《今晚好犀利》是什麼？吳卓羲林曉峰做主持 嘉賓陣容似TVB頒獎典禮

由吳卓羲和林曉峰擔大旗的直播互動節目《今晚好犀利》，最近憑多段唱跳影片成功洗版，其中6位TVB男藝人組成「300歲男團」更成為網民熱話！原來此節目每集在抖音開足3至4小時，嘉賓陣容勁到似TVB頒獎典禮！