的經典片段，一邊由他們現場演唱，原意是製造滿滿回憶殺，但最終效果卻未如理想。三位視帝不但對嘴明顯，連表情也顯得生硬，不少觀眾直言看得尷尬，引發熱議。
網民反應麻麻：十七歲定七十歲
網民反應普遍負面，不少人批評三位視帝「齊齊咪咀，口形又唔對」，令演出顯得格外尷尬。當中郭晉安更成為火力集中對象，有人直言他「睇落最老」，甚至狠批他「好似戴住假牙唱歌」。評論區更湧現不少辛辣留言，例如：「咩嘢節目嚟？郭生個樣成個科學怪人咁」、「三個加埋都差唔多170歲」、「明明七十歲」、「坐係度唱怪怪，好似四朵金花」等。
吳卓羲大唱《活著VIVA》睇到網民超尷尬
早前，吳卓羲與林曉峰更聯同高鈞賢合唱謝霆鋒的經典作品《活著VIVA》，場面一度令人尷尬，網民更笑言「尷尬癌都發作」。